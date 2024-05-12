https://crimea.ria.ru/20240512/vsu-teryayut-pozitsii-i-nesut-strashnye-poteri-1137210756.html

ВСУ теряют позиции и несут страшные потери

ВСУ теряют позиции и несут страшные потери - РИА Новости Крым, 12.05.2024

ВСУ теряют позиции и несут страшные потери

Российские подразделения в зоне проведения спецоперации за сутки улучшили положение и заняли более выгодные рубежи на ряде направлений. Потери ВСУ составили... РИА Новости Крым, 12.05.2024

2024-05-12T15:09

2024-05-12T15:09

2024-05-12T15:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Российские подразделения в зоне проведения спецоперации за сутки улучшили положение и заняли более выгодные рубежи на ряде направлений. Потери ВСУ составили 1500 боевиков и 76 единиц тяжелого вооружения и техники, уничтожены шесть складов с боеприпасами противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" уничтожили до 100 военнослужащих, два танка, боевую бронемашину "Козак" и четыре автомобиля. Также поражены: 155 мм САУ "Caesar" из Франции, две 152 мм гаубицы Д-20, 122 мм гаубица Д-30, две боевые машины РСЗО "Vampire" из Чехии и РСЗО "Град"."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 14-й, 30-й, 66-й механизированных бригад ВСУ и 110-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Макеевка, Артемовка, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Ямполовка и Торское Донецкой Народной Республики, а также балки Оливовский Яр", - уточнили в Минобороны.Также российские военные отразили четыре контратаки врага возле Стельмаховки и Синьковки. На этом направлении ВСУ потеряли до 190 боевиков. Сожжены две боевые бронемашины, четыре пикапа, 155-мм гаубица М777 из США, 152 мм гаубица "Мста-Б", американское 105-мм орудие М119 и боевая машина РСЗО "Град".Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике врага возле шести населенных пунктов: Спорное, Орехово-Василевка, Часов Яр, Андреевка, Клещеевка и Курдюмовка.Также отражены две контратаки украинских штурмовых групп в районе Красного (ДНР).Кроме того, сожжены шесть полевых складов с боеприпасами противника.Улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям ВСУ и подразделения группировки войск "Центр". За сутки отражены десять контратак противника."ВСУ потеряли 415 военнослужащих, два танка, в том числе "Abrams" производства США, боевую машину пехоты "Bradley" производства США, боевую бронированную машину "Козак", три автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку "Paladin" производства США", - говорится в сводке.Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ возле Владимировки и Дорожнянки. Отражены две контратаки вражеских штурмовых групп возле Старомайорского и Урожайного."Потери ВСУ составили 125 военнослужащих, три автомобиля, 155 мм гаубица М777 производства США, 152 мм гаубица "Мста-Б", 122 мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и 100 мм противотанковая пушка "Рапира", - сообщили в Минобороны.Бойцы группировки "Днепр" нанесли поражение противнику под Работино Запорожской области, а также возле Золотой Балки, Казацкого и Ивановки на Херсонщине.На этом направлении ВСУ потеряли до 50 боевиков, два автомобиля, шесть гаубиц М777 производства США, две САУ "Гвоздика", три гаубицы Д-30.Ранее также сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации освободили сразу четыре населенных пункта в Харьковской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы "Днепра" уничтожили опорные пункты ВСУ на правом берегуВС РФ сбили украинский самолет МиГ-29 и пять вертолетовУкраинский командующий назвал сроки перелома на фронтах СВО

https://crimea.ria.ru/20240506/byvshiy-glavkom-vsu-obyavlen-v-rozysk-1137075790.html

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