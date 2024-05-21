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Военные проведут учебные стрельбы в Армянске – будет громко - РИА Новости Крым, 21.05.2024
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Военные проведут учебные стрельбы в Армянске – будет громко
Военные проведут учебные стрельбы в Армянске – будет громко - РИА Новости Крым, 21.05.2024
Военные проведут учебные стрельбы в Армянске – будет громко
Звуки стрельбы будут слышны во вторник, 21 мая, в Армянске. Об этом предупредил глава местной горадминистрации Василий Телиженко. РИА Новости Крым, 21.05.2024
2024-05-21T09:16
2024-05-21T10:36
армянск
новости крыма
крым
василий телиженко
учения
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Звуки стрельбы будут слышны во вторник, 21 мая, в Армянске. Об этом предупредил глава местной горадминистрации Василий Телиженко.Также Телиженко попросил граждан доверять только проверенным источникам информации.Военные учения со стрельбой, а также обезвреживание взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти республики и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в соцсетях.Читайте также на РИА Новости Крым:Будет ли в России новая волна мобилизации - ответ БелоусоваВ Кремле объяснили смену министра обороны РоссииНужно упреждать ВСУ: Белоусов назвал главные задачи Минобороны
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армянск, новости крыма, крым, василий телиженко, учения, вооруженные силы россии, армия и флот
Военные проведут учебные стрельбы в Армянске – будет громко

В Армянске во вторник пройдут военные учения

09:16 21.05.2024 (обновлено: 10:36 21.05.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Крыму формируют казачий батальон "Таврида" в составе Росгвардии для выполнения боевых задач в зоне СВО
В Крыму формируют казачий батальон Таврида в составе Росгвардии для выполнения боевых задач в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Звуки стрельбы будут слышны во вторник, 21 мая, в Армянске. Об этом предупредил глава местной горадминистрации Василий Телиженко.
"Сегодня с 09:00 до 17:00 возможно будут слышны громкие звуки. Просим соблюдать спокойствие – будут проводиться учебные стрельбы", - написал он в своем ТГ-канале.
Также Телиженко попросил граждан доверять только проверенным источникам информации.
Военные учения со стрельбой, а также обезвреживание взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти республики и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в соцсетях.
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АрмянскНовости КрымаКрымВасилий ТелиженкоУченияВооруженные силы РоссииАрмия и флот
 
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