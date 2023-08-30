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Дискредитировал ВС РФ и растил коноплю: крымчанин ждет суда
Дискредитировал ВС РФ и растил коноплю: крымчанин ждет суда - РИА Новости Крым, 30.08.2023
Дискредитировал ВС РФ и растил коноплю: крымчанин ждет суда
В Крыму силовики задержали мужчину, публиковавшего в сети дискредитирующие материалы в отношении Вооруженных Сил России, в доме подозреваемого обнаружили еще и... РИА Новости Крым, 30.08.2023
2023-08-30T12:31
2023-08-30T12:31
2023-08-30T12:31
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СИМЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. В Крыму силовики задержали мужчину, публиковавшего в сети дискредитирующие материалы в отношении Вооруженных Сил России, в доме подозреваемого обнаружили еще и нарколабораторию. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым.Ранее на своей страничке в социальной сети 47-летний житель Симферопольского района сделал публикацию, дискредитирующие ВС РФ.Мужчину задержали в его доме сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по Крыму при поддержке коллег из регионального УФСБ.В ходе обыска силовики изъяли не только технику, с помощью которой он публиковал противоправный контент в интернете, но и оборудование для переработки конопли, которая была высажена в огороде подозреваемого.Крымчанина взяли под стражу. Ведется следствие.Ранее за дискредитацию российской армии был осужден 27-летний житель Симферопольского района. Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанка заплатит штраф за дискредитацию российской армииВ колонию на 8,5 лет: суд вынес приговор за фейки о российской армииУжесточение наказания за дискредитацию армии: закон принят во II чтении
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), мвд по республике крым, новости крыма, симферопольский район, наркотики, интернет, общество
Дискредитировал ВС РФ и растил коноплю: крымчанин ждет суда
В Крыму за дискредитацию ВС РФ и наркотики задержан местный житель
СИМЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. В Крыму силовики задержали мужчину, публиковавшего в сети дискредитирующие материалы в отношении Вооруженных Сил России, в доме подозреваемого обнаружили еще и нарколабораторию. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым.
Ранее на своей страничке в социальной сети 47-летний житель Симферопольского района сделал публикацию, дискредитирующие ВС РФ.
"Кроме того, сотрудники установили, что мужчина ранее привлекался к административной ответственности за аналогичное деяние, после чего продолжил публично распространять запрещенные сведения", – уточнили в ведомстве.
Мужчину задержали в его доме сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по Крыму при поддержке коллег из регионального УФСБ.
В ходе обыска силовики изъяли не только технику, с помощью которой он публиковал противоправный контент в интернете, но и оборудование для переработки конопли, которая была высажена в огороде подозреваемого.
Крымчанина взяли под стражу. Ведется следствие.
Ранее за дискредитацию российской армии был осужден
27-летний житель Симферопольского района.
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