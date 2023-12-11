В Крыму разгромлена законспирированная сеть украинских агентов
В Крыму разгромлена созданная Западом законспирированная сеть украинских агентов - ФСБ
09:49 11.12.2023 (обновлено: 10:02 11.12.2023)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. Федеральная служба безопасности сообщила, что в 2023 году раскрыла в Крыму созданную под контролем Запада сеть агентов украинских спецслужб, которая должна была совершить резонансные теракты и диверсии.
По информации ведомства, сотрудниками ФСБ совместно со Следственным комитетом РФ "пресечена деятельность глубоко законспирированной разветвленной агентурной сети украинских спецслужб, созданной под контролем так называемых западных кураторов на территории Республики Крым для совершения резонансных диверсионно-террористических актов в отношении представителей органов государственной власти, военнослужащих ВС РФ и ФСБ, а также объектов транспортной и энергетической инфраструктуры полуострова".
В ходе спецоперации установлены кураторы агентов из Главного управления разведки Минобороны Украины и СБУ.
По данным силовиков, целями планируемых посягательств были глава Крыма Сергей Аксенов, председатель парламента Крыма Владимир Константинов, мэр Ялты Янина Павленко, пророссийский блогер Александр Талипов и общественный деятель Олег Царев.
В начале мая ФСБ сообщала о предотвращении покушения на главу Крыма Сергея Аксенова, председателя парламента республики Владимира Константинова и мэра Ялты Янину Павленко. Были задержаны действовавшие в Крыму члены глубоко законспирированной агентурной группы ГУР МО – шесть граждан России и Украины, а также гражданин Украины и Болгарии, причастный к переправке взрывчатки и компонентов взрывных устройств. Непосредственным организатором терактов и координатором подготовки убийств высокопоставленных чиновников является офицер действующего резерва военной разведки Роман Машовец, занимающий с 2020 года должность заместителя руководителя офиса президента Украины.
Кроме того, о повторной попытке покушения на Аксенова Федеральная служба безопасности сообщала в июле. Подозреваемый был задержан. Им оказался гражданин России 1988 года рождения, который был завербован сотрудниками СБУ и прошел на территории Украины курс обучения разведывательно-подрывной деятельности, в том числе минно-взрывному делу.
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