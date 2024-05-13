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Российская ПВО сбила украинский Су-27 и шесть тактических ракет "Точка-У" - РИА Новости Крым, 13.05.2024
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Российская ПВО сбила украинский Су-27 и шесть тактических ракет "Точка-У"
Российская ПВО сбила украинский Су-27 и шесть тактических ракет "Точка-У" - РИА Новости Крым, 13.05.2024
Российская ПВО сбила украинский Су-27 и шесть тактических ракет "Точка-У"
Российские силы противовоздушной обороны сбили украинский самолет Су-27 и 33 беспилотника, а также уничтожили ракеты "Точка У", HARM и Storm Shadow. Об этом... РИА Новости Крым, 13.05.2024
2024-05-13T13:24
2024-05-13T13:43
россия
новости
министерство обороны рф
армия и флот
пво
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Российские силы противовоздушной обороны сбили украинский самолет Су-27 и 33 беспилотника, а также уничтожили ракеты "Точка У", HARM и Storm Shadow. Об этом сообщает Минобороны РФ.Всего за сутки оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ поражена живая сила и военная техника ВСУ в 129 районах.С начала проведения спецоперации российскими силами уничтожено 596 самолетов, 274 вертолета, 24020 беспилотников, 518 зенитных ракетных комплексов, 16008 танков и другие виды техники и вооружения.Накануне российские военные в зоне проведения спецоперации уничтожили украинский самолет МиГ-29 и пять вражеских вертолетов: четыре Ми-24 и один Ми-8. Кроме того, силы ПВО перехватили 36 вражеских беспилотников.Читайте также на РИА Новости Крым:14 реактивных снарядов сбиты над жилыми кварталами Белгорода Над Симферополем сбили беспилотник – Аксенов ВС РФ сбили украинский самолет МиГ-29 и пять вертолетов
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россия, новости, министерство обороны рф, армия и флот, пво, всу (вооруженные силы украины)
Российская ПВО сбила украинский Су-27 и шесть тактических ракет "Точка-У"

Минобороны: российские силы ПВО сбили украинский Су-27 и шесть тактических ракет "Точка-У"

13:24 13.05.2024 (обновлено: 13:43 13.05.2024)
 
© РИА НовостиПВО
ПВО - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Российские силы противовоздушной обороны сбили украинский самолет Су-27 и 33 беспилотника, а также уничтожили ракеты "Точка У", HARM и Storm Shadow. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Средствами ПВО сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины. Кроме того, за сутки уничтожено 33 беспилотника, шесть ракет "Точка-У", 39 снарядов РСЗО "Ольха", Vampire чешского производства и HIMARS производства США, пять управляемых авиабомб Hammer, пять противорадиолокационных ракет HARM производства США и четыре крылатые ракеты Storm Shadow производства Великобритании", - говорится в сообщении.
Всего за сутки оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ поражена живая сила и военная техника ВСУ в 129 районах.
С начала проведения спецоперации российскими силами уничтожено 596 самолетов, 274 вертолета, 24020 беспилотников, 518 зенитных ракетных комплексов, 16008 танков и другие виды техники и вооружения.
Накануне российские военные в зоне проведения спецоперации уничтожили украинский самолет МиГ-29 и пять вражеских вертолетов: четыре Ми-24 и один Ми-8. Кроме того, силы ПВО перехватили 36 вражеских беспилотников.
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РоссияНовостиМинистерство обороны РФАрмия и флотПВОВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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