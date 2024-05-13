https://crimea.ria.ru/20240513/gde-armiya-rossii-prodvinulas-vpered-v-zone-svo-1137235099.html

Где Армия России продвинулась вперед в зоне СВО

Где Армия России продвинулась вперед в зоне СВО - РИА Новости Крым, 13.05.2024

Где Армия России продвинулась вперед в зоне СВО

Вооруженные силы России за минувшие сутки улучшили положение по переднему краю в районе трех населенных пунктов Донецкой Народной Республики, а также еще у трех РИА Новости Крым, 13.05.2024

2024-05-13T14:15

2024-05-13T14:15

2024-05-13T14:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за минувшие сутки улучшили положение по переднему краю в районе трех населенных пунктов Донецкой Народной Республики, а также еще у трех сел заняли более выгодные рубежи. Об этом заявили в Минобороны РФ.Тактическое положение улучшено в ходе боев в районе населенных пунктов Новоселовка Первая, Катериновка и Новопокровское в Донецкой Народной Республике. В результате успешных действий подразделений группировки войск "Центр" здесь поражены формирования 24-й, 47-й и 100-й механизированных бригад ВСУ.По информации оборонного ведомства, армия России продолжает отодвигать линию фронта.Кроме того, бойцы группировок войск "Запад" и "Восток" заняли более выгодные рубежи в районе Кировска, Торского и Великой Новоселки в ДНР, разгромив формирования 63-й механизированной бригады ВСУ и 117-й бригады теробороны, а также 21-й бригады нацгвардии Украины.Ранее сообщалось, что подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение в районе Волчанска, а также населенных пунктов Нескучное, Липцы и Веселое в Харьковской области, при этом нанесли поражение 125-й бригаде теробороны. Читайте также на РИА Новости Крым:Российская ПВО сбила украинский Су-27 и шесть тактических ракет "Точка-У" Наступление ВС РФ в Харьковской области: новые данные от МинобороныВСУ теряют позиции и несут страшные потери

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, министерство обороны рф, новости сво, всу (вооруженные силы украины), донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии