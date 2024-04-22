https://crimea.ria.ru/20240422/rossiya-gotova-k-mirnomu-resheniyu-po-ukraine--peskov-1136756534.html

Россия готова к мирному решению украинского вопроса – Песков

Россия готова к мирному решению украинского вопроса – Песков - РИА Новости Крым, 22.04.2024

Россия готова к мирному решению украинского вопроса – Песков

Президент России Владимир Путин констатировал факт готовности РФ к мирному решению украинского вопроса, это не мирная инициатива, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости Крым, 22.04.2024

2024-04-22T18:20

2024-04-22T18:20

2024-04-22T20:03

дмитрий песков

россия

кремль

украина

москва

киев

переговоры

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин констатировал факт готовности РФ к мирному решению украинского вопроса, это не мирная инициатива, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире Первого канала.При этом он отметил, что Киев де-юре отвергает возможность переговоров с Москвой, никаких подвижек в этом плане нет.Президент России Владимир Путин в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко назвал "паноптикумом" проведение мирного саммита по Украине без участия РФ. Российский лидер пояснил, что западные страны не приглашают Москву к участию в конференции и при этом заявляют, что без нее ничего решить невозможно, а поскольку представители России туда не едут, Запад заявляет, что Россия "отказывается от переговоров".Владимир Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть своя так называемая "формула мира", состоящая из 10 пунктов. В их числе радиационная, ядерная, продовольственная и энергетическая безопасность Украины, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности страны в границах на момент провозглашения независимости Украины в 1991 году, вывод российских войск, фиксация окончания конфликта и т.д."Формулу мира" Зеленского в Москве считают полностью оторванной от реальности. Так, президент России Владимир Путин в январе этого года заявил, что она представляет собой запретительные требования для переговоров с российской стороной.

https://crimea.ria.ru/20240422/ukraina-mozhet-nachat-peregovory-s-rossiey--zelenskiy-1136754017.html

россия

украина

москва

киев

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дмитрий песков, россия, кремль, украина, москва, киев, переговоры