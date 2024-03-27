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На крымчанку завели дело за призывы к насилию над российскими военными - РИА Новости Крым, 27.03.2024
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На крымчанку завели дело за призывы к насилию над российскими военными
На крымчанку завели дело за призывы к насилию над российскими военными - РИА Новости Крым, 27.03.2024
На крымчанку завели дело за призывы к насилию над российскими военными
Уголовное дело возбуждено в отношении жительницы Судака за призывы к насилию в отношении военнослужащих Вооруженных сил России. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 27.03.2024
2024-03-27T10:20
2024-03-27T10:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Уголовное дело возбуждено в отношении жительницы Судака за призывы к насилию в отношении военнослужащих Вооруженных сил России. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ.Дело возбуждено по статье "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети Интернет". Женщине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.Кроме того, в отношении правонарушительницы составлен административный протокол за дискредитацию Вооруженных сил РФ, сообщает пресс-служба МВД по Крыму. По результатам рассмотрения материалов женщину оштрафовали на 30 тысяч рублей.Сотрудники управления ФСБ России по Крыму и Севастополю совместно с Пограничным управлением ФСБ по региону ранее задержали крымчанина, призывавшего в соцсетях к насилию над русскими гражданами. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.В марте вступил в силу приговор суда, согласно которому житель Крыма приговорен к 1 году и 10 месяцам принудительных работ за призывы к насильственным действиям в отношении русских и армян.
https://crimea.ria.ru/20240122/za-diskreditatsiyu-armii-predlagayut-lishat-imuschestva-i-pochetnykh-zvaniy-1134373962.html
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), мвд по республике крым, новости крыма, наказание за дискредитацию вс россии , общество, закон и право
На крымчанку завели дело за призывы к насилию над российскими военными

ФСБ возбудила дело против жительницы Крыма за призывы к насилию над российскими военными

10:20 27.03.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Уголовное дело возбуждено в отношении жительницы Судака за призывы к насилию в отношении военнослужащих Вооруженных сил России. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ.

"Установлено, что 40-летняя жительница Судака в одном из сообществ социальной сети "ВКонтакте" с использованием личного аккаунта публиковала комментарии, призывающие к осуществлению насильственных действий в отношении военнослужащих ВС РФ", - говорится в сообщении.

Дело возбуждено по статье "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети Интернет". Женщине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
Кроме того, в отношении правонарушительницы составлен административный протокол за дискредитацию Вооруженных сил РФ, сообщает пресс-служба МВД по Крыму. По результатам рассмотрения материалов женщину оштрафовали на 30 тысяч рублей.
Сотрудники управления ФСБ России по Крыму и Севастополю совместно с Пограничным управлением ФСБ по региону ранее задержали крымчанина, призывавшего в соцсетях к насилию над русскими гражданами. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
В марте вступил в силу приговор суда, согласно которому житель Крыма приговорен к 1 году и 10 месяцам принудительных работ за призывы к насильственным действиям в отношении русских и армян.
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