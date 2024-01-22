https://crimea.ria.ru/20240122/za-diskreditatsiyu-armii-predlagayut-lishat-imuschestva-i-pochetnykh-zvaniy-1134373962.html

За дискредитацию армии предлагают лишать имущества и почетных званий

За дискредитацию армии предлагают лишать имущества и почетных званий - РИА Новости Крым, 22.01.2024

За дискредитацию армии предлагают лишать имущества и почетных званий

В Госдуму внесен законопроект о конфискации имущества у граждан, осужденных за дискредитацию вооруженных сил РФ. Документ зарегистрирован на сайте российского... РИА Новости Крым, 22.01.2024

2024-01-22T11:02

2024-01-22T11:02

2024-01-22T11:02

государственная дума рф

вячеслав володин

армия и флот

вооруженные силы россии

закон и право

наказание за дискредитацию вс россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. В Госдуму внесен законопроект о конфискации имущества у граждан, осужденных за дискредитацию вооруженных сил РФ. Документ зарегистрирован на сайте российского парламента. Подписи под законопроектом поставили 63 сенатора Российской Федерации, включая спикера Госдумы Вячеслава Володина.Санкции статьи в случае принятия закона будут применимы за следующие преступления:- распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации;- публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности;- публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение целостности Российской Федерации;- публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации;- публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства;- призывы к введению санкций в отношении Российской Федерации и ее граждан;- оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Российская Федерации не участвует, или иностранных государственных органов;- реабилитация нацизма.Законопроект позволит в том числе лишать имущества и почетных званий тех деятелей культуры, которые поддерживают нацистов, сообщил председатель Госдумы.26 октября в России вступил в силу закон о прекращении гражданства за дискредитацию армии и совершение действий, создающих угрозу нацбезопасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Суд заочно арестовал экс-крымчанку Джамалу по делу о фейках об армии РФДоцент КФУ осужден за дискредитацию Вооруженных сил РоссииНовый закон о гражданстве поможет очистить Крым от "ждунов" – мнение

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

государственная дума рф, вячеслав володин, армия и флот, вооруженные силы россии, закон и право, наказание за дискредитацию вс россии , новости, общество