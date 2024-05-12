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ВС РФ сбили украинский самолет МиГ-29 и пять вертолетов - РИА Новости Крым, 12.05.2024
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ВС РФ сбили украинский самолет МиГ-29 и пять вертолетов
ВС РФ сбили украинский самолет МиГ-29 и пять вертолетов - РИА Новости Крым, 12.05.2024
ВС РФ сбили украинский самолет МиГ-29 и пять вертолетов
За минувшие сутки российские военные в зоне проведения спецоперации уничтожили украинский самолет МиГ-29 и пять вражеских вертолетов: четыре Ми-24 и один Ми-8... РИА Новости Крым, 12.05.2024
2024-05-12T14:20
2024-05-12T14:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. За минувшие сутки российские военные в зоне проведения спецоперации уничтожили украинский самолет МиГ-29 и пять вражеских вертолетов: четыре Ми-24 и один Ми-8. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны России.Кроме того, российские силы ПВО сбили украинский самолет МиГ-29 и перехватили 36 вражеских беспилотников.Также за минувшие сутки были уничтожены восемь тактических ракет "Точка-У", одна управляемая авиабомба Hammer, сделанная во Франции и 23 реактивных снаряда Vampire, "Град" и "Ольха".Ранее также сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации освободили сразу четыре населенных пункта в Харьковской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы "Днепра" уничтожили опорные пункты ВСУ на правом берегуВСУ атаковали российские регионы ракетами и дронамиСерия взрывов на Украине: громко в Сумах, Одессе и Кривом Роге
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РИА Новости Крым
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новости сво, министерство обороны рф, потери всу , вооруженные силы россии, новости, армия и флот
ВС РФ сбили украинский самолет МиГ-29 и пять вертолетов

Украинский самолет МиГ-29 и пять вертолетов сбиты в зоне спецоперации - Минобороны

14:20 12.05.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. За минувшие сутки российские военные в зоне проведения спецоперации уничтожили украинский самолет МиГ-29 и пять вражеских вертолетов: четыре Ми-24 и один Ми-8. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны России.
"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в районе населенного пункта Манвеловка Днепропетровской области уничтожены четыре вертолета Ми-24 и поражен вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, а также нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 131-м районе", - говорится в сообщении.
Кроме того, российские силы ПВО сбили украинский самолет МиГ-29 и перехватили 36 вражеских беспилотников.
Также за минувшие сутки были уничтожены восемь тактических ракет "Точка-У", одна управляемая авиабомба Hammer, сделанная во Франции и 23 реактивных снаряда Vampire, "Град" и "Ольха".
Ранее также сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации освободили сразу четыре населенных пункта в Харьковской области.
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Новости СВОМинистерство обороны РФПотери ВСУВооруженные силы РоссииНовостиАрмия и флот
 
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