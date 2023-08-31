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В Крыму пенсионер осужден за дискредитацию армии России - РИА Новости Крым, 31.08.2023
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В Крыму пенсионер осужден за дискредитацию армии России
В Крыму пенсионер осужден за дискредитацию армии России - РИА Новости Крым, 31.08.2023
В Крыму пенсионер осужден за дискредитацию армии России
В Крыму за дискредитацию Вооруженных сил России осудили 70-летнего пенсионера. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД. РИА Новости Крым, 31.08.2023
2023-08-31T10:50
2023-08-31T10:50
приговор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. В Крыму за дискредитацию Вооруженных сил России осудили 70-летнего пенсионера. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.Злоумышленника задержали в Джанкойском районе после того, как в отделение полиции обратились двое местных жителей. Они сообщили, что "обнаружили на своих воротах надписи с недопустимым смыслом", дискредитирующим российскую армию.За публичные действия, порочащие армию, мужчина был привлечен к административной ответственности. По решению суда ему назначен штраф в размере 100 тысяч рублей.Накануне силовики задержали 47-летнего жителя Симферопольского района Крыма, который публиковал в сети материалы, очерняющие Вооруженные Силы России, к тому же выращивал и сушил коноплю на приусадебном участке, как выяснилось во время визита правоохранителей к нему домой. Ранее за дискредитацию российской армии был осужден 27-летний житель Симферопольского района. Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанка заплатит штраф за дискредитацию российской армии В колонию на 8,5 лет: суд вынес приговор за фейки о российской армии
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РИА Новости Крым
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приговор, суд, джанкой, крым, новости крыма, армия и флот
В Крыму пенсионер осужден за дискредитацию армии России

МВД: в Крыму за дискредитацию Вооруженных сил России осудили пенсионера

10:50 31.08.2023
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. В Крыму за дискредитацию Вооруженных сил России осудили 70-летнего пенсионера. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.
Злоумышленника задержали в Джанкойском районе после того, как в отделение полиции обратились двое местных жителей. Они сообщили, что "обнаружили на своих воротах надписи с недопустимым смыслом", дискредитирующим российскую армию.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлен 70-летний мужчина, причастный к совершению противоправных действий, его доставили его в отдел полиции", - рассказали в ведомстве.
За публичные действия, порочащие армию, мужчина был привлечен к административной ответственности. По решению суда ему назначен штраф в размере 100 тысяч рублей.
Накануне силовики задержали 47-летнего жителя Симферопольского района Крыма, который публиковал в сети материалы, очерняющие Вооруженные Силы России, к тому же выращивал и сушил коноплю на приусадебном участке, как выяснилось во время визита правоохранителей к нему домой.
Ранее за дискредитацию российской армии был осужден 27-летний житель Симферопольского района.
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ПриговорСудДжанкойКрымНовости КрымаАрмия и флот
 
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