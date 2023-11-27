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Все совершенные в Крыму теракты раскрыты – Аксенов - РИА Новости Крым, 27.11.2023
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Все совершенные в Крыму теракты раскрыты – Аксенов
Все совершенные в Крыму теракты раскрыты – Аксенов - РИА Новости Крым, 27.11.2023
Все совершенные в Крыму теракты раскрыты – Аксенов
Все совершенные на территории Крыма террористические акты на данный момент раскрыты, их участники задержаны. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 27.11.2023
2023-11-27T13:04
2023-11-27T13:04
сергей аксенов
теракт
крым
новости
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Все совершенные на территории Крыма террористические акты на данный момент раскрыты, их участники задержаны. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.Он заверил, что ситуация с безопасностью в Крыму полностью контролируемая, полуостров готов к любому развитию событий.Глава республики также подчеркнул, что все задачи обороны Крыма решаются на передовой.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в сентябре этого года сотрудники ФСБ предотвратили теракт на железной дороге в Крыму, который готовил житель Севастополя по заданию военной разведки Украины.Также железнодорожная диверсия в Крыму произошла 23 февраля в селе Почтовое Бахчисарайского района.Силовики задержали причастных к инциденту, ими оказались украинские агенты, которые также готовили покушения на представителей органов власти Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ФСБ задержала украинского агентаВ Крыму задержан координатор покушения на Олега Царева – ФСБНовый закон о гражданстве поможет очистить Крым от "ждунов" – мнение
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сергей аксенов, теракт, крым, новости, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости крыма
Все совершенные в Крыму теракты раскрыты – Аксенов

Аксенов: все совершенные в Крыму теракты раскрыты, их участники задержаны

13:04 27.11.2023
 
Сергей Аксенов
Сергей Аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Все совершенные на территории Крыма террористические акты на данный момент раскрыты, их участники задержаны. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.
"Работа ФСБ, МВД, Росгвардии, Следственного комитета, прокуратуры очень высокая. Не буду забегать вперед, но могу сказать, что все террористические акты, которые происходили на территории Республики Крым, раскрыты, все участники задержаны", - сказал Аксенов интервью телеканалу "Россия 24".
Он заверил, что ситуация с безопасностью в Крыму полностью контролируемая, полуостров готов к любому развитию событий.
Глава республики также подчеркнул, что все задачи обороны Крыма решаются на передовой.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в сентябре этого года сотрудники ФСБ предотвратили теракт на железной дороге в Крыму, который готовил житель Севастополя по заданию военной разведки Украины.
Также железнодорожная диверсия в Крыму произошла 23 февраля в селе Почтовое Бахчисарайского района.
Силовики задержали причастных к инциденту, ими оказались украинские агенты, которые также готовили покушения на представителей органов власти Крыма.
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