https://crimea.ria.ru/20240515/putin-nazval-glavnuyu-problemu-na-puti-k-peregovoram-po-ukraine-1137288006.html
Путин назвал главную проблему на пути к переговорам по Украине
Путин назвал главную проблему на пути к переговорам по Украине - РИА Новости Крым, 15.05.2024
Путин назвал главную проблему на пути к переговорам по Украине
Россия готова к переговорам по украинскому вопросу, однако главной проблемой является отсутствие надежных гарантий безопасности для России. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 15.05.2024
2024-05-15T09:32
2024-05-15T09:32
2024-05-15T09:32
россия
украина
новости сво
политика
владимир путин (политик)
безопасность
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/08/1137135745_0:0:3065:1724_1920x0_80_0_0_57d58b031327727599e069330dce9bf4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Россия готова к переговорам по украинскому вопросу, однако главной проблемой является отсутствие надежных гарантий безопасности для России. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью китайскому информационному агентству Синьхуа, текст которого опубликован на сайте Кремля."Мы хотим всеобъемлющего, устойчивого и справедливого урегулирования этого конфликта мирными средствами. И открыты к диалогу по Украине, но это должны быть переговоры, учитывающие интересы всех вовлеченных в этот конфликт стран, в том числе и наши интересы", - заявил президент РФ.Глава российского государства подчеркнул важность надежных гарантий безопасности для обеих сторон переговорного процесса. При этом он констатировал, что как раз отсутствие таких гарантий и является главной проблемой.Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин констатировал факт готовности РФ к мирному решению украинского вопроса, но это не мирная инициатива. Однако Киев де-юре отвергает возможность переговоров с Москвой, никаких подвижек в этом плане нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад хочет передышки - зачем зарубежные СМИ меняют риторикуРФ готова к разрешению украинского кризиса на поле боя – ЛавровБлинкен надеется на переговоры с Россией по принципам Устава ООН
россия
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/08/1137135745_288:0:3019:2048_1920x0_80_0_0_dbb01a560191c2adae4ea5e5e161eef1.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, новости сво, политика, владимир путин (политик), безопасность, в мире
Путин назвал главную проблему на пути к переговорам по Украине
Путин: надежных гарантий безопасности для России нет
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Россия готова к переговорам по украинскому вопросу, однако главной проблемой является отсутствие надежных гарантий безопасности для России. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью китайскому информационному агентству Синьхуа, текст которого опубликован на сайте Кремля.
"Мы хотим всеобъемлющего, устойчивого и справедливого урегулирования этого конфликта мирными средствами. И открыты к диалогу по Украине, но это должны быть переговоры, учитывающие интересы всех вовлеченных в этот конфликт стран, в том числе и наши интересы", - заявил президент РФ.
Глава российского государства подчеркнул важность надежных гарантий безопасности для обеих сторон переговорного процесса. При этом он констатировал, что как раз отсутствие таких гарантий и является главной проблемой.
"Мы имеем дело с государствами, правящие круги которых предпочитают мироустройство не на основе международного права, а "порядок, основанный на правилах", о которых они постоянно говорят, но которых никто не видел, с которыми никто не соглашался и которые, судя по всему, меняются в зависимости от текущей политической конъюнктуры и интересов тех, кто их придумывает", - пояснил он.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин констатировал факт готовности РФ к мирному решению
украинского вопроса, но это не мирная инициатива. Однако Киев де-юре отвергает возможность переговоров с Москвой, никаких подвижек в этом плане нет.
Читайте также на РИА Новости Крым: