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Ненависть и вражда в Интернете: севастополец привлечен к ответственности

Ненависть и вражда в Интернете: севастополец привлечен к ответственности - РИА Новости Крым, 16.01.2024

Ненависть и вражда в Интернете: севастополец привлечен к ответственности

18-летний севастополец выплатит штраф за возбуждение ненависти и вражды в сети Интернет, сообщает прокуратура Севастополя. РИА Новости Крым, 16.01.2024

2024-01-16T12:43

2024-01-16T12:43

2024-01-16T12:43

интернет

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. 18-летний севастополец выплатит штраф за возбуждение ненависти и вражды в сети Интернет, сообщает прокуратура Севастополя.Проверку по информации Центра по противодействию экстремизму УМВД России провела прокуратура Нахимовского района города. Правонарушитель привлечен к административной ответственности.В начале декабря прошлого года за публичные призывы к экстремизму в социальных сетях сотрудники УФСБ по Крыму и Севастополю задержали 23-летнего жителя Симферополя. Подозреваемый создал в социальной сети учетную запись и под псевдонимом подготовил и разместил на своей странице текст с призывами к насильственным действиям. За подобные деяния ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УФСБ.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин призвал защищать права участников СВОСевастопольца осудили за экстремистские высказывания в интернетеДвое крымчан получили срок за экстремизм

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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