Рейтинг@Mail.ru
В Харьковской области освободили еще два населенных пункта - РИА Новости Крым, 15.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240515/v-kharkovskoy-oblasti-osvobodili-esche-dva-naselennykh-punkta-1137295652.html
В Харьковской области освободили еще два населенных пункта
В Харьковской области освободили еще два населенных пункта - РИА Новости Крым, 15.05.2024
В Харьковской области освободили еще два населенных пункта
Группировка "Север" Вооруженных сил России освободила населенные пункты Глубокое и Лукьянцы Харьковской области и продвинулись вглубь обороны противника. Об... РИА Новости Крым, 15.05.2024
2024-05-15T13:17
2024-05-15T13:29
новости сво
харьков
харьковская область
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0f/1137296121_0:171:2814:1754_1920x0_80_0_0_85530e4979d6362399b5f74273114c43.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Группировка "Север" Вооруженных сил России освободила населенные пункты Глубокое и Лукьянцы Харьковской области и продвинулись вглубь обороны противника. Об этом сообщает Минобороны РФ.За прошедшие сутки на данном направлении российские бойцы нанесли поражение живой силе и технике трех бригад ВСУ и одной бригады теробороны в районах населенных пунктов Журавка, Гранов, Липцы и Волчанск Харьковской области. Также военнослужащие ВС России отразили три контратаки в районах населенных пунктов Глубокое и Старица. Потери украинских войск составили 125 боевиков, три танка, три боевые машины пехоты, пять автомобилей, боевые машина РСЗО "Ольха" и Vampire, две гаубицы Д-30 и противотанковая пушка "Рапира".Подразделения группировки войск "Север" Вооруженных сил РФ продолжают успешные действия на Харьковском направлении, за несколько дней взяв под контроль более десятка населенных пунктов региона. Генштаб ВСУ признал, что на данном участке фронта украинские войска оказались в сложном положении, а российская армия имеет тактический успех. Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов* заявил, что главная сложность заключается в отсутствии резервов, которые можно было бы перебросить на харьковский фронт, поскольку все оставшиеся силы ВСУ сконцентрированы на других направлениях. По мнению журналистов британской газеты Times, следующие несколько недель станут для украинской армии решающими, поскольку украинским генералам предстоит решить, куда направлять военных: "в бой на российской границе" или в Часов Яр "в надежде удержать Донбасс". Военный волонтер и блогер, политолог Алексей Живов в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что российское наступление в Харьковской области заставляет украинское командование перебрасывать туда силы с других направлений, что открывает для Вооруженных сил РФ перспективы успешного наступления на этих участках. * Внесен в список террористов и экстремистовЧитайте также на РИА Новости Крым:Российские войска освободили Работино Будет ли в России новая волна мобилизации - ответ Белоусова Путин назвал главную проблему на пути к переговорам по Украине
харьков
харьковская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0f/1137296121_125:0:2689:1923_1920x0_80_0_0_5aef9f2ec77340956d4f87d4e11278ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, харьков, харьковская область, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, потери всу , всу (вооруженные силы украины)
В Харьковской области освободили еще два населенных пункта

Группировка "Север" освободила села Глубокое и Лукьянцы в Харьковской области

13:17 15.05.2024 (обновлено: 13:29 15.05.2024)
 
© РИА Новости . Александр Мельников / Перейти в фотобанкСтрельбы из тяжелых огнеметных систем ТОС-1 и ТОС-2
Стрельбы из тяжелых огнеметных систем ТОС-1 и ТОС-2 - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости . Александр Мельников
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Группировка "Север" Вооруженных сил России освободила населенные пункты Глубокое и Лукьянцы Харьковской области и продвинулись вглубь обороны противника. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий освободили населенные пункты Глубокое и Лукьянцы Харьковской области, а также продвинулись в глубину обороны противника", - говорится в сообщении.
За прошедшие сутки на данном направлении российские бойцы нанесли поражение живой силе и технике трех бригад ВСУ и одной бригады теробороны в районах населенных пунктов Журавка, Гранов, Липцы и Волчанск Харьковской области.
Также военнослужащие ВС России отразили три контратаки в районах населенных пунктов Глубокое и Старица. Потери украинских войск составили 125 боевиков, три танка, три боевые машины пехоты, пять автомобилей, боевые машина РСЗО "Ольха" и Vampire, две гаубицы Д-30 и противотанковая пушка "Рапира".
Подразделения группировки войск "Север" Вооруженных сил РФ продолжают успешные действия на Харьковском направлении, за несколько дней взяв под контроль более десятка населенных пунктов региона. Генштаб ВСУ признал, что на данном участке фронта украинские войска оказались в сложном положении, а российская армия имеет тактический успех.
Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов* заявил, что главная сложность заключается в отсутствии резервов, которые можно было бы перебросить на харьковский фронт, поскольку все оставшиеся силы ВСУ сконцентрированы на других направлениях.
По мнению журналистов британской газеты Times, следующие несколько недель станут для украинской армии решающими, поскольку украинским генералам предстоит решить, куда направлять военных: "в бой на российской границе" или в Часов Яр "в надежде удержать Донбасс".
Военный волонтер и блогер, политолог Алексей Живов в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что российское наступление в Харьковской области заставляет украинское командование перебрасывать туда силы с других направлений, что открывает для Вооруженных сил РФ перспективы успешного наступления на этих участках.
* Внесен в список террористов и экстремистов
Читайте также на РИА Новости Крым:
Российские войска освободили Работино
Будет ли в России новая волна мобилизации - ответ Белоусова
Путин назвал главную проблему на пути к переговорам по Украине
 
Новости СВОХарьковХарьковская областьВооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФПотери ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:47Театр из ДНР привез в Крым драму "Шахтерская дочь" о событиях 2014 года
14:32Сухопутный зерновой хаб построят в Татарстане
14:02Армия России бьет врага – ВСУ потеряли еще 1165 боевиков
13:49Работа ПВО России: сбит еще один украинский МиГ-29 и 40 беспилотников
13:36Зачем Банк России стремится убрать с рынка "свободные" деньги
13:17Российские войска освободили Работино
13:17В Харьковской области освободили еще два населенных пункта
13:12Слушание дела о гибели журналистки Светланы Бабаевой продолжится в июне
13:06Названы даты "последних звонков" и итоговой аттестации в школах Крыма
12:44В Севастополе ограничат движение из-за футбольных матчей - даты
12:32Власти Ялты показали проект обустройства Солнечной тропы
12:13Никакие вооружения не спасут режим Зеленского – МИД России
12:01Стрельба в порту Туапсе – закрыто движение судов
11:50В Крыму грузовик влетел в легковушку – пострадал водитель
11:28Обвиняемый по делу о гибели журналистки Светланы Бабаевой признал вину
11:13Авиабомба Hammer: основные характеристики
11:02Запорожская область ждет 100 тысяч туристов – что предложит регион
10:49В Севастополе после атаки ВСУ рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы
10:46Вывод советских войск из Афганистана – инфографика
10:29Атака беспилотника ВСУ на Татарстан: что известно
Лента новостейМолния