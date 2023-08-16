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В Крыму задержали "ждуна", угрожавшего заправщику из-за кепки с буквой Z - РИА Новости Крым, 16.08.2023
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В Крыму задержали "ждуна", угрожавшего заправщику из-за кепки с буквой Z
В Крыму задержали "ждуна", угрожавшего заправщику из-за кепки с буквой Z - РИА Новости Крым, 16.08.2023
В Крыму задержали "ждуна", угрожавшего заправщику из-за кепки с буквой Z
Крымские полицейские при содействии сотрудников регионального управления ФСБ установили и задержали мужчину, который угрожал расправой сотруднику АЗС из-за... РИА Новости Крым, 16.08.2023
2023-08-16T16:31
2023-08-16T16:31
происшествия
крым
кировский район крыма
мвд по республике крым
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Крымские полицейские при содействии сотрудников регионального управления ФСБ установили и задержали мужчину, который угрожал расправой сотруднику АЗС из-за ношения кепки с флагом России и символом "Z". Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.Ранее в социальных сетях и Telegram-каналах появилась видеозапись инцидента на автозаправочной станции в городе Старый Крым Кировского района. На ней агрессивно настроенный мужчина оскорблял сотрудника АЗС и угрожал ему физической расправой. На заправщике была кепка с флагом Российской Федерации и символом "Z", что и стало причиной агрессии.В отношении гражданина составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Суд признал мужчину виновным и назначил ему 14 суток административного ареста.В настоящее время проверка в отношении задержанного продолжается. По ее результатам будет дана правовая оценка действиям нарушителя и принято процессуальное решение.Ранее сообщалось о том, что вожатая из детского лагеря "Мультфильм" отстранена от работы за видео с оскорблениями в адрес ребят из Белгородской области. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить по данному факту уголовное дело.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алуште уволили аниматоров за песню "Ще не вмерла Украина"Крымчанина оштрафовали на 40 тысяч за тату с гербом Украины"Товарищ майор, прошу разобраться": как работает "Крымский СМЕРШ"
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РИА Новости Крым
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происшествия, крым, кировский район крыма, мвд по республике крым, новости
В Крыму задержали "ждуна", угрожавшего заправщику из-за кепки с буквой Z

МВД: задержан крымчанин, который угрожал заправщику расправой из-за кепки с символом "Z"

16:31 16.08.2023
 
© МВД по Республике КрымЗадержан крымчанин, который угрожал заправщику расправой из-за кепки с символом "Z"
Задержан крымчанин, который угрожал заправщику расправой из-за кепки с символом Z
© МВД по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Крымские полицейские при содействии сотрудников регионального управления ФСБ установили и задержали мужчину, который угрожал расправой сотруднику АЗС из-за ношения кепки с флагом России и символом "Z". Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
Ранее в социальных сетях и Telegram-каналах появилась видеозапись инцидента на автозаправочной станции в городе Старый Крым Кировского района. На ней агрессивно настроенный мужчина оскорблял сотрудника АЗС и угрожал ему физической расправой. На заправщике была кепка с флагом Российской Федерации и символом "Z", что и стало причиной агрессии.
"В результате проведенных мероприятий в короткие сроки установлен 32-летний житель Кировского района республики, причастный к совершению противоправных действий. Его доставили в подразделение полиции для разбирательства", - говорится в сообщении.
В отношении гражданина составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Суд признал мужчину виновным и назначил ему 14 суток административного ареста.
В настоящее время проверка в отношении задержанного продолжается. По ее результатам будет дана правовая оценка действиям нарушителя и принято процессуальное решение.
Ранее сообщалось о том, что вожатая из детского лагеря "Мультфильм" отстранена от работы за видео с оскорблениями в адрес ребят из Белгородской области. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить по данному факту уголовное дело.
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