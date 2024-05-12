https://crimea.ria.ru/20240512/boytsy-dnepra-unichtozhili-opornye-punkty-vsu-na-pravom-beregu-1137203555.html
Бойцы "Днепра" уничтожили опорные пункты ВСУ на правом берегу
Бойцы "Днепра" уничтожили опорные пункты ВСУ на правом берегу - РИА Новости Крым, 12.05.2024
Бойцы "Днепра" уничтожили опорные пункты ВСУ на правом берегу
Российские десантники группировки войск "Днепр" нанесли огневое поражение противнику на правом берегу и на островах в дельте Днепра, уничтожены десять боевиков... РИА Новости Крым, 12.05.2024
2024-05-12T09:25
2024-05-12T09:25
2024-05-12T09:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Российские десантники группировки войск "Днепр" нанесли огневое поражение противнику на правом берегу и на островах в дельте Днепра, уничтожены десять боевиков ВСУ. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Минобороны России."Точным артиллерийским огнем по заданным координатам была сорвана ротация пехоты ВСУ на правом берегу и на островах в дельте Днепра и уничтожено более 10 военнослужащих ВСУ и два пикапа", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что расчеты 122-мм РСЗО БМ-21 "Град" гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, личного состава, огневых средств, складов боеприпасов и укрепленных позиций ВСУ на правом берегу Днепра круглосуточно.Работа подразделений, оснащенных беспилотниками, помогает корректировать стрельбу в режиме реального времени, а взаимодействие с разведчиками и расчетами БПЛА позволяет уничтожать цели с минимальным расходом боеприпасов на различных расстояниях, отметили в пресс-службе.Накануне сообщалось, что российские войска освободили пять населенных пунктов в результате наступательных действий в Харьковской области. 8 мая в Минобороны сообщили, что под контроль России перешли освобожденные населенные пункты Кисловка Харьковской области и Новокалиново в Донецкой Народной РеспубликЧитайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали российские регионы ракетами и дронамиДивизион американских ЗРК Patriot уничтожен на боевой позиции Власти Украины объявили эвакуацию населенных пунктов Харьковской областиПять безэкипажных катеров ВСУ уничтожены у побережья Крыма
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости сво, днепр, группировка войск "днепр", потери всу , вооруженные силы россии, министерство обороны рф, новости, херсонская область
Бойцы "Днепра" уничтожили опорные пункты ВСУ на правом берегу
На правом берегу и на островах в дельте Днепра уничтожены опорные пункты ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Российские десантники группировки войск "Днепр" нанесли огневое поражение противнику на правом берегу и на островах в дельте Днепра, уничтожены десять боевиков ВСУ. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Минобороны России.
"Точным артиллерийским огнем по заданным координатам была сорвана ротация пехоты ВСУ на правом берегу и на островах в дельте Днепра и уничтожено более 10 военнослужащих ВСУ и два пикапа", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что расчеты 122-мм РСЗО БМ-21 "Град" гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, личного состава, огневых средств, складов боеприпасов и укрепленных позиций ВСУ на правом берегу Днепра круглосуточно.
Работа подразделений, оснащенных беспилотниками, помогает корректировать стрельбу в режиме реального времени, а взаимодействие с разведчиками и расчетами БПЛА позволяет уничтожать цели с минимальным расходом боеприпасов на различных расстояниях, отметили в пресс-службе.
Накануне сообщалось, что российские войска освободили пять населенных пунктов
в результате наступательных действий в Харьковской области. 8 мая в Минобороны сообщили, что под контроль России перешли освобожденные населенные пункты Кисловка Харьковской области и Новокалиново в Донецкой Народной Республик
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