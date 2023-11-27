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Все совершенные в Крыму теракты раскрыты – Аксенов
Все совершенные в Крыму теракты раскрыты – Аксенов - РИА Новости Крым, 27.11.2023
Все совершенные в Крыму теракты раскрыты – Аксенов
Все совершенные на территории Крыма террористические акты на данный момент раскрыты, их участники задержаны. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 27.11.2023
2023-11-27T13:04
2023-11-27T13:04
2023-11-27T13:04
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Все совершенные на территории Крыма террористические акты на данный момент раскрыты, их участники задержаны. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.Он заверил, что ситуация с безопасностью в Крыму полностью контролируемая, полуостров готов к любому развитию событий.Глава республики также подчеркнул, что все задачи обороны Крыма решаются на передовой.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в сентябре этого года сотрудники ФСБ предотвратили теракт на железной дороге в Крыму, который готовил житель Севастополя по заданию военной разведки Украины.Также железнодорожная диверсия в Крыму произошла 23 февраля в селе Почтовое Бахчисарайского района.Силовики задержали причастных к инциденту, ими оказались украинские агенты, которые также готовили покушения на представителей органов власти Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ФСБ задержала украинского агентаВ Крыму задержан координатор покушения на Олега Царева – ФСБНовый закон о гражданстве поможет очистить Крым от "ждунов" – мнение
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Все совершенные в Крыму теракты раскрыты – Аксенов
Аксенов: все совершенные в Крыму теракты раскрыты, их участники задержаны