Рейтинг@Mail.ru
Блинкен надеется на переговоры с Россией по принципам Устава ООН - РИА Новости Крым, 29.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240429/blinken-nadeetsya-na-peregovory-s-rossiey-po-printsipam-ustava-oon-1136949362.html
Блинкен надеется на переговоры с Россией по принципам Устава ООН
Блинкен надеется на переговоры с Россией по принципам Устава ООН - РИА Новости Крым, 29.04.2024
Блинкен надеется на переговоры с Россией по принципам Устава ООН
США ждут от России готовности к переговорам по Украине в соответствии с международным правом. Об этом заявил госсекретарь Штатов Энтони Блинкен на Всемирном... РИА Новости Крым, 29.04.2024
2024-04-29T18:29
2024-04-29T18:29
энтони блинкен
сша
россия
переговоры
политика
в мире
оон
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/0d/1122030632_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_b66f16487734e5661fdba9e9df7c4c0d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. США ждут от России готовности к переговорам по Украине в соответствии с международным правом. Об этом заявил госсекретарь Штатов Энтони Блинкен на Всемирном экономическом форуме в Эр-Рияде, пишет РИА Новости.Накануне глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что вооруженный конфликт может продолжаться как минимум до выборов в США. При этом он призвал и дальше продолжать поддержку Киева.Швейцария проведет 15-16 июня мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. Ранее аналитический портал InsideOver сообщил, что конференция обещает превратиться в собрание "друзей Украины", похожее на "заседание G7, где участники делают вид, что все еще управляют миром, в то время как мир давно идет своим путем".Политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров назвал это событием "большим блефом", поскольку для решения вопросов мирного урегулирования необходимо, чтобы в этой конференции участвовала Россия. А поскольку Россию не собираются приглашать утрачивается сам смысл конференции.Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин констатировал факт готовности РФ к мирному решению украинского вопроса, но это не мирная инициатива. Однако Киев де-юре отвергает возможность переговоров с Москвой, никаких подвижек в этом плане нет.Президент России Владимир Путин в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко назвал "паноптикумом" проведение мирного саммита по Украине без участия РФ. Российский лидер пояснил, что западные страны не приглашают Москву к участию в конференции и при этом заявляют, что без нее ничего решить невозможно, а поскольку представители России туда не едут, Запад заявляет, что Россия "отказывается от переговоров".Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле и МИДе ответили на заявление Зеленского о переговорах Лавров оценил перспективу мирных переговоров по УкраинеРоссия готова к мирному решению украинского вопроса – Песков
сша
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/0d/1122030632_132:0:1024:669_1920x0_80_0_0_52fc38aa904e93ec1423fa6891f8c965.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
энтони блинкен, сша, россия, переговоры, политика, в мире, оон, новости
Блинкен надеется на переговоры с Россией по принципам Устава ООН

США надеются на согласие России на переговоры по Украине по Уставу ООН - Блинкен

18:29 29.04.2024
 
© AP Photo Roman KoksarovГоссекретарь США Энтони Блинкен покидает пресс-конференцию после встречи министров иностранных дел стран НАТО в Риге, Латвия. 1 декабря 2021 г.
Госсекретарь США Энтони Блинкен покидает пресс-конференцию после встречи министров иностранных дел стран НАТО в Риге, Латвия. 1 декабря 2021 г. - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© AP Photo Roman Koksarov
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. США ждут от России готовности к переговорам по Украине в соответствии с международным правом. Об этом заявил госсекретарь Штатов Энтони Блинкен на Всемирном экономическом форуме в Эр-Рияде, пишет РИА Новости.

"Я надеюсь, что... (Россия - ред.) продемонстрирует готовность к искренним переговорам в соответствии с основными принципами, лежащими в основе международного сообщества и Устава ООН. Суверенитет, территориальная целостность, независимость. И если они будут надлежащим образом подтверждены, должна быть принята резолюция", - заявил Блинкен.

Накануне глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что вооруженный конфликт может продолжаться как минимум до выборов в США. При этом он призвал и дальше продолжать поддержку Киева.
Швейцария проведет 15-16 июня мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. Ранее аналитический портал InsideOver сообщил, что конференция обещает превратиться в собрание "друзей Украины", похожее на "заседание G7, где участники делают вид, что все еще управляют миром, в то время как мир давно идет своим путем".
Политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров назвал это событием "большим блефом", поскольку для решения вопросов мирного урегулирования необходимо, чтобы в этой конференции участвовала Россия. А поскольку Россию не собираются приглашать утрачивается сам смысл конференции.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин констатировал факт готовности РФ к мирному решению украинского вопроса, но это не мирная инициатива. Однако Киев де-юре отвергает возможность переговоров с Москвой, никаких подвижек в этом плане нет.
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко назвал "паноптикумом" проведение мирного саммита по Украине без участия РФ. Российский лидер пояснил, что западные страны не приглашают Москву к участию в конференции и при этом заявляют, что без нее ничего решить невозможно, а поскольку представители России туда не едут, Запад заявляет, что Россия "отказывается от переговоров".
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Кремле и МИДе ответили на заявление Зеленского о переговорах
Лавров оценил перспективу мирных переговоров по Украине
Россия готова к мирному решению украинского вопроса – Песков
 
Энтони БлинкенСШАРоссияПереговорыПолитикаВ миреООННовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:55В горах Сочи открыли летний сезон
19:27В Севастополе слышна стрельба – что происходит
19:17Как в Симферополе борются с нашествием клещей
18:50Режим ЧС и новые жертвы: в США бушует торнадо
18:29Блинкен надеется на переговоры с Россией по принципам Устава ООН
18:07В пещерном городе под Бахчисараем спасли туристку с травмой ноги
17:49Керчанин хранил дома две булавы и раритетное оружие
17:20Необъявленный визит Столтенберга в Киев – главные заявления
16:45Захоронение мирных жителей со следами пыток нашли в Авдеевке
16:25В Севастополе появится два новых детсада и спортивный комплекс
15:57До 1 мая не успеют: власти Евпатории оценили готовность пляжей
15:26Был значимой фигурой в футболе: умер бывший тренер крымской "Таврии"
14:58Спрашивали "чей Крым": 57 молдаван двое суток держали на границе в Литве
14:39Штормовой ветер накроет Крым
14:14Киев выполняет волю хозяина: эксперт об ущемлении прав и свобод украинцев
13:54ВС России отразили 12 контратак и 3 атаки ВСУ - уничтожены 975 боевиков
13:39Уничтожен цех сборки украинских беспилотников
13:25Жерара Депардье во Франции обвиняют в домогательствах
13:06Армия России освободила еще один населенный пункт в ДНР
12:54Стиральная машинка едва не лишила жизни хозяйку
Лента новостейМолния