Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки об армии
Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки об армии РФ и призывы к экстремизму
09:48 14.02.2024 (обновлено: 09:56 14.02.2024)
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки о ВС РФ и призывы к экстремизму. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Законом вносятся изменения в статью о конфискации имущества, расширяется перечень преступлений, по которым она может применяться. В частности, к ним относятся публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ, исполнении государственными органами России своих полномочий, оказании добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы или войска национальной гвардии РФ, а также публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства.
При этом конфискации будут подлежать не все деньги, ценности или иное имущество осужденного по указанным статьям, а только те, которые были получены в результате совершения преступления или использованы для деятельности, направленной против безопасности России.
Также законом расширяется перечень статей УК РФ, по которым осужденные будут лишаться специальных, воинских или почетных званий, классных чинов и госнаград.
Закон был принят Госдумой 31 января и одобрено Советом Федерации 7 февраля 2024 года.
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин ранее отметил, что инициатива позволит наказать "негодяев и предателей, совершающих преступления против своей страны, поддерживающих нацистов, позволяющих себе оскорблять наших солдат и офицеров".
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