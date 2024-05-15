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Российские войска освободили Работино

Российские войска освободили Работино - РИА Новости Крым, 15.05.2024

Российские войска освободили Работино

Село Работино в Запорожской области полностью перешло под контроль Вооруженных Сил России. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 15.05.2024

2024-05-15T13:17

2024-05-15T13:17

2024-05-15T13:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Село Работино в Запорожской области полностью перешло под контроль Вооруженных Сил России. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, российские военнослужащие поразили живую силу и технику 65-й механизированной ВСУ, 121-й бригады теробороны, 23-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области, Никополь Днепропетровской области и Золотая Балка Херсонской области."Потери ВСУ составили до 25 военнослужащих, два автомобиля, а также 155 мм гаубица М777 производства США", – уточнили в оборонном ведомстве.Накануне подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий освободили населенный пункт Бугроватка Харьковской области и продвинулись в глубину обороны противника.До этого полностью перешли под контроль ВС России Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково Харьковской области, а также населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ уничтожили еще 1360 боевиков и три склада боеприпасов ВСУАрмия России разгромила цех производства ударных беспилотников ВСУГде Армия России продвинулась вперед в зоне СВО

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новости сво, работино, запорожская область, вооруженные силы россии, новые регионы россии