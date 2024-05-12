https://crimea.ria.ru/20240512/vs-rf-sbili-ukrainskiy-samolet-mig-29-i-pyat-vertoletov-1137210183.html

ВС РФ сбили украинский самолет МиГ-29 и пять вертолетов

ВС РФ сбили украинский самолет МиГ-29 и пять вертолетов - РИА Новости Крым, 12.05.2024

ВС РФ сбили украинский самолет МиГ-29 и пять вертолетов

За минувшие сутки российские военные в зоне проведения спецоперации уничтожили украинский самолет МиГ-29 и пять вражеских вертолетов: четыре Ми-24 и один Ми-8... РИА Новости Крым, 12.05.2024

2024-05-12T14:20

2024-05-12T14:20

2024-05-12T14:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. За минувшие сутки российские военные в зоне проведения спецоперации уничтожили украинский самолет МиГ-29 и пять вражеских вертолетов: четыре Ми-24 и один Ми-8. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны России.Кроме того, российские силы ПВО сбили украинский самолет МиГ-29 и перехватили 36 вражеских беспилотников.Также за минувшие сутки были уничтожены восемь тактических ракет "Точка-У", одна управляемая авиабомба Hammer, сделанная во Франции и 23 реактивных снаряда Vampire, "Град" и "Ольха".Ранее также сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации освободили сразу четыре населенных пункта в Харьковской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы "Днепра" уничтожили опорные пункты ВСУ на правом берегуВСУ атаковали российские регионы ракетами и дронамиСерия взрывов на Украине: громко в Сумах, Одессе и Кривом Роге

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, потери всу , вооруженные силы россии, новости, армия и флот