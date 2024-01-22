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За дискредитацию армии предлагают лишать имущества и почетных званий
За дискредитацию армии предлагают лишать имущества и почетных званий - РИА Новости Крым, 22.01.2024
За дискредитацию армии предлагают лишать имущества и почетных званий
В Госдуму внесен законопроект о конфискации имущества у граждан, осужденных за дискредитацию вооруженных сил РФ. Документ зарегистрирован на сайте российского... РИА Новости Крым, 22.01.2024
2024-01-22T11:02
2024-01-22T11:02
2024-01-22T11:02
государственная дума рф
вячеслав володин
армия и флот
вооруженные силы россии
закон и право
наказание за дискредитацию вс россии
новости
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. В Госдуму внесен законопроект о конфискации имущества у граждан, осужденных за дискредитацию вооруженных сил РФ. Документ зарегистрирован на сайте российского парламента. Подписи под законопроектом поставили 63 сенатора Российской Федерации, включая спикера Госдумы Вячеслава Володина.Санкции статьи в случае принятия закона будут применимы за следующие преступления:- распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации;- публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности;- публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение целостности Российской Федерации;- публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации;- публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства;- призывы к введению санкций в отношении Российской Федерации и ее граждан;- оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Российская Федерации не участвует, или иностранных государственных органов;- реабилитация нацизма.Законопроект позволит в том числе лишать имущества и почетных званий тех деятелей культуры, которые поддерживают нацистов, сообщил председатель Госдумы.26 октября в России вступил в силу закон о прекращении гражданства за дискредитацию армии и совершение действий, создающих угрозу нацбезопасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Суд заочно арестовал экс-крымчанку Джамалу по делу о фейках об армии РФДоцент КФУ осужден за дискредитацию Вооруженных сил РоссииНовый закон о гражданстве поможет очистить Крым от "ждунов" – мнение
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государственная дума рф, вячеслав володин, армия и флот, вооруженные силы россии, закон и право, наказание за дискредитацию вс россии , новости, общество
За дискредитацию армии предлагают лишать имущества и почетных званий
В Госдуму внесен закон о конфискации имущества за распространение фейков об армии
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым
. В Госдуму внесен законопроект о конфискации имущества у граждан, осужденных за дискредитацию вооруженных сил РФ. Документ зарегистрирован
на сайте российского парламента.
Подписи под законопроектом поставили 63 сенатора Российской Федерации, включая спикера Госдумы Вячеслава Володина.
"Разработан законопроект, который позволит конфисковывать деньги, ценности или иное имущество, используемые или предназначенные для финансирования преступной деятельности против безопасности Российской Федерации, а также по решению суда лишать почетных званий", - написал Володин в своем Telegram-канале.
Санкции статьи в случае принятия закона будут применимы за следующие преступления:
- распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации;
- публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности;
- публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение целостности Российской Федерации;
- публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации;
- публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства;
- призывы к введению санкций в отношении Российской Федерации и ее граждан;
- оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Российская Федерации не участвует, или иностранных государственных органов;
Законопроект позволит в том числе лишать имущества и почетных званий тех деятелей культуры, которые поддерживают нацистов, сообщил председатель Госдумы.
26 октября в России вступил в силу закон о прекращении гражданства за дискредитацию армии и совершение действий, создающих угрозу нацбезопасности.
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