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Наступление ВС РФ в Харьковской области: новые данные от Минобороны - РИА Новости Крым, 13.05.2024
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Наступление ВС РФ в Харьковской области: новые данные от Минобороны
Наступление ВС РФ в Харьковской области: новые данные от Минобороны - РИА Новости Крым, 13.05.2024
Наступление ВС РФ в Харьковской области: новые данные от Минобороны
Вооруженные силы России за сутки улучшили тактическое положение в Харьковской области, поразив живую силу и технику ВСУ в районах четырех населенных пунктов. Об РИА Новости Крым, 13.05.2024
2024-05-13T13:41
2024-05-13T13:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за сутки улучшили тактическое положение в Харьковской области, поразив живую силу и технику ВСУ в районах четырех населенных пунктов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.По данным Минобороны, за сутки украинские подразделения предприняли пять безуспешных попыток контратаковать силами штурмовых групп в районах населенных пунктов Глубокое и Тихое Харьковской области. Итогом такого сопротивления стали крупные потери ВСУ – до 250 военнослужащих.Также противник потерял два танка, две боевые бронированные машины и 17 автомобилей. Помимо этого, в ходе контрбатарейной борьбы российские подразделения поразили 152-мм гаубицу "Мста-Б", 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", и 122-мм гаубицу Д-30, две пусковые установки зенитных ракетных комплексов ("Бук-М1", "Стрела-10"), четыре боевые машины РСЗО, среди которых Vampire чешского производства и RAK-SA-12 хорватского производства, а также советский "Ураган".Читайте также на РИА Новости Крым:РФ готова к разрешению украинского кризиса на поле боя – Лавров Запад хочет передышки - зачем зарубежные СМИ меняют риторику Сырский признал продвижение российских войск вглубь территории Украины
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харьков, новости сво, министерство обороны рф, новости, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии
Наступление ВС РФ в Харьковской области: новые данные от Минобороны

Бойцы группировки войск "Север" улучшили тактическое положение в Харьковской области

13:41 13.05.2024 (обновлено: 13:48 13.05.2024)
 
© РИА Новости . Александр Мельников / Перейти в фотобанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости . Александр Мельников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за сутки улучшили тактическое положение в Харьковской области, поразив живую силу и технику ВСУ в районах четырех населенных пунктов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике подразделений 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Нескучное, Липцы и Веселое Харьковской области", – говорится в сводке военного ведомства.
По данным Минобороны, за сутки украинские подразделения предприняли пять безуспешных попыток контратаковать силами штурмовых групп в районах населенных пунктов Глубокое и Тихое Харьковской области. Итогом такого сопротивления стали крупные потери ВСУ – до 250 военнослужащих.
Также противник потерял два танка, две боевые бронированные машины и 17 автомобилей. Помимо этого, в ходе контрбатарейной борьбы российские подразделения поразили 152-мм гаубицу "Мста-Б", 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", и 122-мм гаубицу Д-30, две пусковые установки зенитных ракетных комплексов ("Бук-М1", "Стрела-10"), четыре боевые машины РСЗО, среди которых Vampire чешского производства и RAK-SA-12 хорватского производства, а также советский "Ураган".
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