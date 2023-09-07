https://crimea.ria.ru/20230907/delo-ob-ugrozakh-iz-za-kepki-s-z-v-krymu--zloumyshlenniku-grozit-2-goda-1131223571.html

Дело об угрозах из-за кепки с Z в Крыму – злоумышленнику грозит 2 года

Дело об угрозах из-за кепки с Z в Крыму – злоумышленнику грозит 2 года - РИА Новости Крым, 07.09.2023

Дело об угрозах из-за кепки с Z в Крыму – злоумышленнику грозит 2 года

Уголовное дело возбуждено в отношении 32-летнего крымчанина, который угрожал убийством работнику местной АЗС. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике. РИА Новости Крым, 07.09.2023

2023-09-07T09:21

2023-09-07T09:21

2023-09-07T09:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен — РИА Новости Крым. Уголовное дело возбуждено в отношении 32-летнего крымчанина, который угрожал убийством работнику местной АЗС. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.Инцидент произошел в августе в Старом Крыму. Агрессивно настроенный мужчина оскорблял сотрудника заправки и угрожал ему физической расправой. На работнике АЗС была кепка с флагом Российской Федерации и символом "Z", что и стало причиной агрессии. Полицейские оперативно вычислили и задержали его."Отделом дознания ОМВД России по Кировскому району возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего местного жителя, который в ходе словесной перепалки угрожал сотруднику автозаправочной станции", - говорится в Telegram-канале ведомства.Уточняется, что после задержания злоумышленника по факту его противоправных действий был составлен административный протокол. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде административного ареста сроком на 14 суток. Позже в ходе проверки правоохранители приняли решение о возбуждении уголовного дела по ч. 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью).Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.Ранее в Крыму за дискредитацию Вооруженных сил России осудили 70-летнего пенсионера. Он сделал надписи на воротах двум жителей Джанкойского района с недопустимым смыслом. За публичные действия, порочащие армию, мужчина был привлечен к административной ответственности. По решению суда ему назначен штраф в размере 100 тысяч рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму пенсионер осужден за дискредитацию армии РоссииВ Крыму задержали "ждуна", угрожавшего заправщику из-за кепки с буквой ZВ Алуште уволили аниматоров за песню "Ще не вмерла Украина"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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