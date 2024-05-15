Рейтинг@Mail.ru
Российские войска освободили Работино - РИА Новости Крым, 15.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240515/rossiyskie-voyska-osvobodili-rabotino-1137295702.html
Российские войска освободили Работино
Российские войска освободили Работино - РИА Новости Крым, 15.05.2024
Российские войска освободили Работино
Село Работино в Запорожской области полностью перешло под контроль Вооруженных Сил России. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 15.05.2024
2024-05-15T13:17
2024-05-15T13:30
новости сво
работино
запорожская область
вооруженные силы россии
новые регионы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/16/1124245539_0:0:3204:1802_1920x0_80_0_0_2d3811ee320c8dec33c04fe05448f2d2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Село Работино в Запорожской области полностью перешло под контроль Вооруженных Сил России. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, российские военнослужащие поразили живую силу и технику 65-й механизированной ВСУ, 121-й бригады теробороны, 23-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области, Никополь Днепропетровской области и Золотая Балка Херсонской области."Потери ВСУ составили до 25 военнослужащих, два автомобиля, а также 155 мм гаубица М777 производства США", – уточнили в оборонном ведомстве.Накануне подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий освободили населенный пункт Бугроватка Харьковской области и продвинулись в глубину обороны противника.До этого полностью перешли под контроль ВС России Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково Харьковской области, а также населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ уничтожили еще 1360 боевиков и три склада боеприпасов ВСУАрмия России разгромила цех производства ударных беспилотников ВСУГде Армия России продвинулась вперед в зоне СВО
работино
запорожская область
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/16/1124245539_473:0:3204:2048_1920x0_80_0_0_3f910b6f79a3634e18e8243aa18f0a92.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, работино, запорожская область, вооруженные силы россии, новые регионы россии
Российские войска освободили Работино

Российские войска освободили Работино – Минобороны

13:17 15.05.2024 (обновлено: 13:30 15.05.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЮжный сектор специальной военной операции
Южный сектор специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Село Работино в Запорожской области полностью перешло под контроль Вооруженных Сил России. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Днепр" полностью освобожден населенный пункт Работино Запорожской области", – говорится в сообщении.
Кроме того, российские военнослужащие поразили живую силу и технику 65-й механизированной ВСУ, 121-й бригады теробороны, 23-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области, Никополь Днепропетровской области и Золотая Балка Херсонской области.
"Потери ВСУ составили до 25 военнослужащих, два автомобиля, а также 155 мм гаубица М777 производства США", – уточнили в оборонном ведомстве.
Накануне подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий освободили населенный пункт Бугроватка Харьковской области и продвинулись в глубину обороны противника.
До этого полностью перешли под контроль ВС России Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково Харьковской области, а также населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВС РФ уничтожили еще 1360 боевиков и три склада боеприпасов ВСУ
Армия России разгромила цех производства ударных беспилотников ВСУ
Где Армия России продвинулась вперед в зоне СВО
 
Новости СВОРаботиноЗапорожская областьВооруженные силы РоссииНовые регионы России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:47Театр из ДНР привез в Крым драму "Шахтерская дочь" о событиях 2014 года
14:32Сухопутный зерновой хаб построят в Татарстане
14:02Армия России бьет врага – ВСУ потеряли еще 1165 боевиков
13:49Работа ПВО России: сбит еще один украинский МиГ-29 и 40 беспилотников
13:36Зачем Банк России стремится убрать с рынка "свободные" деньги
13:17Российские войска освободили Работино
13:17В Харьковской области освободили еще два населенных пункта
13:12Слушание дела о гибели журналистки Светланы Бабаевой продолжится в июне
13:06Названы даты "последних звонков" и итоговой аттестации в школах Крыма
12:44В Севастополе ограничат движение из-за футбольных матчей - даты
12:32Власти Ялты показали проект обустройства Солнечной тропы
12:13Никакие вооружения не спасут режим Зеленского – МИД России
12:01Стрельба в порту Туапсе – закрыто движение судов
11:50В Крыму грузовик влетел в легковушку – пострадал водитель
11:28Обвиняемый по делу о гибели журналистки Светланы Бабаевой признал вину
11:13Авиабомба Hammer: основные характеристики
11:02Запорожская область ждет 100 тысяч туристов – что предложит регион
10:49В Севастополе после атаки ВСУ рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы
10:46Вывод советских войск из Афганистана – инфографика
10:29Атака беспилотника ВСУ на Татарстан: что известно
Лента новостейМолния