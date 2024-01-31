Рейтинг@Mail.ru
Закон о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах РФ принят - РИА Новости Крым, 31.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240131/zakon-o-konfiskatsii-imuschestva-za-feyki-o-vooruzhennykh-silakh-rf-prinyat-1134581761.html
Закон о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах РФ принят
Закон о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах РФ принят - РИА Новости Крым, 31.01.2024
Закон о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах РФ принят
Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах РФ и призывы к осуществлению деятельности против... РИА Новости Крым, 31.01.2024
2024-01-31T12:50
2024-01-31T13:02
государственная дума рф
новости
закон и право
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111777/06/1117770650_0:214:2048:1366_1920x0_80_0_0_3a937cdd9868797395b5bc1033c27e46.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах РФ и призывы к осуществлению деятельности против государства.Ранее в среду законопроект был принят во втором чтении. Конфискация денег или имущества может наступить за деятельность, направленную против безопасности России, сказано в тексте документа.В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в целях пресечения финансирования преступлений, а также иной деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, законопроектом предлагается дополнить УК РФ механизмом, предусматривающим конфискацию денег, ценностей и иного имущества, используемых или предназначенных для их финансирования.При этом в Госдуме подчеркнули, что, в отличие от практики конфискации в СССР, в данном законопроекте речь идет не о "любых деньгах или имуществе", а именно о тех, которые нажиты преступным путем, используются для финансирования незаконной деятельности, и оба эти обстоятельства будут подлежать обязательному доказыванию. Кроме того речь идет об изъятии орудий совершения преступления.Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин сообщил, что инициатива позволит наказать "негодяев и предателей, совершающих преступления против своей страны, поддерживающих нацистов, позволяющих себе оскорблять наших солдат и офицеров".Законом вносятся изменения в статью о конфискации имущества, расширяется перечень преступлений, по которым она может применяться. В частности, к ним относятся публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ, исполнении государственными органами России своих полномочий, оказании добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы или войска национальной гвардии РФ, а также публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства.Руководитель Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) в Симферополе, социолог и политолог Наталья Киселева в эфире радио "Спутник в Крыму высказала мнение, что запрос на ужесточение наказания за преступления против безопасности России в большей части общества назревал давно.В свою очередь, журналист и телеведущий Александр Смол предлагает начать реализацию российского закона о конфискации имущества за фейки об армии с имущества иностранных недружественных России государств. Об этом он сказал корреспонденту РИА Новости Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Доцент КФУ осужден за дискредитацию Вооруженных сил РоссииСуд заочно арестовал экс-крымчанку Джамалу по делу о фейках об армии РФНовый закон о гражданстве поможет очистить Крым от "ждунов" – мнение
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111777/06/1117770650_129:0:1950:1366_1920x0_80_0_0_bfec263b44e71e090d1a662ee9c92493.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
государственная дума рф, новости, закон и право, россия, общество
Закон о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах РФ принят

Закон о конфискации имущества за фейки о ВС России принят Госдумой

12:50 31.01.2024 (обновлено: 13:02 31.01.2024)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве.
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах РФ и призывы к осуществлению деятельности против государства.
Ранее в среду законопроект был принят во втором чтении. Конфискация денег или имущества может наступить за деятельность, направленную против безопасности России, сказано в тексте документа.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в целях пресечения финансирования преступлений, а также иной деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, законопроектом предлагается дополнить УК РФ механизмом, предусматривающим конфискацию денег, ценностей и иного имущества, используемых или предназначенных для их финансирования.
При этом в Госдуме подчеркнули, что, в отличие от практики конфискации в СССР, в данном законопроекте речь идет не о "любых деньгах или имуществе", а именно о тех, которые нажиты преступным путем, используются для финансирования незаконной деятельности, и оба эти обстоятельства будут подлежать обязательному доказыванию. Кроме того речь идет об изъятии орудий совершения преступления.
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин сообщил, что инициатива позволит наказать "негодяев и предателей, совершающих преступления против своей страны, поддерживающих нацистов, позволяющих себе оскорблять наших солдат и офицеров".
"Этот закон – консолидированная позиция абсолютного большинства депутатов Госдумы. Под инициативой стоят 395 подписей", – сказал Володин.
Законом вносятся изменения в статью о конфискации имущества, расширяется перечень преступлений, по которым она может применяться. В частности, к ним относятся публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ, исполнении государственными органами России своих полномочий, оказании добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы или войска национальной гвардии РФ, а также публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства.
Руководитель Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) в Симферополе, социолог и политолог Наталья Киселева в эфире радио "Спутник в Крыму высказала мнение, что запрос на ужесточение наказания за преступления против безопасности России в большей части общества назревал давно.
В свою очередь, журналист и телеведущий Александр Смол предлагает начать реализацию российского закона о конфискации имущества за фейки об армии с имущества иностранных недружественных России государств. Об этом он сказал корреспонденту РИА Новости Крым.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Доцент КФУ осужден за дискредитацию Вооруженных сил России
Суд заочно арестовал экс-крымчанку Джамалу по делу о фейках об армии РФ
Новый закон о гражданстве поможет очистить Крым от "ждунов" – мнение
 
Государственная Дума РФНовостиЗакон и правоРоссияОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:50Закон о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах РФ принят
12:07Управляемые снаряды GLSDB: дальность полета и другие характеристики
11:39Запад выделил Киеву 200 миллиардов долларов – Лавров
11:20Рейд в Севастополе снова открыт
11:19В Херсонской области пресечена деятельность агента СБУ
10:59Запугать и одурманить: примут ли новый закон о мобилизации на Украине
10:39Зеленский выдвинул ультиматум России – Лавров
10:26В Севастополе закрыли рейд
10:01Водителю маршрутки за смертельное ДТП в Севастополе грозит срок
09:36Двое погибли при ударе дрона ВСУ по авто на трассе Горловка – Донецк
09:17Как курсируют паромы через Керченский пролив в среду
09:07Больше 30 человек замерзли при землетрясении в Японии
08:38Били с утра до поздней ночи: как крымские артиллеристы отразили атаку ВСУ
08:17Стрельба в акватории порта Новороссийск – что известно
07:55В феврале армия России получит новую самоходную артиллерию – Шойгу
07:36Средства ПВО сбили вражеский дрон над Псковской областью
07:13Большое отключение света в Севастополе - причины, сроки, адреса
06:59Ремонт дорог в Симферополе: что сделают в этом году
06:34Путин назначил нового прокурора Севастополя - указ
06:07Крымские отели и рестораны переходят на местную говядину
Лента новостейМолния