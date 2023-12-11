https://crimea.ria.ru/20231211/v-krymu-za-god-sorvany-14-diversiy-i-teraktov--fsb-1133451440.html

В Крыму за год сорваны 14 диверсий и терактов – ФСБ

В Крыму за год сорваны 14 диверсий и терактов – ФСБ - РИА Новости Крым, 11.12.2023

В Крыму за год сорваны 14 диверсий и терактов – ФСБ

Сотрудники ФСБ России в 2023 году предотвратили в Крыму 14 диверсионно-террористических актов, в том числе на железной дороге и электроподстанциях. Об этом... РИА Новости Крым, 11.12.2023

2023-12-11T10:22

2023-12-11T10:22

2023-12-11T10:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ России в 2023 году предотвратили в Крыму 14 диверсионно-террористических актов, в том числе на железной дороге и электроподстанциях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.По данным спецслужбы, в нынешнем году на полуострове была разгромлена глубоко законспирированная сеть агентов украинских спецслужб, созданная под контролем западных кураторов и планировавшая совершить резонансные теракты и диверсии против представителей органов местной власти, военнослужащих и силовиков, объектов энергетики и транспорта на полуострове.В ходе спецопераций обнаружено 15 украинских схронов, из которых изъято 37 самодельных взрывных устройств и более 200 килограммов взрывчатых веществ.Уточняется, что за подготовку диверсионно-террористических актов уже осуждено 10 человек.На данный момент следственными органами возбуждено и расследуется более 30 уголовных дел террористической направленности, проводится необходимый комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. По инкриминируемым преступлениям фигурантам предусмотрено наказание до 25 лет лишения свободы, резюмировали в ФСБ.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму разгромлена законспирированная сеть украинских агентовВсе совершенные в Крыму теракты раскрыты – АксеновВ Крыму задержан координатор покушения на Олега Царева – ФСБ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), безопасность республики крым и севастополя, теракт, антитеррор, диверсия, происшествия, новости крыма