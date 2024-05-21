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В Саках дальнобойщик сжег грузовик бывшего работодателя из мести

В Саках дальнобойщик сжег грузовик бывшего работодателя из мести - РИА Новости Крым, 21.05.2024

В Саках дальнобойщик сжег грузовик бывшего работодателя из мести

Бывший работник одного из частных предприятий Крыма отомстил за увольнение и сжег грузовик бывшего работодателя. Об этом сообщает пресс-служба республиканского... РИА Новости Крым, 21.05.2024

2024-05-21T11:37

2024-05-21T11:37

2024-05-21T11:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. Бывший работник одного из частных предприятий Крыма отомстил за увольнение и сжег грузовик бывшего работодателя. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.Мужчина дал признательные показания. Он рассказал, что работал водителем в данном частном предприятии, но совершил ДТП на служебном грузовом автомобиле и был уволен. После чего суд обязал подозреваемого выплатить денежную компенсацию на ремонт грузовика. По его словам, он затаил обиду на руководство предприятия и из мести спалил авто.По информации правоохранителей, мужчине 39 лет, проживает он в Сакском районе и уже был ранее судим.По факту возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества. По данной статье в случае доказательства вины мужчине грозит до 5 лет лишения свободы. На данный момент он находится под подпиской о невыезде.Читайте также на РИА Новости Крым:Поджог из мести: в Симферополе задержан поджигатель автоВыгодная месть: уволенный ялтинец украл техники на полмиллиона назло начальствуЭто фиаско: обидчивый крымчанин поджег не ту машину

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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