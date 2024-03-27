https://crimea.ria.ru/20240327/na-krymchanku-zaveli-delo-za-prizyvy-k-nasiliyu-nad-rossiyskimi-voennymi-1136065157.html

На крымчанку завели дело за призывы к насилию над российскими военными

На крымчанку завели дело за призывы к насилию над российскими военными - РИА Новости Крым, 27.03.2024

На крымчанку завели дело за призывы к насилию над российскими военными

Уголовное дело возбуждено в отношении жительницы Судака за призывы к насилию в отношении военнослужащих Вооруженных сил России. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 27.03.2024

2024-03-27T10:20

2024-03-27T10:20

2024-03-27T10:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Уголовное дело возбуждено в отношении жительницы Судака за призывы к насилию в отношении военнослужащих Вооруженных сил России. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ.Дело возбуждено по статье "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети Интернет". Женщине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.Кроме того, в отношении правонарушительницы составлен административный протокол за дискредитацию Вооруженных сил РФ, сообщает пресс-служба МВД по Крыму. По результатам рассмотрения материалов женщину оштрафовали на 30 тысяч рублей.Сотрудники управления ФСБ России по Крыму и Севастополю совместно с Пограничным управлением ФСБ по региону ранее задержали крымчанина, призывавшего в соцсетях к насилию над русскими гражданами. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.В марте вступил в силу приговор суда, согласно которому житель Крыма приговорен к 1 году и 10 месяцам принудительных работ за призывы к насильственным действиям в отношении русских и армян.

https://crimea.ria.ru/20240122/za-diskreditatsiyu-armii-predlagayut-lishat-imuschestva-i-pochetnykh-zvaniy-1134373962.html

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), мвд по республике крым, новости крыма, наказание за дискредитацию вс россии , общество, закон и право