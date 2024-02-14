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Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки об армии - РИА Новости Крым, 14.02.2024
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Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки об армии
Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки об армии - РИА Новости Крым, 14.02.2024
Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки об армии
Президент России Владимир Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки о ВС РФ и призывы к экстремизму. Соответствующий документ размещен на сайте... РИА Новости Крым, 14.02.2024
2024-02-14T09:48
2024-02-14T09:56
владимир путин (политик)
закон и право
наказание за дискредитацию вс россии
новости
россия
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки о ВС РФ и призывы к экстремизму. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Законом вносятся изменения в статью о конфискации имущества, расширяется перечень преступлений, по которым она может применяться. В частности, к ним относятся публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ, исполнении государственными органами России своих полномочий, оказании добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы или войска национальной гвардии РФ, а также публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства.Также законом расширяется перечень статей УК РФ, по которым осужденные будут лишаться специальных, воинских или почетных званий, классных чинов и госнаград.Закон был принят Госдумой 31 января и одобрено Советом Федерации 7 февраля 2024 года.Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин ранее отметил, что инициатива позволит наказать "негодяев и предателей, совершающих преступления против своей страны, поддерживающих нацистов, позволяющих себе оскорблять наших солдат и офицеров".Читайте также на РИА Новости Крым:Конфискация имущества за фейки: в Крыму оценили последствия инициативыЖурналист предложил расширить закон о фейках против армии РоссииСуд заочно арестовал экс-крымчанку Джамалу по делу о фейках об армии РФ
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), закон и право, наказание за дискредитацию вс россии , новости, россия, вооруженные силы россии
Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки об армии

Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки об армии РФ и призывы к экстремизму

09:48 14.02.2024 (обновлено: 09:56 14.02.2024)
 
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© РИА Новости . Михаил Климентьев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки о ВС РФ и призывы к экстремизму. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Законом вносятся изменения в статью о конфискации имущества, расширяется перечень преступлений, по которым она может применяться. В частности, к ним относятся публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ, исполнении государственными органами России своих полномочий, оказании добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы или войска национальной гвардии РФ, а также публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства.
При этом конфискации будут подлежать не все деньги, ценности или иное имущество осужденного по указанным статьям, а только те, которые были получены в результате совершения преступления или использованы для деятельности, направленной против безопасности России.
Также законом расширяется перечень статей УК РФ, по которым осужденные будут лишаться специальных, воинских или почетных званий, классных чинов и госнаград.
Закон был принят Госдумой 31 января и одобрено Советом Федерации 7 февраля 2024 года.
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин ранее отметил, что инициатива позволит наказать "негодяев и предателей, совершающих преступления против своей страны, поддерживающих нацистов, позволяющих себе оскорблять наших солдат и офицеров".
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Владимир Путин (политик)Закон и правоНаказание за дискредитацию ВС РоссииНовостиРоссияВооруженные силы России
 
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