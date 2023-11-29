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Крымчанин получил штраф и арест за дискредитацию армии России
Крымчанин получил штраф и арест за дискредитацию армии России - РИА Новости Крым, 29.11.2023
Крымчанин получил штраф и арест за дискредитацию армии России
В Кировском районе Крыма полицейские привлекли к административной ответственности местного жителя за дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации. Об этом РИА Новости Крым, 29.11.2023
2023-11-29T11:22
2023-11-29T11:22
2023-11-29T11:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости Крым. В Кировском районе Крыма полицейские привлекли к административной ответственности местного жителя за дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.Незаконные публикации в интернете выявили сотрудники Центра по противодействию экстремизму и сотрудники ФСБ, в ходе оперативных мероприятий установили и задержали 55-летнего жителя одного из сел Кировского района.В отношении правонарушителя составлены административные протоколы по трем статьям: за пропаганду либо публичное демонстрирование запрещенной атрибутики или символики, за публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных Сил, а также за мелкое хулиганство."Мужчина признал свою вину. Судом Кировского района гражданину назначено наказание в виде штрафа в общей сумме 90 тысяч рублей и 13 суток административного ареста", - сказано с вообщении.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму пенсионер осужден за дискредитацию армии РоссииВ колонию на 8,5 лет: суд вынес приговор за фейки о российской армииВ Госдуме предложили сажать на 15 лет за дискредитацию армии и СВО
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Крымчанин получил штраф и арест за дискредитацию армии России
Житель Крыма оштрафован за дискредитацию российской армии - МВД
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости Крым. В Кировском районе Крыма полицейские привлекли к административной ответственности местного жителя за дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
Незаконные публикации в интернете выявили сотрудники Центра по противодействию экстремизму и сотрудники ФСБ, в ходе оперативных мероприятий установили и задержали 55-летнего жителя одного из сел Кировского района.
В отношении правонарушителя составлены административные протоколы по трем статьям: за пропаганду либо публичное демонстрирование запрещенной атрибутики или символики, за публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных Сил, а также за мелкое хулиганство.
"Мужчина признал свою вину. Судом Кировского района гражданину назначено наказание в виде штрафа в общей сумме 90 тысяч рублей и 13 суток административного ареста", - сказано с вообщении.
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