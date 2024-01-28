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Журналист предложил расширить закон о фейках против армии России

Журналист предложил расширить закон о фейках против армии России - РИА Новости Крым, 28.01.2024

Журналист предложил расширить закон о фейках против армии России

Журналист и телеведущий Александр Смол предлагает начать реализацию российского закона о конфискации имущества за фейки об армии с имущества иностранных... РИА Новости Крым, 28.01.2024

2024-01-28T13:18

2024-01-28T13:18

2024-01-28T13:18

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв — РИА Новости Крым. Журналист и телеведущий Александр Смол предлагает начать реализацию российского закона о конфискации имущества за фейки об армии с имущества иностранных недружественных России государств. Об этом он сказал корреспонденту РИА Новости Крым. "Каждый раз в Москве смотрю на посольства недружественных нам стран и понимаю, что отличные были бы детские дома или детские центры", - ответил на соответствующий вопрос ведущий ток-шоу о разоблачении неправдивой информации, которое выходит на одном из центральных российских каналов с начала СВО. По мнению Смола подобный закон обязательно нужен, если он будет в полной мере работать против публичных людей, владеющих в России имуществом. Ранее руководитель Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) в Симферополе, социолог и политолог Наталья Киселева отметила, что запрос на ужесточение наказания за преступления против безопасности России в большей части общества назревал давно. Суть законопроекта24 января законопроект о конфискации имущества, а также о лишении почетных званий за преступления против безопасности Российской Федерации был принят в первом чтении в Госдуме России. Его поддержали 395 депутатов. Законопроектом вносятся изменения в статью о конфискации имущества, расширяется перечень преступлений, по которым она может применяться.В частности, к ним предлагается отнести публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ, исполнении государственными органами России своих полномочий, оказании добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы или войска Росгвардии, а также публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства. Также закон предлагается дополнить пунктами о совершении преступления из корыстных побуждений или по найму, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти. При этом предусмотренное наказание менять не предлагается. Также законопроект расширяет в данной статье перечень статей УК РФ, которые указаны в примечании как преступления, направленные против безопасности РФ. К ним предлагается отнести содействие диверсионной деятельности, прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности, организацию диверсионного сообщества и участие в нем. Также законопроект дает возможность лишить совершивших преступления по указанным статьям специальных, воинских и почетных званий.Читайте также на РИА Новости Крым:Доцент КФУ осужден за дискредитацию Вооруженных сил РоссииСуд заочно арестовал экс-крымчанку Джамалу по делу о фейках об армии РФНовый закон о гражданстве поможет очистить Крым от "ждунов" – мнение

https://crimea.ria.ru/20240126/konfiskatsiya-imuschestva-za-feyki-v-krymu--otsenili-posledstviya-initsiativy-1134472540.html

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

общество, александр смол, фейк, закон и право, новости, россия, политика, в мире, армия и флот