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Пять складов боеприпасов и более 1600 боевиков – потери ВСУ за сутки

Пять складов боеприпасов и более 1600 боевиков – потери ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 11.05.2024

Пять складов боеприпасов и более 1600 боевиков – потери ВСУ за сутки

За прошедшие сутки российские войска уничтожили пять полевых складов с боеприпасами, взяли в плен 34 украинских боевика. Потери противника на всех направлениях... РИА Новости Крым, 11.05.2024

2024-05-11T14:24

2024-05-11T14:24

2024-05-11T14:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым. За прошедшие сутки российские войска уничтожили пять полевых складов с боеприпасами, взяли в плен 34 украинских боевика. Потери противника на всех направлениях превысили 1600 солдат, сообщает Министерство обороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" освободили пять населенных пунктов в Харьковской области: Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. На этом участке линии боевого соприкосновения нанесено поражение четырем бригадам ВСУ и 15-го отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Волчанск, Веселое, Глубокое, Нескучное и Красное Харьковской области.Потери противника за сутки составили около 179 военнослужащих, 34 захвачено в плен. Было уничтожено также семнадцать единиц боевой техники. Военнослужащие группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение четырем украинским бригадам в районах населенных пунктов Макеевка, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Синьковка Харьковской области и Торское Донецкой Народной Республики.За сутки потери противника составили около 300 военнослужащих, танк и 16 единиц прочей боевой техники. Российские военнослужащие уничтожили также два полевых склада боеприпасов ВСУ.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике пяти бригад ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Клещеевка, Курдюмовка и Красное в ДНР.Потери противника составили до 550 военнослужащих, четыре танка, из которых три Leopard производства ФРГ. Было уничтожено также 16 единиц прочей техники, а также три полевых склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы.Группировка войск "Центр" освободила населенный пункт Керамик в Донецкой Народной Республике, улучшила тактическое положение и нанесла поражение формированиям четырех украинских бригад в районе населенных пунктов Новоалександровка, Вишневое, Карловка и Розовка Донецкой Народной Республики.ВСУ потеряли за сутки до 390 военнослужащих и 15 единиц боевой техники.Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике трех украинских бригад в районах населенных пунктов Угледар, Урожайное Донецкой Народной Республики и Червоное Запорожской области.Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих и 12 единиц техники.Бойцы группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям четырех бригад украинской армии в районах населенных пунктов Вербовое Запорожской области, Золотая Балка и Ивановка Херсонской области. Противник потерял до 50 военнослужащих и 14 единиц техники.В результате боевых действий за сутки был уничтожен дивизион ЗРК Patriot, склад авиационных средств поражения и цех производства ударных БПЛА. Было освобождено пять населенных пунктов в Харьковской области и один – в Донецкой Народной Республике.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС России освободили села Соловьево в ДНР и Котляровка под ХарьковомРоссийские военные взяли под контроль Очеретино в ДНРРоссийские военные освободили Орловку в Донбассе

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