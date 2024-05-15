https://crimea.ria.ru/20240515/rossiyskie-voyska-osvobodili-rabotino-1137295702.html
Российские войска освободили Работино
Российские войска освободили Работино - РИА Новости Крым, 15.05.2024
Российские войска освободили Работино
Село Работино в Запорожской области полностью перешло под контроль Вооруженных Сил России. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 15.05.2024
2024-05-15T13:17
2024-05-15T13:17
2024-05-15T13:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Село Работино в Запорожской области полностью перешло под контроль Вооруженных Сил России. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, российские военнослужащие поразили живую силу и технику 65-й механизированной ВСУ, 121-й бригады теробороны, 23-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области, Никополь Днепропетровской области и Золотая Балка Херсонской области."Потери ВСУ составили до 25 военнослужащих, два автомобиля, а также 155 мм гаубица М777 производства США", – уточнили в оборонном ведомстве.Накануне подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий освободили населенный пункт Бугроватка Харьковской области и продвинулись в глубину обороны противника.До этого полностью перешли под контроль ВС России Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково Харьковской области, а также населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ уничтожили еще 1360 боевиков и три склада боеприпасов ВСУАрмия России разгромила цех производства ударных беспилотников ВСУГде Армия России продвинулась вперед в зоне СВО
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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новости сво, работино, запорожская область, вооруженные силы россии, новые регионы россии
Российские войска освободили Работино
Российские войска освободили Работино – Минобороны
13:17 15.05.2024 (обновлено: 13:30 15.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Село Работино в Запорожской области полностью перешло под контроль Вооруженных Сил России. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Днепр" полностью освобожден населенный пункт Работино Запорожской области", – говорится в сообщении.
Кроме того, российские военнослужащие поразили живую силу и технику 65-й механизированной ВСУ, 121-й бригады теробороны, 23-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области, Никополь Днепропетровской области и Золотая Балка Херсонской области.
"Потери ВСУ составили до 25 военнослужащих, два автомобиля, а также 155 мм гаубица М777 производства США", – уточнили в оборонном ведомстве.
Накануне
подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий освободили населенный пункт Бугроватка Харьковской области и продвинулись в глубину обороны противника.
До этого полностью перешли под контроль ВС России Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково Харьковской области, а также населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.
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