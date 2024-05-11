https://crimea.ria.ru/20240511/seriya-vzryvov-na-ukraine-gromko-v-sumakh-odesse-i-krivom-roge-1137198805.html
Серия взрывов на Украине: громко в Сумах, Одессе и Кривом Роге
Серия взрывов на Украине: громко в Сумах, Одессе и Кривом Роге - РИА Новости Крым, 11.05.2024
Серия взрывов на Украине: громко в Сумах, Одессе и Кривом Роге
На Украине прозвучали взрывы в Сумах, Кривом Роге и в Одессе, сообщают Telegram-каналы украинских военных администраций в этих областях. Воздушная тревога была... РИА Новости Крым, 11.05.2024
2024-05-11T18:05
2024-05-11T18:05
2024-05-11T18:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым. На Украине прозвучали взрывы в Сумах, Кривом Роге и в Одессе, сообщают Telegram-каналы украинских военных администраций в этих областях. Воздушная тревога была объявлена в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях, по данным официальной украинской карты воздушных тревог.В Сумской области взрыв прозвучал на объекте инфраструктуры в пригороде областного центра, сообщает канал областной военной администрации."На месте работают все необходимые службы, последствия атаки уточняются", - говорится в сообщении.Взрыв в Кривом Роге подтвердил в своем Telegram-канале председатель Днепропетровской областной государственной администрации Александр Вилкул."По взрыву, что слышали. Без конкретики", - написал он.О взрывах в Одессе сообщили несколько украинских СМИ. Кроме того, по их данным, глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов прокомментирвоал видео взрыва на дамбе через Северский Донец у города Старый Салтов."Это стратегическая для нас переправа, поэтому мы ограничим коммуникацию по отношению к ней", – цитируют его украинские СМИ.Накануне в Минобороны РФ заявили, что силами российских Вооруженных Сил на Украине был уничтожен дивизион зенитного ракетного комплекса Patriot , а также склад авиационных средств поражения и и цех производства ударных БПЛА. Армия России в ходе наступления освободила пять населенных пунктов в Харьковской области и один – в Донецкой Народной Республике.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять складов боеприпасов и более 1600 боевиков – потери ВСУ за суткиВСУ скинули взрывчатку на грузовик в Белгородской области - погиб мужчинаНад регионами России сбиты 21 реактивный снаряд Vampire и 16 дронов ВСУ
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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украина, новости, новости сво, происшествия, взрыв
Серия взрывов на Украине: громко в Сумах, Одессе и Кривом Роге
На Украине серия взрывов в трех областях - поражены инфраструктурные объекты
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым. На Украине прозвучали взрывы в Сумах, Кривом Роге и в Одессе, сообщают Telegram-каналы украинских военных администраций в этих областях. Воздушная тревога была объявлена в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях, по данным официальной украинской карты воздушных тревог.
В Сумской области взрыв прозвучал на объекте инфраструктуры в пригороде областного центра, сообщает канал областной военной администрации.
"На месте работают все необходимые службы, последствия атаки уточняются", - говорится в сообщении.
Взрыв в Кривом Роге подтвердил в своем Telegram-канале председатель Днепропетровской областной государственной администрации Александр Вилкул.
"По взрыву, что слышали. Без конкретики", - написал он.
О взрывах в Одессе сообщили несколько украинских СМИ.
Кроме того, по их данным, глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов прокомментирвоал видео взрыва на дамбе через Северский Донец у города Старый Салтов.
"Это стратегическая для нас переправа, поэтому мы ограничим коммуникацию по отношению к ней", – цитируют его украинские СМИ.
Накануне в Минобороны РФ заявили, что силами российских Вооруженных Сил на Украине был уничтожен
дивизион зенитного ракетного комплекса Patriot , а также склад авиационных средств поражения и и цех производства ударных БПЛА. Армия России в ходе наступления освободила пять населенных пунктов
в Харьковской области и один – в Донецкой Народной Республике.
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