https://crimea.ria.ru/20240521/pochemu-zelenskiy-skatyvaetsya-v-isteriku---otvet-kremlya-1137455120.html

Почему Зеленский "скатывается в истерику" - ответ Кремля

Почему Зеленский "скатывается в истерику" - ответ Кремля - РИА Новости Крым, 21.05.2024

Почему Зеленский "скатывается в истерику" - ответ Кремля

Из-за ухудшения положения Украины на фронтах представители киевского режима и Владимир Зеленский в последнее время делают много заявлений на грани истерики. Об... РИА Новости Крым, 21.05.2024

2024-05-21T13:26

2024-05-21T13:26

2024-05-21T13:26

дмитрий песков

украина

владимир зеленский (президент украины)

новости сво

всу (вооруженные силы украины)

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. Из-за ухудшения положения Украины на фронтах представители киевского режима и Владимир Зеленский в последнее время делают много заявлений на грани истерики. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.По его словам, это связано с крайне неблагоприятным положением сил Украины на фронтах."И второе, это связано с тяжелой ситуацией, в которой сейчас украинские военные пребывают, несмотря на обещанную помощь", - уточнил Песков.Он также подчеркнул, что в случае восстановления регулярных военных поставок Украине со стороны Запада это все равно не позволит поменять ситуацию на фронтах."Желаемой ритмичности там нет. Главное, скорее всего, растет понимание того, что, даже если ритмичность поставки военного назначения будет восстановлена, она все равно не позволит украинским вооруженным силам как-то поменять динамику на фронтах", - подытожил пресс-секретарь российского лидера.15 мая Минобороны РФ сообщил об освобождении населенных пунктов Глубокое и Лукьянцы. Днем ранее был освобожден населенный пункт Бугроватка, а до этого — Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечья и другие населенные пункты.Генштаб ВСУ признал, что на данном участке фронта украинские войска оказались в сложном положении, а российская армия имеет тактический успех.По мнению журналистов британской газеты The Times, следующие несколько недель станут для украинской армии решающими, поскольку украинским генералам предстоит решить, куда направлять военных: "в бой на российской границе" или в Часов Яр "в надежде удержать Донбасс".Военный волонтер и блогер, политолог Алексей Живов в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что российское наступление в Харьковской области заставляет украинское командование перебрасывать туда силы с других направлений, что открывает для Вооруженных сил РФ перспективы успешного наступления на этих участках.Читайте также на РИА Новости Крым:Последний поход ВСУ и крах Украины: в Минобороны РФ сделали заявлениеСырский рассказал о положении ВСУ в Харьковской областиЗапад хочет передышки - зачем зарубежные СМИ меняют риторику

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, украина, владимир зеленский (президент украины), новости сво, всу (вооруженные силы украины), политика