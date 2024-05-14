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ВС РФ уничтожили еще 1360 боевиков и три склада боеприпасов ВСУ - РИА Новости Крым, 14.05.2024
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ВС РФ уничтожили еще 1360 боевиков и три склада боеприпасов ВСУ
ВС РФ уничтожили еще 1360 боевиков и три склада боеприпасов ВСУ - РИА Новости Крым, 14.05.2024
ВС РФ уничтожили еще 1360 боевиков и три склада боеприпасов ВСУ
Украинские войска в совокупности потеряли за сутки до 1360 человек на всех направлениях, три полевых склада, а также военную технику и вооружение, в том числе... РИА Новости Крым, 14.05.2024
2024-05-14T14:17
2024-05-14T14:17
новости сво
министерство обороны рф
новости
потери всу
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Украинские войска в совокупности потеряли за сутки до 1360 человек на всех направлениях, три полевых склада, а также военную технику и вооружение, в том числе западные, говорится в сводке Минобороны России.Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, отразили пять контратак штурмовых групп противника, уничтожили до 120-ти боевиков, две боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубицы Д-20 и Д-30 и американское орудие М119.На южной линии ВС РФ улучшили положение по переднему краю. За сутки противник потерял более 520-ти военнослужащих, четыре автомобиля, гаубицу Д-20, две гаубицы Д-30, станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD" и американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36. Уничтожены три полевых склада боеприпасов ВСУ.На центральном участке фронта улучшено тактическое положение, отражены восемь вражеских контратак. Потери противника составили 405 военнослужащих, три автомобиля, американская САУ Paladin и гаубица Д-30.На восточном направлении заняты более выгодные рубежи. ВСУ потеряли 155 военнослужащих, два бронетранспортера, пять автомобилей, две польские САУ Krab, американскую гаубицу М777 и боевую машину зенитного ракетного комплекса "Стрела-10".Подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили до 25 военнослужащих ВСУ, три автомобиля, британскую САУ Braveheart, гаубицу М777 и американское орудие М119.На северном направлении освобожден населенный пункт Бугроватка Харьковской области. Также отражена одна контратака ВСУ, уничтожены 135 украинских боевиков, две боевые бронированные машины и семь автомобилей, поражены: чешская боевая машина Vampire, гаубица Д-20, три САУ "Гвоздика", боевая машина зенитного ракетного комплекса "Стрела-10" и немецкая зенитная самоходная установка Gepard.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев бросил резервы ВСУ на ХарьковВСУ потеряли 1,5 тысячи боевиков и еще один LeopardГде Армия России продвинулась вперед в зоне СВО
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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новости сво, министерство обороны рф, новости, потери всу , вооруженные силы россии, инфографика
ВС РФ уничтожили еще 1360 боевиков и три склада боеприпасов ВСУ

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли еще 1360 боевиков

14:17 14.05.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Украинские войска в совокупности потеряли за сутки до 1360 человек на всех направлениях, три полевых склада, а также военную технику и вооружение, в том числе западные, говорится в сводке Минобороны России.
Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, отразили пять контратак штурмовых групп противника, уничтожили до 120-ти боевиков, две боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубицы Д-20 и Д-30 и американское орудие М119.
На южной линии ВС РФ улучшили положение по переднему краю. За сутки противник потерял более 520-ти военнослужащих, четыре автомобиля, гаубицу Д-20, две гаубицы Д-30, станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD" и американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36. Уничтожены три полевых склада боеприпасов ВСУ.
Сводка Минобороны РФ от 14 мая 2024 годаСводка Минобороны РФ от 14 мая 2024 года
На центральном участке фронта улучшено тактическое положение, отражены восемь вражеских контратак. Потери противника составили 405 военнослужащих, три автомобиля, американская САУ Paladin и гаубица Д-30.
На восточном направлении заняты более выгодные рубежи. ВСУ потеряли 155 военнослужащих, два бронетранспортера, пять автомобилей, две польские САУ Krab, американскую гаубицу М777 и боевую машину зенитного ракетного комплекса "Стрела-10".
Подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили до 25 военнослужащих ВСУ, три автомобиля, британскую САУ Braveheart, гаубицу М777 и американское орудие М119.
На северном направлении освобожден населенный пункт Бугроватка Харьковской области. Также отражена одна контратака ВСУ, уничтожены 135 украинских боевиков, две боевые бронированные машины и семь автомобилей, поражены: чешская боевая машина Vampire, гаубица Д-20, три САУ "Гвоздика", боевая машина зенитного ракетного комплекса "Стрела-10" и немецкая зенитная самоходная установка Gepard.
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