https://crimea.ria.ru/20240521/voennye-provedut-uchebnye-strelby-v-armyanske--budet-gromko-1137448135.html

Военные проведут учебные стрельбы в Армянске – будет громко

Военные проведут учебные стрельбы в Армянске – будет громко - РИА Новости Крым, 21.05.2024

Военные проведут учебные стрельбы в Армянске – будет громко

Звуки стрельбы будут слышны во вторник, 21 мая, в Армянске. Об этом предупредил глава местной горадминистрации Василий Телиженко. РИА Новости Крым, 21.05.2024

2024-05-21T09:16

2024-05-21T09:16

2024-05-21T10:36

армянск

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василий телиженко

учения

вооруженные силы россии

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Звуки стрельбы будут слышны во вторник, 21 мая, в Армянске. Об этом предупредил глава местной горадминистрации Василий Телиженко.Также Телиженко попросил граждан доверять только проверенным источникам информации.Военные учения со стрельбой, а также обезвреживание взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти республики и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в соцсетях.Читайте также на РИА Новости Крым:Будет ли в России новая волна мобилизации - ответ БелоусоваВ Кремле объяснили смену министра обороны РоссииНужно упреждать ВСУ: Белоусов назвал главные задачи Минобороны

армянск

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армянск, новости крыма, крым, василий телиженко, учения, вооруженные силы россии, армия и флот