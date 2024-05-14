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ВС РФ уничтожили еще 1360 боевиков и три склада боеприпасов ВСУ

ВС РФ уничтожили еще 1360 боевиков и три склада боеприпасов ВСУ - РИА Новости Крым, 14.05.2024

ВС РФ уничтожили еще 1360 боевиков и три склада боеприпасов ВСУ

Украинские войска в совокупности потеряли за сутки до 1360 человек на всех направлениях, три полевых склада, а также военную технику и вооружение, в том числе... РИА Новости Крым, 14.05.2024

2024-05-14T14:17

2024-05-14T14:17

2024-05-14T14:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Украинские войска в совокупности потеряли за сутки до 1360 человек на всех направлениях, три полевых склада, а также военную технику и вооружение, в том числе западные, говорится в сводке Минобороны России.Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, отразили пять контратак штурмовых групп противника, уничтожили до 120-ти боевиков, две боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубицы Д-20 и Д-30 и американское орудие М119.На южной линии ВС РФ улучшили положение по переднему краю. За сутки противник потерял более 520-ти военнослужащих, четыре автомобиля, гаубицу Д-20, две гаубицы Д-30, станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD" и американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36. Уничтожены три полевых склада боеприпасов ВСУ.На центральном участке фронта улучшено тактическое положение, отражены восемь вражеских контратак. Потери противника составили 405 военнослужащих, три автомобиля, американская САУ Paladin и гаубица Д-30.На восточном направлении заняты более выгодные рубежи. ВСУ потеряли 155 военнослужащих, два бронетранспортера, пять автомобилей, две польские САУ Krab, американскую гаубицу М777 и боевую машину зенитного ракетного комплекса "Стрела-10".Подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили до 25 военнослужащих ВСУ, три автомобиля, британскую САУ Braveheart, гаубицу М777 и американское орудие М119.На северном направлении освобожден населенный пункт Бугроватка Харьковской области. Также отражена одна контратака ВСУ, уничтожены 135 украинских боевиков, две боевые бронированные машины и семь автомобилей, поражены: чешская боевая машина Vampire, гаубица Д-20, три САУ "Гвоздика", боевая машина зенитного ракетного комплекса "Стрела-10" и немецкая зенитная самоходная установка Gepard.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев бросил резервы ВСУ на ХарьковВСУ потеряли 1,5 тысячи боевиков и еще один LeopardГде Армия России продвинулась вперед в зоне СВО

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, новости, потери всу , вооруженные силы россии, инфографика