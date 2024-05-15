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Путин назвал главную проблему на пути к переговорам по Украине - РИА Новости Крым, 15.05.2024
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Путин назвал главную проблему на пути к переговорам по Украине
Путин назвал главную проблему на пути к переговорам по Украине - РИА Новости Крым, 15.05.2024
Путин назвал главную проблему на пути к переговорам по Украине
Россия готова к переговорам по украинскому вопросу, однако главной проблемой является отсутствие надежных гарантий безопасности для России. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 15.05.2024
2024-05-15T09:32
2024-05-15T09:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Россия готова к переговорам по украинскому вопросу, однако главной проблемой является отсутствие надежных гарантий безопасности для России. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью китайскому информационному агентству Синьхуа, текст которого опубликован на сайте Кремля."Мы хотим всеобъемлющего, устойчивого и справедливого урегулирования этого конфликта мирными средствами. И открыты к диалогу по Украине, но это должны быть переговоры, учитывающие интересы всех вовлеченных в этот конфликт стран, в том числе и наши интересы", - заявил президент РФ.Глава российского государства подчеркнул важность надежных гарантий безопасности для обеих сторон переговорного процесса. При этом он констатировал, что как раз отсутствие таких гарантий и является главной проблемой.Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин констатировал факт готовности РФ к мирному решению украинского вопроса, но это не мирная инициатива. Однако Киев де-юре отвергает возможность переговоров с Москвой, никаких подвижек в этом плане нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад хочет передышки - зачем зарубежные СМИ меняют риторикуРФ готова к разрешению украинского кризиса на поле боя – ЛавровБлинкен надеется на переговоры с Россией по принципам Устава ООН
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россия, украина, новости сво, политика, владимир путин (политик), безопасность, в мире
Путин назвал главную проблему на пути к переговорам по Украине

Путин: надежных гарантий безопасности для России нет

09:32 15.05.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин принял участие в юбилейном саммите ЕАЭС в Москве
Президент России Владимир Путин принял участие в юбилейном саммите ЕАЭС в Москве - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Россия готова к переговорам по украинскому вопросу, однако главной проблемой является отсутствие надежных гарантий безопасности для России. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью китайскому информационному агентству Синьхуа, текст которого опубликован на сайте Кремля.
"Мы хотим всеобъемлющего, устойчивого и справедливого урегулирования этого конфликта мирными средствами. И открыты к диалогу по Украине, но это должны быть переговоры, учитывающие интересы всех вовлеченных в этот конфликт стран, в том числе и наши интересы", - заявил президент РФ.
Глава российского государства подчеркнул важность надежных гарантий безопасности для обеих сторон переговорного процесса. При этом он констатировал, что как раз отсутствие таких гарантий и является главной проблемой.
"Мы имеем дело с государствами, правящие круги которых предпочитают мироустройство не на основе международного права, а "порядок, основанный на правилах", о которых они постоянно говорят, но которых никто не видел, с которыми никто не соглашался и которые, судя по всему, меняются в зависимости от текущей политической конъюнктуры и интересов тех, кто их придумывает", - пояснил он.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин констатировал факт готовности РФ к мирному решению украинского вопроса, но это не мирная инициатива. Однако Киев де-юре отвергает возможность переговоров с Москвой, никаких подвижек в этом плане нет.
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