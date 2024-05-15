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В Харьковской области освободили еще два населенных пункта

В Харьковской области освободили еще два населенных пункта - РИА Новости Крым, 15.05.2024

В Харьковской области освободили еще два населенных пункта

Группировка "Север" Вооруженных сил России освободила населенные пункты Глубокое и Лукьянцы Харьковской области и продвинулись вглубь обороны противника. Об... РИА Новости Крым, 15.05.2024

2024-05-15T13:17

2024-05-15T13:17

2024-05-15T13:29

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всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Группировка "Север" Вооруженных сил России освободила населенные пункты Глубокое и Лукьянцы Харьковской области и продвинулись вглубь обороны противника. Об этом сообщает Минобороны РФ.За прошедшие сутки на данном направлении российские бойцы нанесли поражение живой силе и технике трех бригад ВСУ и одной бригады теробороны в районах населенных пунктов Журавка, Гранов, Липцы и Волчанск Харьковской области. Также военнослужащие ВС России отразили три контратаки в районах населенных пунктов Глубокое и Старица. Потери украинских войск составили 125 боевиков, три танка, три боевые машины пехоты, пять автомобилей, боевые машина РСЗО "Ольха" и Vampire, две гаубицы Д-30 и противотанковая пушка "Рапира".Подразделения группировки войск "Север" Вооруженных сил РФ продолжают успешные действия на Харьковском направлении, за несколько дней взяв под контроль более десятка населенных пунктов региона. Генштаб ВСУ признал, что на данном участке фронта украинские войска оказались в сложном положении, а российская армия имеет тактический успех. Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов* заявил, что главная сложность заключается в отсутствии резервов, которые можно было бы перебросить на харьковский фронт, поскольку все оставшиеся силы ВСУ сконцентрированы на других направлениях. По мнению журналистов британской газеты Times, следующие несколько недель станут для украинской армии решающими, поскольку украинским генералам предстоит решить, куда направлять военных: "в бой на российской границе" или в Часов Яр "в надежде удержать Донбасс". Военный волонтер и блогер, политолог Алексей Живов в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что российское наступление в Харьковской области заставляет украинское командование перебрасывать туда силы с других направлений, что открывает для Вооруженных сил РФ перспективы успешного наступления на этих участках. * Внесен в список террористов и экстремистовЧитайте также на РИА Новости Крым:Российские войска освободили Работино Будет ли в России новая волна мобилизации - ответ Белоусова Путин назвал главную проблему на пути к переговорам по Украине

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