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Российские военные освободили село Бугроватка в Харьковской области - РИА Новости Крым, 14.05.2024
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Российские военные освободили село Бугроватка в Харьковской области
Российские военные освободили село Бугроватка в Харьковской области - РИА Новости Крым, 14.05.2024
Российские военные освободили село Бугроватка в Харьковской области
Группировка российских войск "Север" освободила населенный пункт Бугроватка Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 14.05.2024
2024-05-14T13:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Группировка российских войск "Север" освободила населенный пункт Бугроватка Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Российские войска поразили живую силу и технику 23-й механизированной бригады ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Веселое, Волчанск и Липцы Харьковской области. Кроме того, отражена контратака штурмовой группы 120-й бригады теробороны в районе Старицы под Харьковом. В ходе контрабатарейной борьбы поражены боевая машина РСЗО Vampire чешского производства, 152-мм гаубица Д-20, три 122-мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", боевая машина зенитного ракетного комплекса "Стрела-10" и зенитная самоходная установка Gepard производства ФРГ.Ранее подразделения группировки войск "Север" продвинулись вглубь обороны противника и освободили населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково Харьковской области. А до этого - освободили населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила еще четыре населенных пункта под Харьковом Резерва больше нет: Буданов* назвал ситуацию под Харьковом критическойКиев бросил резервы ВСУ на Харьков
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россия, новости, новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, харьковская область
Российские военные освободили село Бугроватка в Харьковской области

Минобороны: группировки войск "Север" освободили Бугроватку в Харьковской области

13:29 14.05.2024 (обновлено: 13:39 14.05.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота летного и технического состава ударной авиации и поисково-спасательной службы в зоне проведения СВО
Работа летного и технического состава ударной авиации и поисково-спасательной службы в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Группировка российских войск "Север" освободила населенный пункт Бугроватка Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий освободили населенный пункт Бугроватка Харьковской области и продвинулись в глубину обороны противника", - говорится в сообщении.
Российские войска поразили живую силу и технику 23-й механизированной бригады ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Веселое, Волчанск и Липцы Харьковской области. Кроме того, отражена контратака штурмовой группы 120-й бригады теробороны в районе Старицы под Харьковом.
"ВСУ потеряли до 135-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины и семь автомобилей", - проинформировали в оборонном ведомстве.
В ходе контрабатарейной борьбы поражены боевая машина РСЗО Vampire чешского производства, 152-мм гаубица Д-20, три 122-мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", боевая машина зенитного ракетного комплекса "Стрела-10" и зенитная самоходная установка Gepard производства ФРГ.
Ранее подразделения группировки войск "Север" продвинулись вглубь обороны противника и освободили населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково Харьковской области. А до этого - освободили населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.
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