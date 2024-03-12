https://crimea.ria.ru/20240312/krymchanina-zaderzhali-za-prizyvy-k-rasprave-nad-russkimi--ufsb-1135579986.html

Крымчанина задержали за призывы к расправе над русскими – УФСБ

Крымчанина задержали за призывы к расправе над русскими – УФСБ - РИА Новости Крым, 12.03.2024

Крымчанина задержали за призывы к расправе над русскими – УФСБ

Сотрудники управления ФСБ России по Крыму и Севастополю совместно с Пограничным управлением ФСБ по региону задержали крымчанина, призывавшего в соцсетях к... РИА Новости Крым, 12.03.2024

2024-03-12T11:50

2024-03-12T11:50

2024-03-12T12:02

крым

россия

новости

новости крыма

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

пограничная служба фсб

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902850_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_76371b543e932513a229ba3a1e66cd9d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Сотрудники управления ФСБ России по Крыму и Севастополю совместно с Пограничным управлением ФСБ по региону задержали крымчанина, призывавшего в соцсетях к насилию над русскими гражданами. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ.Возбуждено уголовное дело. За публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.В начале декабря прошлого года за публичные призывы к экстремизму в социальных сетях сотрудники УФСБ по Крыму и Севастополю задержали 23-летнего жителя Симферополя. Подозреваемый создал в социальной сети учетную запись и под псевдонимом разместил на своей странице текст с призывами к насильственным действиям.Читайте также на РИА Новости Крым:Ненависть и вражда в интернете: севастополец привлечен к ответственностиПутин подписал закон о конфискации имущества за фейки об армииКрымчанин получил штраф и арест за дискредитацию армии России

крым

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, россия, новости, новости крыма, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), пограничная служба фсб