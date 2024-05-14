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Российские военные освободили село Бугроватка в Харьковской области

Российские военные освободили село Бугроватка в Харьковской области - РИА Новости Крым, 14.05.2024

Российские военные освободили село Бугроватка в Харьковской области

Группировка российских войск "Север" освободила населенный пункт Бугроватка Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 14.05.2024

2024-05-14T13:29

2024-05-14T13:29

2024-05-14T13:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Группировка российских войск "Север" освободила населенный пункт Бугроватка Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Российские войска поразили живую силу и технику 23-й механизированной бригады ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Веселое, Волчанск и Липцы Харьковской области. Кроме того, отражена контратака штурмовой группы 120-й бригады теробороны в районе Старицы под Харьковом. В ходе контрабатарейной борьбы поражены боевая машина РСЗО Vampire чешского производства, 152-мм гаубица Д-20, три 122-мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", боевая машина зенитного ракетного комплекса "Стрела-10" и зенитная самоходная установка Gepard производства ФРГ.Ранее подразделения группировки войск "Север" продвинулись вглубь обороны противника и освободили населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково Харьковской области. А до этого - освободили населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила еще четыре населенных пункта под Харьковом Резерва больше нет: Буданов* назвал ситуацию под Харьковом критическойКиев бросил резервы ВСУ на Харьков

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