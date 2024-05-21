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В Саках дальнобойщик сжег грузовик бывшего работодателя из мести - РИА Новости Крым, 21.05.2024
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В Саках дальнобойщик сжег грузовик бывшего работодателя из мести
В Саках дальнобойщик сжег грузовик бывшего работодателя из мести - РИА Новости Крым, 21.05.2024
В Саках дальнобойщик сжег грузовик бывшего работодателя из мести
Бывший работник одного из частных предприятий Крыма отомстил за увольнение и сжег грузовик бывшего работодателя. Об этом сообщает пресс-служба республиканского... РИА Новости Крым, 21.05.2024
2024-05-21T11:37
2024-05-21T11:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. Бывший работник одного из частных предприятий Крыма отомстил за увольнение и сжег грузовик бывшего работодателя. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.Мужчина дал признательные показания. Он рассказал, что работал водителем в данном частном предприятии, но совершил ДТП на служебном грузовом автомобиле и был уволен. После чего суд обязал подозреваемого выплатить денежную компенсацию на ремонт грузовика. По его словам, он затаил обиду на руководство предприятия и из мести спалил авто.По информации правоохранителей, мужчине 39 лет, проживает он в Сакском районе и уже был ранее судим.По факту возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества. По данной статье в случае доказательства вины мужчине грозит до 5 лет лишения свободы. На данный момент он находится под подпиской о невыезде.Читайте также на РИА Новости Крым:Поджог из мести: в Симферополе задержан поджигатель автоВыгодная месть: уволенный ялтинец украл техники на полмиллиона назло начальствуЭто фиаско: обидчивый крымчанин поджег не ту машину
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В Саках дальнобойщик сжег грузовик бывшего работодателя из мести

В Саках водитель поджег грузовик бывшего работодателя из мести за увольнение

11:37 21.05.2024 (обновлено: 11:40 21.05.2024)
 
© МВД по Республике КрымВ Саках сгорел грузовой автомобиль
В Саках сгорел грузовой автомобиль
© МВД по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. Бывший работник одного из частных предприятий Крыма отомстил за увольнение и сжег грузовик бывшего работодателя. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.

"Полицейские установили, что злоумышленник прибыл ночью на своей машине на место парковки частной компании, облил бензином салон грузового автомобиля и поджег. При этом подозреваемый сам получил ожоги лица, что послужило еще одним доказательством его причастности к преступлению", - говорится в сообщении.

Мужчина дал признательные показания. Он рассказал, что работал водителем в данном частном предприятии, но совершил ДТП на служебном грузовом автомобиле и был уволен. После чего суд обязал подозреваемого выплатить денежную компенсацию на ремонт грузовика. По его словам, он затаил обиду на руководство предприятия и из мести спалил авто.
По информации правоохранителей, мужчине 39 лет, проживает он в Сакском районе и уже был ранее судим.
По факту возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества. По данной статье в случае доказательства вины мужчине грозит до 5 лет лишения свободы. На данный момент он находится под подпиской о невыезде.
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КрымСакский районСакиПоджоги автомобилей в КрымуПоджогПроисшествияМВД по Республике КрымОбществоНовости Крыма
 
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