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Где Армия России продвинулась вперед в зоне СВО
Где Армия России продвинулась вперед в зоне СВО - РИА Новости Крым, 13.05.2024
Где Армия России продвинулась вперед в зоне СВО
Вооруженные силы России за минувшие сутки улучшили положение по переднему краю в районе трех населенных пунктов Донецкой Народной Республики, а также еще у трех РИА Новости Крым, 13.05.2024
2024-05-13T14:15
2024-05-13T14:15
2024-05-13T14:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за минувшие сутки улучшили положение по переднему краю в районе трех населенных пунктов Донецкой Народной Республики, а также еще у трех сел заняли более выгодные рубежи. Об этом заявили в Минобороны РФ.Тактическое положение улучшено в ходе боев в районе населенных пунктов Новоселовка Первая, Катериновка и Новопокровское в Донецкой Народной Республике. В результате успешных действий подразделений группировки войск "Центр" здесь поражены формирования 24-й, 47-й и 100-й механизированных бригад ВСУ.По информации оборонного ведомства, армия России продолжает отодвигать линию фронта.Кроме того, бойцы группировок войск "Запад" и "Восток" заняли более выгодные рубежи в районе Кировска, Торского и Великой Новоселки в ДНР, разгромив формирования 63-й механизированной бригады ВСУ и 117-й бригады теробороны, а также 21-й бригады нацгвардии Украины.Ранее сообщалось, что подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение в районе Волчанска, а также населенных пунктов Нескучное, Липцы и Веселое в Харьковской области, при этом нанесли поражение 125-й бригаде теробороны. Читайте также на РИА Новости Крым:Российская ПВО сбила украинский Су-27 и шесть тактических ракет "Точка-У" Наступление ВС РФ в Харьковской области: новые данные от МинобороныВСУ теряют позиции и несут страшные потери
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россия, новости, министерство обороны рф, новости сво, всу (вооруженные силы украины), донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии
Где Армия России продвинулась вперед в зоне СВО
ВС России улучшили положение по переднему краю в ДНР и заняли более выгодные рубежи
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за минувшие сутки улучшили положение по переднему краю в районе трех населенных пунктов Донецкой Народной Республики, а также еще у трех сел заняли более выгодные рубежи. Об этом заявили в Минобороны РФ.
Тактическое положение улучшено в ходе боев в районе населенных пунктов Новоселовка Первая, Катериновка и Новопокровское в Донецкой Народной Республике. В результате успешных действий подразделений группировки войск "Центр" здесь поражены формирования 24-й, 47-й и 100-й механизированных бригад ВСУ.
По информации оборонного ведомства, армия России продолжает отодвигать линию фронта.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Антоновка и Григоровка Донецкой Народной Республики", – уточнили в военном ведомстве.
Кроме того, бойцы группировок войск "Запад" и "Восток" заняли более выгодные рубежи в районе Кировска, Торского и Великой Новоселки в ДНР, разгромив формирования 63-й механизированной бригады ВСУ и 117-й бригады теробороны, а также 21-й бригады нацгвардии Украины.
Ранее сообщалось
, что подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение в районе Волчанска, а также населенных пунктов Нескучное, Липцы и Веселое в Харьковской области, при этом нанесли поражение 125-й бригаде теробороны. Читайте также на РИА Новости Крым: