Ненависть и вражда в Интернете: севастополец привлечен к ответственности
В Севастополе за возбуждение вражды в интернете оштрафовали 18-летнего местного жителя
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. 18-летний севастополец выплатит штраф за возбуждение ненависти и вражды в сети Интернет, сообщает прокуратура Севастополя.
"Установлено, что 18-летний молодой человек в августе 2023 года в социальной сети "ВКонтакте", в группе о событиях и происшествиях в городе Севастополе, публично разместил комментарий, направленный на возбуждение ненависти и вражды по отношению к лицам, объединенным по признаку происхождения и территории проживания", – информируют в ведомстве.
Проверку по информации Центра по противодействию экстремизму УМВД России провела прокуратура Нахимовского района города. Правонарушитель привлечен к административной ответственности.
"По данному факту прокуратура района возбудила дело об административном правонарушении по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Рассмотрев материалы дела, Нахимовский районный суд г. Севастополя оштрафовал виновного на 10 тыс. рублей", – говорится в сообщении провоохранительного ведомства.
В начале декабря прошлого года за публичные призывы к экстремизму в социальных сетях сотрудники УФСБ по Крыму и Севастополю задержали 23-летнего жителя Симферополя. Подозреваемый создал в социальной сети учетную запись и под псевдонимом подготовил и разместил на своей странице текст с призывами к насильственным действиям. За подобные деяния ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УФСБ.
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