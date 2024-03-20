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Крымчанину назначили два года принудительных работ за экстремизм в сети
Крымчанину назначили два года принудительных работ за экстремизм в сети - РИА Новости Крым, 20.03.2024
Крымчанину назначили два года принудительных работ за экстремизм в сети
Вступил в законную силу приговор суда, согласно которому житель Крыма приговорен к 1 году и 10 месяцам принудительных работ за призывы к насильственным... РИА Новости Крым, 20.03.2024
2024-03-20T11:23
2024-03-20T11:23
2024-03-20T11:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Вступил в законную силу приговор суда, согласно которому житель Крыма приговорен к 1 году и 10 месяцам принудительных работ за призывы к насильственным действиям в отношении русских и армян. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда республики.Симферопольский районный суд Крыма признал подсудимого виновным по двум эпизодам и назначил ему принудительные работы сроком на 1 год 10 месяцев с удержанием 10% из зарплаты в доход государства. Также суд запретил осужденному в течение двух лет заниматься администрированием сайтов.Защита осужденного подала апелляционную жалобу и просила назначить виновному более мягкое наказание. Верховный Суд Республики Крым, изучив материалы дела и выслушав доводы сторон, оставил жалобу без удовлетворения.В случае уклонения от принудительных работ осужденному грозит лишение свободы.Сотрудники управления ФСБ России по Крыму и Севастополю совместно с Пограничным управлением ФСБ по региону ранее задержали крымчанина, призывавшего в соцсетях к насилию над русскими гражданами. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:Ненависть и вражда в интернете: севастополец привлечен к ответственностиПутин подписал закон о конфискации имущества за фейки об армииКрымчанин получил штраф и арест за дискредитацию армии России
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новости крыма, верховный суд крыма, экстремизм, происшествия, крым, приговор, суд
Крымчанину назначили два года принудительных работ за экстремизм в сети
Жителя Крыма приговорили к году и 10 месяцам принудительных работ за экстремизм в сети
11:23 20.03.2024 (обновлено: 11:27 20.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Вступил в законную силу приговор суда, согласно которому житель Крыма приговорен к 1 году и 10 месяцам принудительных работ за призывы к насильственным действиям в отношении русских и армян. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда республики.
"Согласно приговору суда первой инстанции, житель поселка Гвардейское размещал в одном из сообществ мессенджера Telegram комментарии в форме призывов к осуществлению насильственных действий в отношении группы лиц по признаку национальности (русских, армян)", – говорится в сообщении.
Симферопольский районный суд Крыма признал подсудимого виновным по двум эпизодам и назначил ему принудительные работы сроком на 1 год 10 месяцев с удержанием 10% из зарплаты в доход государства. Также суд запретил осужденному в течение двух лет заниматься администрированием сайтов.
Защита осужденного подала апелляционную жалобу и просила назначить виновному более мягкое наказание. Верховный Суд Республики Крым, изучив материалы дела и выслушав доводы сторон, оставил жалобу без удовлетворения.
В случае уклонения от принудительных работ осужденному грозит лишение свободы.
Сотрудники управления ФСБ России по Крыму и Севастополю совместно с Пограничным управлением ФСБ по региону ранее задержали
крымчанина, призывавшего в соцсетях к насилию над русскими гражданами. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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