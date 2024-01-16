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Ненависть и вражда в Интернете: севастополец привлечен к ответственности - РИА Новости Крым, 16.01.2024
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Ненависть и вражда в Интернете: севастополец привлечен к ответственности
Ненависть и вражда в Интернете: севастополец привлечен к ответственности - РИА Новости Крым, 16.01.2024
Ненависть и вражда в Интернете: севастополец привлечен к ответственности
18-летний севастополец выплатит штраф за возбуждение ненависти и вражды в сети Интернет, сообщает прокуратура Севастополя. РИА Новости Крым, 16.01.2024
2024-01-16T12:43
2024-01-16T12:43
интернет
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. 18-летний севастополец выплатит штраф за возбуждение ненависти и вражды в сети Интернет, сообщает прокуратура Севастополя.Проверку по информации Центра по противодействию экстремизму УМВД России провела прокуратура Нахимовского района города. Правонарушитель привлечен к административной ответственности.В начале декабря прошлого года за публичные призывы к экстремизму в социальных сетях сотрудники УФСБ по Крыму и Севастополю задержали 23-летнего жителя Симферополя. Подозреваемый создал в социальной сети учетную запись и под псевдонимом подготовил и разместил на своей странице текст с призывами к насильственным действиям. За подобные деяния ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УФСБ.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин призвал защищать права участников СВОСевастопольца осудили за экстремистские высказывания в интернетеДвое крымчан получили срок за экстремизм
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
интернет
Ненависть и вражда в Интернете: севастополец привлечен к ответственности

В Севастополе за возбуждение вражды в интернете оштрафовали 18-летнего местного жителя

12:43 16.01.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. 18-летний севастополец выплатит штраф за возбуждение ненависти и вражды в сети Интернет, сообщает прокуратура Севастополя.

"Установлено, что 18-летний молодой человек в августе 2023 года в социальной сети "ВКонтакте", в группе о событиях и происшествиях в городе Севастополе, публично разместил комментарий, направленный на возбуждение ненависти и вражды по отношению к лицам, объединенным по признаку происхождения и территории проживания", – информируют в ведомстве.

Проверку по информации Центра по противодействию экстремизму УМВД России провела прокуратура Нахимовского района города. Правонарушитель привлечен к административной ответственности.
"По данному факту прокуратура района возбудила дело об административном правонарушении по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Рассмотрев материалы дела, Нахимовский районный суд г. Севастополя оштрафовал виновного на 10 тыс. рублей", – говорится в сообщении провоохранительного ведомства.
В начале декабря прошлого года за публичные призывы к экстремизму в социальных сетях сотрудники УФСБ по Крыму и Севастополю задержали 23-летнего жителя Симферополя. Подозреваемый создал в социальной сети учетную запись и под псевдонимом подготовил и разместил на своей странице текст с призывами к насильственным действиям. За подобные деяния ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УФСБ.
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