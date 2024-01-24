https://crimea.ria.ru/20240124/zakon-o-konfiskatsii-imuschestva-za-feyki-ob-armii-prinyat-v-pervom-chtenii-1134428809.html

Закон о конфискации имущества за фейки об армии принят в первом чтении

Закон о конфискации имущества за фейки об армии принят в первом чтении - РИА Новости Крым, 24.01.2024

Закон о конфискации имущества за фейки об армии принят в первом чтении

Виновных в преступлениях против безопасности России будут лишать имущества и почетных званий. Соответствующий законопроект принят Госдумой в первом чтении, его... РИА Новости Крым, 24.01.2024

2024-01-24T14:36

2024-01-24T14:36

2024-01-24T14:37

наказание за дискредитацию вс россии

государственная дума рф

вячеслав володин

россия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Виновных в преступлениях против безопасности России будут лишать имущества и почетных званий. Соответствующий законопроект принят Госдумой в первом чтении, его поддержали 395 депутатов."Законопроект о конфискации имущества, а также о лишении почетных званий за преступления против безопасности Российской Федерации, принят в первом чтении", – написал в своем Telegram-канале спикер Вячеслав Володин.Председатель Государственной Думы отметил, что существующая практика показала: "ранее принятых мер борьбы с негодяями было недостаточно".Принятое решение должно остановить тех, кто совершает преступления против безопасности России и считает возможным оскорблять российских граждан, солдат, офицеров и поддерживает нацистов, подчеркнул Володин.Законопроектом вносятся изменения в статью о конфискации имущества, расширяется перечень преступлений, по которым она может применяться. В частности, к ним предлагается отнести публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ, исполнении государственными органами России своих полномочий, оказании добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы или войска национальной гвардии РФ, а также публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства.Также закон предлагается дополнить пунктами о совершении преступления из корыстных побуждений или по найму, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти. При этом предусмотренное наказание менять не предлагается.Также законопроект расширяет в данной статье перечень статей УК РФ, которые указаны в примечании как преступления, направленные против безопасности РФ. К ним предлагается отнести содействие диверсионной деятельности, прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности, организацию диверсионного сообщества и участие в нем.Также законопроект дает возможность лишить совершивших преступления по указанным статьям специальных, воинских и почетных званий.Читайте также на РИА Новости Крым:За дискредитацию армии предлагают лишать имущества и почетных званийДоцент КФУ осужден за дискредитацию Вооруженных сил РоссииНовый закон о гражданстве поможет очистить Крым от "ждунов" – мнение

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наказание за дискредитацию вс россии , государственная дума рф, вячеслав володин, россия, новости