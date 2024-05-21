https://crimea.ria.ru/20240521/v-sevastopole-student-otvetit-za-diskreditatsiyu-vs-rf-1137448326.html

В Севастополе студент ответит за дискредитацию ВС РФ

В Севастополе студент ответит за дискредитацию ВС РФ - РИА Новости Крым, 21.05.2024

В Севастополе студент ответит за дискредитацию ВС РФ

18-летнй студент из Севастополя получил административный протокол за дискредитацию российской армии. Об этом сообщает пресс-служба полиции Севастополя. РИА Новости Крым, 21.05.2024

2024-05-21T09:41

2024-05-21T09:41

2024-05-21T09:41

закон и право

наказание за дискредитацию вс россии

вооруженные силы россии

новости крыма

севастополь

умвд россии по севастополю

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. 18-летнй студент из Севастополя получил административный протокол за дискредитацию российской армии. Об этом сообщает пресс-служба полиции Севастополя.По данным ведомства, молодой человек оставлял дискредитирующие комментарии к интернет-публикациям. Факт выявлен сотрудниками МВД совместно с коллегами из УФСБ. Личность автора установили. Им оказался студент, который приехал на обучение из Крыма. В содеянном он сознался и получил административный протокол по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ.Собранные материалы рассмотрит Нахимовский районный суд, уточняют правоохранители.Госдума на этой неделе приняла в первом чтении законопроект о лишении имущества и почетных званий граждан, признанных виновными в преступлениях против безопасности РФ. В частности, к таковым предлагается отнести публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах России и исполнении государственными органами своих полномочий, а также публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства.Читайте также на РИА Новости Крым:На крымчанку завели дело за призывы к насилию над российскими военными20-летний севастополец ответит за дискредитацию Армии РоссииСовфед одобрил закон о конфискации имущества за фейки об армии России

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

закон и право, наказание за дискредитацию вс россии , вооруженные силы россии, новости крыма, севастополь, умвд россии по севастополю