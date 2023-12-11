https://crimea.ria.ru/20231211/v-krymu-razgromlena-set-agentov-ukrainskikh-spetssluzhb-1133447955.html

В Крыму разгромлена законспирированная сеть украинских агентов

В Крыму разгромлена законспирированная сеть украинских агентов - РИА Новости Крым, 11.12.2023

В Крыму разгромлена законспирированная сеть украинских агентов

Федеральная служба безопасности сообщила, что в 2023 году раскрыла в Крыму созданную под контролем Запада сеть агентов украинских спецслужб, которая должна была РИА Новости Крым, 11.12.2023

2023-12-11T09:49

2023-12-11T09:49

2023-12-11T10:02

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

крым

задержание в крыму агента сбу

происшествия

безопасность республики крым и севастополя

новости крыма

минобороны украины

сбу (служба безопасности украины)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125901595_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_d7f986e2f8fa9a8577c80a5045a35b75.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. Федеральная служба безопасности сообщила, что в 2023 году раскрыла в Крыму созданную под контролем Запада сеть агентов украинских спецслужб, которая должна была совершить резонансные теракты и диверсии.По информации ведомства, сотрудниками ФСБ совместно со Следственным комитетом РФ "пресечена деятельность глубоко законспирированной разветвленной агентурной сети украинских спецслужб, созданной под контролем так называемых западных кураторов на территории Республики Крым для совершения резонансных диверсионно-террористических актов в отношении представителей органов государственной власти, военнослужащих ВС РФ и ФСБ, а также объектов транспортной и энергетической инфраструктуры полуострова".В ходе спецоперации установлены кураторы агентов из Главного управления разведки Минобороны Украины и СБУ.В начале мая ФСБ сообщала о предотвращении покушения на главу Крыма Сергея Аксенова, председателя парламента республики Владимира Константинова и мэра Ялты Янину Павленко. Были задержаны действовавшие в Крыму члены глубоко законспирированной агентурной группы ГУР МО – шесть граждан России и Украины, а также гражданин Украины и Болгарии, причастный к переправке взрывчатки и компонентов взрывных устройств. Непосредственным организатором терактов и координатором подготовки убийств высокопоставленных чиновников является офицер действующего резерва военной разведки Роман Машовец, занимающий с 2020 года должность заместителя руководителя офиса президента Украины.Кроме того, о повторной попытке покушения на Аксенова Федеральная служба безопасности сообщала в июле. Подозреваемый был задержан. Им оказался гражданин России 1988 года рождения, который был завербован сотрудниками СБУ и прошел на территории Украины курс обучения разведывательно-подрывной деятельности, в том числе минно-взрывному делу.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов поблагодарил предотвративших покушение силовиковСпецслужбы Украины готовили убийство министра курортов Крыма - СледкомВсе совершенные в Крыму теракты раскрыты – Аксенов

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), крым, задержание в крыму агента сбу, происшествия, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, минобороны украины, сбу (служба безопасности украины)