https://crimea.ria.ru/20240515/putin-nazval-glavnuyu-problemu-na-puti-k-peregovoram-po-ukraine-1137288006.html

Путин назвал главную проблему на пути к переговорам по Украине

Путин назвал главную проблему на пути к переговорам по Украине - РИА Новости Крым, 15.05.2024

Путин назвал главную проблему на пути к переговорам по Украине

Россия готова к переговорам по украинскому вопросу, однако главной проблемой является отсутствие надежных гарантий безопасности для России. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 15.05.2024

2024-05-15T09:32

2024-05-15T09:32

2024-05-15T09:32

россия

украина

новости сво

политика

владимир путин (политик)

безопасность

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/08/1137135745_0:0:3065:1724_1920x0_80_0_0_57d58b031327727599e069330dce9bf4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Россия готова к переговорам по украинскому вопросу, однако главной проблемой является отсутствие надежных гарантий безопасности для России. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью китайскому информационному агентству Синьхуа, текст которого опубликован на сайте Кремля."Мы хотим всеобъемлющего, устойчивого и справедливого урегулирования этого конфликта мирными средствами. И открыты к диалогу по Украине, но это должны быть переговоры, учитывающие интересы всех вовлеченных в этот конфликт стран, в том числе и наши интересы", - заявил президент РФ.Глава российского государства подчеркнул важность надежных гарантий безопасности для обеих сторон переговорного процесса. При этом он констатировал, что как раз отсутствие таких гарантий и является главной проблемой.Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин констатировал факт готовности РФ к мирному решению украинского вопроса, но это не мирная инициатива. Однако Киев де-юре отвергает возможность переговоров с Москвой, никаких подвижек в этом плане нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад хочет передышки - зачем зарубежные СМИ меняют риторикуРФ готова к разрешению украинского кризиса на поле боя – ЛавровБлинкен надеется на переговоры с Россией по принципам Устава ООН

россия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, украина, новости сво, политика, владимир путин (политик), безопасность, в мире