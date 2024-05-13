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ВСУ потеряли 1,5 тысячи боевиков и еще один Leopard

ВСУ потеряли 1,5 тысячи боевиков и еще один Leopard - РИА Новости Крым, 13.05.2024

ВСУ потеряли 1,5 тысячи боевиков и еще один Leopard

В ходе наступления армии России украинские подразделения за сутки предприняли в Харьковской области и ДНР около 30 контратак, потеряв 1455 человек и десятки... РИА Новости Крым, 13.05.2024

2024-05-13T14:59

2024-05-13T14:59

2024-05-13T15:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. В ходе наступления армии России украинские подразделения за сутки предприняли в Харьковской области и ДНР около 30 контратак, потеряв 1455 человек и десятки единиц техники, включая американские гаубицы и танк Leopard производства Германии. Об этом говорится в сводке Министерства обороны РФ.Так, подразделения "Южной" группировки ВС РФ за сутки отразили три контратаки штурмовых групп противника. Безуспешные попытки остановить российскую армию предпринимали 10-я горно-штурмовая и 41-я механизированная бригада ВСУ в районах населенных пунктов Спорное и Раздоловка в ДНР.Потери личного состава ВСУ здесь за сутки исчислялись сотнями, а техники и орудий, в том числе зарубежных, десятками."Потери противника составили до 540 военнослужащих, два танка, в том числе Leopard-2А1 производства ФРГ, две боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм гаубица Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", 105-мм орудие М119 производства США и 105-мм гаубица Melara Мod 56 итальянского производства", – рассказали в Минобороны.Подразделения группировки войск "Центр", улучшая тактическое положение, отразили семь контратак ВСУ в Донецкой Народной Республике. Их предприняли подразделения 92-й штурмовой, 142-й пехотной, 68-й, 71-й егерских, 24-й, 110-й механизированных бригад ВСУ в районе населенных пунктов Шумы, Очеретино и Нетайлово. В итоге украинские формирования потеряли 395 военнослужащих. А также три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, пусковую установку хорватского производства и гаубицу "Мста-Б".Подразделения группировки войск "Запад" в ходе наступательных действий отразили 13 контратак штурмовых групп ВСУ. Безуспешные попытки остановить российские подразделения на данном направлении ВСУ предпринимали у Кисловки в Харьковской области, а также Невского, Новоегоровки, Макеевки и Червоной Дибровы в Луганской Народной Республике. Потери противника за сутки составили около 80 военнослужащих.Подразделения группировки войск "Восток", занимая более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 21-й бригады нацгвардии Украины под Великой Новоселкой в ДНР, сократив армию противника на 135 боевиков. За сутки здесь также уничтожено много вражеской техники и орудий, в том числе поступивших на вооружение ВСУ от Запада. Среди них 155-мм самоходная артиллерийская установка AS-90 Braveheart производства Великобритании и гаубица М777 производства США.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям 65-й механизированной бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 121-й бригады теробороны в районе Орехова в Запорожской области, а также в районе населенных пунктов Ивановка, Тягинка и Золотая Балка в Херсонской области. За сутки противник потерял на этом направлении совокупно до 55 военнослужащих.Еще 250 человек ВСУ потеряли в Харьковской области в результате успешных действий подразделений группировки войск "Север". Среди уничтоженной здесь техники противника – боевые машины РСЗО Vampire чешского и RAK-SA-12 хорватского производства."Всего за сутки оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 129 районах", – уточнили в ведомстве.Накануне сообщалось о потерях ВСУ порядка 1500 человек.

https://crimea.ria.ru/20240513/gde-armiya-rossii-prodvinulas-vpered-v-zone-svo-1137235099.html

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