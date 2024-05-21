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Военные проведут учебные стрельбы в Армянске – будет громко
Военные проведут учебные стрельбы в Армянске – будет громко - РИА Новости Крым, 21.05.2024
Военные проведут учебные стрельбы в Армянске – будет громко
Звуки стрельбы будут слышны во вторник, 21 мая, в Армянске. Об этом предупредил глава местной горадминистрации Василий Телиженко. РИА Новости Крым, 21.05.2024
2024-05-21T09:16
2024-05-21T09:16
2024-05-21T10:36
армянск
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Звуки стрельбы будут слышны во вторник, 21 мая, в Армянске. Об этом предупредил глава местной горадминистрации Василий Телиженко.Также Телиженко попросил граждан доверять только проверенным источникам информации.Военные учения со стрельбой, а также обезвреживание взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти республики и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в соцсетях.Читайте также на РИА Новости Крым:Будет ли в России новая волна мобилизации - ответ БелоусоваВ Кремле объяснили смену министра обороны РоссииНужно упреждать ВСУ: Белоусов назвал главные задачи Минобороны
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РИА Новости Крым
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армянск, новости крыма, крым, василий телиженко, учения, вооруженные силы россии, армия и флот
Военные проведут учебные стрельбы в Армянске – будет громко
В Армянске во вторник пройдут военные учения
09:16 21.05.2024 (обновлено: 10:36 21.05.2024)