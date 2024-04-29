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Блинкен надеется на переговоры с Россией по принципам Устава ООН

Блинкен надеется на переговоры с Россией по принципам Устава ООН - РИА Новости Крым, 29.04.2024

Блинкен надеется на переговоры с Россией по принципам Устава ООН

США ждут от России готовности к переговорам по Украине в соответствии с международным правом. Об этом заявил госсекретарь Штатов Энтони Блинкен на Всемирном... РИА Новости Крым, 29.04.2024

2024-04-29T18:29

2024-04-29T18:29

2024-04-29T18:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. США ждут от России готовности к переговорам по Украине в соответствии с международным правом. Об этом заявил госсекретарь Штатов Энтони Блинкен на Всемирном экономическом форуме в Эр-Рияде, пишет РИА Новости.Накануне глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что вооруженный конфликт может продолжаться как минимум до выборов в США. При этом он призвал и дальше продолжать поддержку Киева.Швейцария проведет 15-16 июня мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. Ранее аналитический портал InsideOver сообщил, что конференция обещает превратиться в собрание "друзей Украины", похожее на "заседание G7, где участники делают вид, что все еще управляют миром, в то время как мир давно идет своим путем".Политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров назвал это событием "большим блефом", поскольку для решения вопросов мирного урегулирования необходимо, чтобы в этой конференции участвовала Россия. А поскольку Россию не собираются приглашать утрачивается сам смысл конференции.Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин констатировал факт готовности РФ к мирному решению украинского вопроса, но это не мирная инициатива. Однако Киев де-юре отвергает возможность переговоров с Москвой, никаких подвижек в этом плане нет.Президент России Владимир Путин в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко назвал "паноптикумом" проведение мирного саммита по Украине без участия РФ. Российский лидер пояснил, что западные страны не приглашают Москву к участию в конференции и при этом заявляют, что без нее ничего решить невозможно, а поскольку представители России туда не едут, Запад заявляет, что Россия "отказывается от переговоров".Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле и МИДе ответили на заявление Зеленского о переговорах Лавров оценил перспективу мирных переговоров по УкраинеРоссия готова к мирному решению украинского вопроса – Песков

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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