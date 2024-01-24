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Закон о конфискации имущества за фейки об армии принят в первом чтении - РИА Новости Крым, 24.01.2024
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Закон о конфискации имущества за фейки об армии принят в первом чтении
Закон о конфискации имущества за фейки об армии принят в первом чтении - РИА Новости Крым, 24.01.2024
Закон о конфискации имущества за фейки об армии принят в первом чтении
Виновных в преступлениях против безопасности России будут лишать имущества и почетных званий. Соответствующий законопроект принят Госдумой в первом чтении, его... РИА Новости Крым, 24.01.2024
2024-01-24T14:36
2024-01-24T14:37
наказание за дискредитацию вс россии
государственная дума рф
вячеслав володин
россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Виновных в преступлениях против безопасности России будут лишать имущества и почетных званий. Соответствующий законопроект принят Госдумой в первом чтении, его поддержали 395 депутатов."Законопроект о конфискации имущества, а также о лишении почетных званий за преступления против безопасности Российской Федерации, принят в первом чтении", – написал в своем Telegram-канале спикер Вячеслав Володин.Председатель Государственной Думы отметил, что существующая практика показала: "ранее принятых мер борьбы с негодяями было недостаточно".Принятое решение должно остановить тех, кто совершает преступления против безопасности России и считает возможным оскорблять российских граждан, солдат, офицеров и поддерживает нацистов, подчеркнул Володин.Законопроектом вносятся изменения в статью о конфискации имущества, расширяется перечень преступлений, по которым она может применяться. В частности, к ним предлагается отнести публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ, исполнении государственными органами России своих полномочий, оказании добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы или войска национальной гвардии РФ, а также публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства.Также закон предлагается дополнить пунктами о совершении преступления из корыстных побуждений или по найму, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти. При этом предусмотренное наказание менять не предлагается.Также законопроект расширяет в данной статье перечень статей УК РФ, которые указаны в примечании как преступления, направленные против безопасности РФ. К ним предлагается отнести содействие диверсионной деятельности, прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности, организацию диверсионного сообщества и участие в нем.Также законопроект дает возможность лишить совершивших преступления по указанным статьям специальных, воинских и почетных званий.Читайте также на РИА Новости Крым:За дискредитацию армии предлагают лишать имущества и почетных званийДоцент КФУ осужден за дискредитацию Вооруженных сил РоссииНовый закон о гражданстве поможет очистить Крым от "ждунов" – мнение
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наказание за дискредитацию вс россии , государственная дума рф, вячеслав володин, россия, новости
Закон о конфискации имущества за фейки об армии принят в первом чтении

Закон о конфискации за преступления против безопасности РФ принят в первом чтении

14:36 24.01.2024 (обновлено: 14:37 24.01.2024)
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГосударственная дума РФ
Государственная дума РФ - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Виновных в преступлениях против безопасности России будут лишать имущества и почетных званий. Соответствующий законопроект принят Госдумой в первом чтении, его поддержали 395 депутатов.
"Законопроект о конфискации имущества, а также о лишении почетных званий за преступления против безопасности Российской Федерации, принят в первом чтении", – написал в своем Telegram-канале спикер Вячеслав Володин.
Председатель Государственной Думы отметил, что существующая практика показала: "ранее принятых мер борьбы с негодяями было недостаточно".

"Они живут безбедно, сдавая в аренду недвижимость, продолжая получать гонорары за счет российских граждан. Направляют эти средства на поддержку нацистского режима. Позволяют себе публично лить грязь на нашу страну. Находясь за границей, чувствуют свою безнаказанность, полагая, что правосудию до них не дотянуться", – заметил он.

Принятое решение должно остановить тех, кто совершает преступления против безопасности России и считает возможным оскорблять российских граждан, солдат, офицеров и поддерживает нацистов, подчеркнул Володин.
Законопроектом вносятся изменения в статью о конфискации имущества, расширяется перечень преступлений, по которым она может применяться. В частности, к ним предлагается отнести публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ, исполнении государственными органами России своих полномочий, оказании добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы или войска национальной гвардии РФ, а также публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства.
Также закон предлагается дополнить пунктами о совершении преступления из корыстных побуждений или по найму, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти. При этом предусмотренное наказание менять не предлагается.
Также законопроект расширяет в данной статье перечень статей УК РФ, которые указаны в примечании как преступления, направленные против безопасности РФ. К ним предлагается отнести содействие диверсионной деятельности, прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности, организацию диверсионного сообщества и участие в нем.
Также законопроект дает возможность лишить совершивших преступления по указанным статьям специальных, воинских и почетных званий.
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