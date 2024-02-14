https://crimea.ria.ru/20240214/putin-podpisal-zakon-o-konfiskatsii-imuschestva-za-feyki-ob-armii-1134927197.html

Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки об армии

Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки об армии - РИА Новости Крым, 14.02.2024

Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки об армии

Президент России Владимир Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки о ВС РФ и призывы к экстремизму. Соответствующий документ размещен на сайте... РИА Новости Крым, 14.02.2024

2024-02-14T09:48

2024-02-14T09:48

2024-02-14T09:56

владимир путин (политик)

закон и право

наказание за дискредитацию вс россии

новости

россия

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки о ВС РФ и призывы к экстремизму. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Законом вносятся изменения в статью о конфискации имущества, расширяется перечень преступлений, по которым она может применяться. В частности, к ним относятся публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ, исполнении государственными органами России своих полномочий, оказании добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы или войска национальной гвардии РФ, а также публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства.Также законом расширяется перечень статей УК РФ, по которым осужденные будут лишаться специальных, воинских или почетных званий, классных чинов и госнаград.Закон был принят Госдумой 31 января и одобрено Советом Федерации 7 февраля 2024 года.Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин ранее отметил, что инициатива позволит наказать "негодяев и предателей, совершающих преступления против своей страны, поддерживающих нацистов, позволяющих себе оскорблять наших солдат и офицеров".Читайте также на РИА Новости Крым:Конфискация имущества за фейки: в Крыму оценили последствия инициативыЖурналист предложил расширить закон о фейках против армии РоссииСуд заочно арестовал экс-крымчанку Джамалу по делу о фейках об армии РФ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), закон и право, наказание за дискредитацию вс россии , новости, россия, вооруженные силы россии