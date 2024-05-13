https://crimea.ria.ru/20240513/nastuplenie-vs-rf-v-kharkovskoy-oblasti-novye-dannye-ot-minoborony-1137234095.html

Наступление ВС РФ в Харьковской области: новые данные от Минобороны

Наступление ВС РФ в Харьковской области: новые данные от Минобороны - РИА Новости Крым, 13.05.2024

Наступление ВС РФ в Харьковской области: новые данные от Минобороны

Вооруженные силы России за сутки улучшили тактическое положение в Харьковской области, поразив живую силу и технику ВСУ в районах четырех населенных пунктов. Об РИА Новости Крым, 13.05.2024

2024-05-13T13:41

2024-05-13T13:41

2024-05-13T13:48

харьков

новости сво

министерство обороны рф

новости

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0d/1137234231_0:183:2992:1866_1920x0_80_0_0_e1fee5f3554d33b038ba251ff713e3b0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за сутки улучшили тактическое положение в Харьковской области, поразив живую силу и технику ВСУ в районах четырех населенных пунктов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.По данным Минобороны, за сутки украинские подразделения предприняли пять безуспешных попыток контратаковать силами штурмовых групп в районах населенных пунктов Глубокое и Тихое Харьковской области. Итогом такого сопротивления стали крупные потери ВСУ – до 250 военнослужащих.Также противник потерял два танка, две боевые бронированные машины и 17 автомобилей. Помимо этого, в ходе контрбатарейной борьбы российские подразделения поразили 152-мм гаубицу "Мста-Б", 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", и 122-мм гаубицу Д-30, две пусковые установки зенитных ракетных комплексов ("Бук-М1", "Стрела-10"), четыре боевые машины РСЗО, среди которых Vampire чешского производства и RAK-SA-12 хорватского производства, а также советский "Ураган".Читайте также на РИА Новости Крым:РФ готова к разрешению украинского кризиса на поле боя – Лавров Запад хочет передышки - зачем зарубежные СМИ меняют риторику Сырский признал продвижение российских войск вглубь территории Украины

харьков

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

харьков, новости сво, министерство обороны рф, новости, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии