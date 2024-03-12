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Крымчанина задержали за призывы к расправе над русскими – УФСБ
Крымчанина задержали за призывы к расправе над русскими – УФСБ - РИА Новости Крым, 12.03.2024
Крымчанина задержали за призывы к расправе над русскими – УФСБ
Сотрудники управления ФСБ России по Крыму и Севастополю совместно с Пограничным управлением ФСБ по региону задержали крымчанина, призывавшего в соцсетях к... РИА Новости Крым, 12.03.2024
2024-03-12T11:50
2024-03-12T11:50
2024-03-12T12:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Сотрудники управления ФСБ России по Крыму и Севастополю совместно с Пограничным управлением ФСБ по региону задержали крымчанина, призывавшего в соцсетях к насилию над русскими гражданами. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ.Возбуждено уголовное дело. За публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.В начале декабря прошлого года за публичные призывы к экстремизму в социальных сетях сотрудники УФСБ по Крыму и Севастополю задержали 23-летнего жителя Симферополя. Подозреваемый создал в социальной сети учетную запись и под псевдонимом разместил на своей странице текст с призывами к насильственным действиям.Читайте также на РИА Новости Крым:Ненависть и вражда в интернете: севастополец привлечен к ответственностиПутин подписал закон о конфискации имущества за фейки об армииКрымчанин получил штраф и арест за дискредитацию армии России
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крым, россия, новости, новости крыма, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), пограничная служба фсб
Крымчанина задержали за призывы к расправе над русскими – УФСБ
В Крыму задержали 33-летнего мужчину за публичные призывы к экстремизму – УФСБ
11:50 12.03.2024 (обновлено: 12:02 12.03.2024)