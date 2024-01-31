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Закон о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах РФ принят
Закон о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах РФ принят - РИА Новости Крым, 31.01.2024
Закон о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах РФ принят
Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах РФ и призывы к осуществлению деятельности против... РИА Новости Крым, 31.01.2024
2024-01-31T12:50
2024-01-31T12:50
2024-01-31T13:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах РФ и призывы к осуществлению деятельности против государства.Ранее в среду законопроект был принят во втором чтении. Конфискация денег или имущества может наступить за деятельность, направленную против безопасности России, сказано в тексте документа.В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в целях пресечения финансирования преступлений, а также иной деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, законопроектом предлагается дополнить УК РФ механизмом, предусматривающим конфискацию денег, ценностей и иного имущества, используемых или предназначенных для их финансирования.При этом в Госдуме подчеркнули, что, в отличие от практики конфискации в СССР, в данном законопроекте речь идет не о "любых деньгах или имуществе", а именно о тех, которые нажиты преступным путем, используются для финансирования незаконной деятельности, и оба эти обстоятельства будут подлежать обязательному доказыванию. Кроме того речь идет об изъятии орудий совершения преступления.Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин сообщил, что инициатива позволит наказать "негодяев и предателей, совершающих преступления против своей страны, поддерживающих нацистов, позволяющих себе оскорблять наших солдат и офицеров".Законом вносятся изменения в статью о конфискации имущества, расширяется перечень преступлений, по которым она может применяться. В частности, к ним относятся публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ, исполнении государственными органами России своих полномочий, оказании добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы или войска национальной гвардии РФ, а также публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства.Руководитель Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) в Симферополе, социолог и политолог Наталья Киселева в эфире радио "Спутник в Крыму высказала мнение, что запрос на ужесточение наказания за преступления против безопасности России в большей части общества назревал давно.В свою очередь, журналист и телеведущий Александр Смол предлагает начать реализацию российского закона о конфискации имущества за фейки об армии с имущества иностранных недружественных России государств. Об этом он сказал корреспонденту РИА Новости Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Доцент КФУ осужден за дискредитацию Вооруженных сил РоссииСуд заочно арестовал экс-крымчанку Джамалу по делу о фейках об армии РФНовый закон о гражданстве поможет очистить Крым от "ждунов" – мнение
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государственная дума рф, новости, закон и право, россия, общество
Закон о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах РФ принят
Закон о конфискации имущества за фейки о ВС России принят Госдумой
12:50 31.01.2024 (обновлено: 13:02 31.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах РФ и призывы к осуществлению деятельности против государства.
Ранее в среду законопроект был принят во втором чтении. Конфискация денег или имущества может наступить за деятельность, направленную против безопасности России, сказано в тексте документа.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в целях пресечения финансирования преступлений, а также иной деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, законопроектом предлагается дополнить УК РФ механизмом, предусматривающим конфискацию денег, ценностей и иного имущества, используемых или предназначенных для их финансирования.
При этом в Госдуме подчеркнули, что, в отличие от практики конфискации в СССР, в данном законопроекте речь идет не о "любых деньгах или имуществе", а именно о тех, которые нажиты преступным путем, используются для финансирования незаконной деятельности, и оба эти обстоятельства будут подлежать обязательному доказыванию. Кроме того речь идет об изъятии орудий совершения преступления.
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин сообщил, что инициатива позволит наказать "негодяев и предателей, совершающих преступления против своей страны, поддерживающих нацистов, позволяющих себе оскорблять наших солдат и офицеров".
"Этот закон – консолидированная позиция абсолютного большинства депутатов Госдумы. Под инициативой стоят 395 подписей", – сказал Володин.
Законом вносятся изменения в статью о конфискации имущества, расширяется перечень преступлений, по которым она может применяться. В частности, к ним относятся публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ, исполнении государственными органами России своих полномочий, оказании добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы или войска национальной гвардии РФ, а также публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства.
Руководитель Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) в Симферополе, социолог и политолог Наталья Киселева в эфире радио "Спутник в Крыму
высказала мнение, что запрос на ужесточение наказания за преступления против безопасности России в большей части общества назревал давно.
В свою очередь, журналист и телеведущий Александр Смол предлагает начать реализацию российского закона о конфискации имущества за фейки об армии
с имущества иностранных недружественных России государств. Об этом он сказал корреспонденту РИА Новости Крым
.
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