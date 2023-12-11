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В Крыму за год сорваны 14 диверсий и терактов – ФСБ - РИА Новости Крым, 11.12.2023
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В Крыму за год сорваны 14 диверсий и терактов – ФСБ
В Крыму за год сорваны 14 диверсий и терактов – ФСБ - РИА Новости Крым, 11.12.2023
В Крыму за год сорваны 14 диверсий и терактов – ФСБ
Сотрудники ФСБ России в 2023 году предотвратили в Крыму 14 диверсионно-террористических актов, в том числе на железной дороге и электроподстанциях. Об этом... РИА Новости Крым, 11.12.2023
2023-12-11T10:22
2023-12-11T10:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ России в 2023 году предотвратили в Крыму 14 диверсионно-террористических актов, в том числе на железной дороге и электроподстанциях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.По данным спецслужбы, в нынешнем году на полуострове была разгромлена глубоко законспирированная сеть агентов украинских спецслужб, созданная под контролем западных кураторов и планировавшая совершить резонансные теракты и диверсии против представителей органов местной власти, военнослужащих и силовиков, объектов энергетики и транспорта на полуострове.В ходе спецопераций обнаружено 15 украинских схронов, из которых изъято 37 самодельных взрывных устройств и более 200 килограммов взрывчатых веществ.Уточняется, что за подготовку диверсионно-террористических актов уже осуждено 10 человек.На данный момент следственными органами возбуждено и расследуется более 30 уголовных дел террористической направленности, проводится необходимый комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. По инкриминируемым преступлениям фигурантам предусмотрено наказание до 25 лет лишения свободы, резюмировали в ФСБ.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму разгромлена законспирированная сеть украинских агентовВсе совершенные в Крыму теракты раскрыты – АксеновВ Крыму задержан координатор покушения на Олега Царева – ФСБ
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РИА Новости Крым
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крым, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), безопасность республики крым и севастополя, теракт, антитеррор, диверсия, происшествия, новости крыма
В Крыму за год сорваны 14 диверсий и терактов – ФСБ

ФСБ в 2023 году сорвала 14 диверсий и терактов в Крыму

10:22 11.12.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ России в 2023 году предотвратили в Крыму 14 диверсионно-террористических актов, в том числе на железной дороге и электроподстанциях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
По данным спецслужбы, в нынешнем году на полуострове была разгромлена глубоко законспирированная сеть агентов украинских спецслужб, созданная под контролем западных кураторов и планировавшая совершить резонансные теракты и диверсии против представителей органов местной власти, военнослужащих и силовиков, объектов энергетики и транспорта на полуострове.
"Кроме того, органами безопасности предотвращено совершение 14 диверсионно-террористических актов, в числе которых подрывы шести участков железнодорожного полотна, двух объектов газораспределительного оборудования, трех электроподстанций и трех автотранспортных средств", - говорится в сообщении.
В ходе спецопераций обнаружено 15 украинских схронов, из которых изъято 37 самодельных взрывных устройств и более 200 килограммов взрывчатых веществ.
Уточняется, что за подготовку диверсионно-террористических актов уже осуждено 10 человек.
"Задержаны 18 агентов и пособников украинских спецслужб, причастных к совершению пяти диверсий на участках железнодорожных путей в Симферопольском, Кировском районах Республики Крым и в районе города Феодосии; подрывам газопроводов в городе Симферополе и поселке городского типа Кореиз, а также транспортных средств, принадлежащих представителю администрации Запорожской области и военнослужащим министерства обороны РФ, принимающим участие в специальной военной операции", - говорится в сообщении.
На данный момент следственными органами возбуждено и расследуется более 30 уголовных дел террористической направленности, проводится необходимый комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. По инкриминируемым преступлениям фигурантам предусмотрено наказание до 25 лет лишения свободы, резюмировали в ФСБ.
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