https://crimea.ria.ru/20230816/v-krymu-zaderzhali-zhduna-ugrozhavshego-zapravschiku-iz-za-kepki-s-bukvoy-z-1130771650.html

В Крыму задержали "ждуна", угрожавшего заправщику из-за кепки с буквой Z

В Крыму задержали "ждуна", угрожавшего заправщику из-за кепки с буквой Z - РИА Новости Крым, 16.08.2023

В Крыму задержали "ждуна", угрожавшего заправщику из-за кепки с буквой Z

Крымские полицейские при содействии сотрудников регионального управления ФСБ установили и задержали мужчину, который угрожал расправой сотруднику АЗС из-за... РИА Новости Крым, 16.08.2023

2023-08-16T16:31

2023-08-16T16:31

2023-08-16T16:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Крымские полицейские при содействии сотрудников регионального управления ФСБ установили и задержали мужчину, который угрожал расправой сотруднику АЗС из-за ношения кепки с флагом России и символом "Z". Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.Ранее в социальных сетях и Telegram-каналах появилась видеозапись инцидента на автозаправочной станции в городе Старый Крым Кировского района. На ней агрессивно настроенный мужчина оскорблял сотрудника АЗС и угрожал ему физической расправой. На заправщике была кепка с флагом Российской Федерации и символом "Z", что и стало причиной агрессии.В отношении гражданина составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Суд признал мужчину виновным и назначил ему 14 суток административного ареста.В настоящее время проверка в отношении задержанного продолжается. По ее результатам будет дана правовая оценка действиям нарушителя и принято процессуальное решение.Ранее сообщалось о том, что вожатая из детского лагеря "Мультфильм" отстранена от работы за видео с оскорблениями в адрес ребят из Белгородской области. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить по данному факту уголовное дело.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алуште уволили аниматоров за песню "Ще не вмерла Украина"Крымчанина оштрафовали на 40 тысяч за тату с гербом Украины"Товарищ майор, прошу разобраться": как работает "Крымский СМЕРШ"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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