https://crimea.ria.ru/20231027/novyy-zakon-o-grazhdanstve-pomozhet-ochistit-krym--mnenie--1132365033.html

Новый закон о гражданстве поможет очистить Крым от "ждунов" – мнение

Новый закон о гражданстве поможет очистить Крым от "ждунов" – мнение - РИА Новости Крым, 27.10.2023

Новый закон о гражданстве поможет очистить Крым от "ждунов" – мнение

Крымчане с российскими паспортами 2014 года юридически не являются гражданами страны "по рождению", поэтому к жителям полуострова, распространяющим фейки об... РИА Новости Крым, 27.10.2023

2023-10-27T16:57

2023-10-27T16:57

2023-10-27T17:00

радио "спутник в крыму"

наталья киселева

александр талипов

мнения

крым

закон о прекращении гражданства за дискредитацию армии

российское гражданство

общество

украина

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Крымчане с российскими паспортами 2014 года юридически не являются гражданами страны "по рождению", поэтому к жителям полуострова, распространяющим фейки об Армии РФ, можно применить новую норму о лишении приобретенного гражданства. Однако на деле это не коснется подавляющего большинства, поскольку Крым - один из самых патриотично-настроенных регионов. Мнением о новой законодательной норме в эфире радио "Спутник в Крыму" поделились крымские эксперты, а также указали на важную юридическую коллизию.Накануне в России вступил в силу законопроект о лишении приобретенного гражданства России за дискредитацию Вооруженных сил РФ (ВС РФ) и совершение действий, создающих угрозу нацбезопасности. Помимо этого, лишение гражданства предусматривается за преступления террористической направленности, тяжкие преступления против государства, подделку документов, преступления в сфере оборота наркотиков и ряд других правонарушений. Отказаться от гражданства можно и добровольно. Соответствующие поправки вносятся в закон "О гражданстве РФ". Госдума проголосовала за их принятие 18 апреля.Правильная практикаПо словам руководителя крымского филиала Фонда развития гражданского общества, социолога Натальи Киселевой, сама по себе практика лишения гражданства существует во всех цивилизованных странах."Просто в какой-то период у нас не было этих статей, поскольку так называемые страны цивилизованного мира требовали от постсоветских государств "декриминализации" законодательства. Хотя в США, например, есть положения, которые позволяют при желании лишить человека приобретенного гражданства даже за вступление в компартию, хотя она в Штатах даже не запрещена", - говорит эксперт.Суверенная Россия практику возвращает и это, по мнению Киселевой, правильная мера, которая позволит отсеять тех, кто не видит ценности в гражданстве, хочет пользоваться правами гражданина, не считая нужным соблюдать обязанности.Дело об угрозах из-за кепки с Z в Крыму – злоумышленнику грозит 2 года >>"Закон нужный, особенно в условиях СВО. Но новые нормы касаются не только нарушений, прямо или косвенно связанных с проведением спецоперации. Например, введена норма лишения гражданства за преступления, связанные с половой неприкосновенностью и свободой личности, по статьям, касающимся незаконного оборота наркотиков, оружия - всего 64 пункта. Думаю, в первую очередь законодатели обратились к этой норме в связи с миграционной ситуацией", - считает социолог.Она также подчеркивает: меры наказания, которые действовали до нововведения о лишении гражданства, также сохраняются. Забирать паспорт РФ, лишать свободы или штрафовать - решение в каждом конкретном случае будет принимать суд.Элемент неравноправия"Гражданство "по рождению" отобрать нельзя", - констатирует Киселева. Однако крымчане, получившие российские паспорта в 2014-ом, считаются гражданами с приобретенным гражданством.Сам по себе факт обидный, но применительно к новому закону, по мнению политолога, не ключевой: подавляющее большинство жителей региона настроены патриотично и категорически не разделяют мыслей, которые попадали бы под статьи о дискредитации ВС РФ или, например, реабилитации нацизма."Это не коснется обычных граждан, а те, кто не дорожит российским гражданством, ну что ж, если это для вас не является ценностью, то это вам и ни к чему", - убеждена гостья эфира.В Бахчисарае суд наказал участников свадьбы за нацистские песни >>Крымский СМЕРШ"Это мера назрела давно. Крым - форпост нашего государства, и мы на первом месте по борьбе с такими элементами. Надеюсь, мы в Крыму применим первыми эту норму - это будет профилактической мерой для остальных лиц, которые думают, что можно в нашем российском государстве безнаказанно дискредитировать армию", - комментирует новый закон общественник, автор проекта "Крымский СМЕРШ" Александр Талипов."Крымский СМЕРШ" - общественное движение, помогающее правоохранителям выявлять в Крыму "ждунов" ( тех, кто не не поддерживает российскую власть и ждут, когда Крым "вернется" в состав Украины - ред.). В одноименном многотысячном Telegram-канале неоднократно проводились опросы по поводу уместности меры в отношении лиц, дискредитирующих армию и страну.Он также приводит статистику работы "Крымского СМЕРШа" и на ее основании констатирует следующее:"По количеству выявленных нарушений, связанных с дискредитацией армии, Крым лидирует. Но это не потому, что здесь много "ждунов", а вследствие хорошей работы правоохранителей, в частности Центра по противодействию экстремизму, который выявляет данных лиц. Все таки, у нас население патриотическое и подавляющее число крымчан поддерживают Россию, понимают важность спецоперации и с нетерпением ждут, когда мы добьемся поставленных целей".Глава Крыма Сергей Аксенов ранее высказал мнение, что в нынешних условиях в России необходимо воссоздать действовавшую во время Великой Отечественной контрразведку "Смерш" для борьбы с "пятой колонной". По его словам, таких персонажей надо идентифицировать и материалы передавать в ФСБ. "Можно не уважать власть, с чем-то не соглашаться, но проявлять неуважение к своей стране – это прямая враждебность", - подчеркнул Аксенов.Читайте также на РИА Новости Крым:Что делать с украинскими "ждунами" в Крыму – мнение ветерана ФСОВ Госдуме предложили сажать на 15 лет за дискредитацию армии и СВОСальдо назвал рецепт от "ждунов"

https://crimea.ria.ru/20230811/v-alushte-uvolili-animatorov-za-pesnyu-sche-ne-vmerla-ukraina-1130678696.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наталья киселева, александр талипов, мнения, крым, закон о прекращении гражданства за дискредитацию армии, российское гражданство, общество, украина, закон и право