https://crimea.ria.ru/20230831/v-krymu-pensioner-osuzhden-za-diskreditatsiyu-armii-rossii-1131064053.html

В Крыму пенсионер осужден за дискредитацию армии России

В Крыму пенсионер осужден за дискредитацию армии России - РИА Новости Крым, 31.08.2023

В Крыму пенсионер осужден за дискредитацию армии России

В Крыму за дискредитацию Вооруженных сил России осудили 70-летнего пенсионера. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД. РИА Новости Крым, 31.08.2023

2023-08-31T10:50

2023-08-31T10:50

2023-08-31T10:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. В Крыму за дискредитацию Вооруженных сил России осудили 70-летнего пенсионера. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.Злоумышленника задержали в Джанкойском районе после того, как в отделение полиции обратились двое местных жителей. Они сообщили, что "обнаружили на своих воротах надписи с недопустимым смыслом", дискредитирующим российскую армию.За публичные действия, порочащие армию, мужчина был привлечен к административной ответственности. По решению суда ему назначен штраф в размере 100 тысяч рублей.Накануне силовики задержали 47-летнего жителя Симферопольского района Крыма, который публиковал в сети материалы, очерняющие Вооруженные Силы России, к тому же выращивал и сушил коноплю на приусадебном участке, как выяснилось во время визита правоохранителей к нему домой. Ранее за дискредитацию российской армии был осужден 27-летний житель Симферопольского района. Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанка заплатит штраф за дискредитацию российской армии В колонию на 8,5 лет: суд вынес приговор за фейки о российской армии

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