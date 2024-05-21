Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе студент ответит за дискредитацию ВС РФ - РИА Новости Крым, 21.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240521/v-sevastopole-student-otvetit-za-diskreditatsiyu-vs-rf-1137448326.html
В Севастополе студент ответит за дискредитацию ВС РФ
В Севастополе студент ответит за дискредитацию ВС РФ - РИА Новости Крым, 21.05.2024
В Севастополе студент ответит за дискредитацию ВС РФ
18-летнй студент из Севастополя получил административный протокол за дискредитацию российской армии. Об этом сообщает пресс-служба полиции Севастополя. РИА Новости Крым, 21.05.2024
2024-05-21T09:41
2024-05-21T09:41
закон и право
наказание за дискредитацию вс россии
вооруженные силы россии
новости крыма
севастополь
умвд россии по севастополю
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111061/31/1110613139_0:84:966:627_1920x0_80_0_0_e0c638821d5fcee36bc5b1936da3e34d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. 18-летнй студент из Севастополя получил административный протокол за дискредитацию российской армии. Об этом сообщает пресс-служба полиции Севастополя.По данным ведомства, молодой человек оставлял дискредитирующие комментарии к интернет-публикациям. Факт выявлен сотрудниками МВД совместно с коллегами из УФСБ. Личность автора установили. Им оказался студент, который приехал на обучение из Крыма. В содеянном он сознался и получил административный протокол по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ.Собранные материалы рассмотрит Нахимовский районный суд, уточняют правоохранители.Госдума на этой неделе приняла в первом чтении законопроект о лишении имущества и почетных званий граждан, признанных виновными в преступлениях против безопасности РФ. В частности, к таковым предлагается отнести публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах России и исполнении государственными органами своих полномочий, а также публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства.Читайте также на РИА Новости Крым:На крымчанку завели дело за призывы к насилию над российскими военными20-летний севастополец ответит за дискредитацию Армии РоссииСовфед одобрил закон о конфискации имущества за фейки об армии России
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111061/31/1110613139_46:0:903:643_1920x0_80_0_0_f43467844f929b26816848e1ad95b5db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
закон и право, наказание за дискредитацию вс россии , вооруженные силы россии, новости крыма, севастополь, умвд россии по севастополю
В Севастополе студент ответит за дискредитацию ВС РФ

В Севастополе студент получил админпротокол за дискредитацию ВС РФ

09:41 21.05.2024
 
© Fotolia / fantom_rdНоутбук
Ноутбук
© Fotolia / fantom_rd
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. 18-летнй студент из Севастополя получил административный протокол за дискредитацию российской армии. Об этом сообщает пресс-служба полиции Севастополя.
По данным ведомства, молодой человек оставлял дискредитирующие комментарии к интернет-публикациям. Факт выявлен сотрудниками МВД совместно с коллегами из УФСБ. Личность автора установили. Им оказался студент, который приехал на обучение из Крыма. В содеянном он сознался и получил административный протокол по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ.
"Санкция статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей", - уточнили в полиции.
Собранные материалы рассмотрит Нахимовский районный суд, уточняют правоохранители.
Госдума на этой неделе приняла в первом чтении законопроект о лишении имущества и почетных званий граждан, признанных виновными в преступлениях против безопасности РФ. В частности, к таковым предлагается отнести публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах России и исполнении государственными органами своих полномочий, а также публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На крымчанку завели дело за призывы к насилию над российскими военными
20-летний севастополец ответит за дискредитацию Армии России
Совфед одобрил закон о конфискации имущества за фейки об армии России
 
Закон и правоНаказание за дискредитацию ВС РоссииВооруженные силы РоссииНовости КрымаСевастопольУМВД России по Севастополю
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:42Бастрыкин взял на контроль дело о гибели подростка в Крыму от удара током
10:25Как изменится программа аварийного жилья в России
10:06Задымление в Севастополе - что происходит
10:02По истечении срока полномочий Зеленский стал самозванцем - Азаров
09:41В Севастополе студент ответит за дискредитацию ВС РФ
09:16Военные проведут учебные стрельбы в Армянске – будет громко
09:11Атака дрона-камикадзе ВСУ на Белгород: один погибший и трое раненых
08:46Новые регионы РФ получат 11 миллиардов на восстановление железных дорог
08:39Стрельба днем и ночью: что происходит в Новороссийске
08:21Отключение электричества пройдет во вторник в Севастополе: список адресов
08:14На Украине стала нелегитимной вся вертикаль власти - Медведчук
07:53Как избежать ядерной аварии на ЗАЭС – мнение Гросси
07:37Что сделано в Крыму и Севастополе по госпрограмме развития
07:17ВСУ обстреляли Белгородскую область реактивными снарядами "Ольха"
07:09Громкое утро: в Харькове прогремел взрыв
06:54В ООН сделали заявление о легитимности Зеленского после 20 мая
06:38"Можно замораживать": как выбирать и хранить творог – советы эксперта
06:02Крымская роза "побеждает" импортную в косметологии России
00:01Тепло и сухо: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 21 мая
Лента новостейМолния