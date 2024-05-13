https://crimea.ria.ru/20240513/rossiyskaya-pvo-sbila-ukrainskiy-su-27-i-shest-takticheskikh-raket-tochka-u-1137233710.html

Российская ПВО сбила украинский Су-27 и шесть тактических ракет "Точка-У"

Российская ПВО сбила украинский Су-27 и шесть тактических ракет "Точка-У" - РИА Новости Крым, 13.05.2024

Российская ПВО сбила украинский Су-27 и шесть тактических ракет "Точка-У"

Российские силы противовоздушной обороны сбили украинский самолет Су-27 и 33 беспилотника, а также уничтожили ракеты "Точка У", HARM и Storm Shadow. Об этом... РИА Новости Крым, 13.05.2024

2024-05-13T13:24

2024-05-13T13:24

2024-05-13T13:43

россия

новости

министерство обороны рф

армия и флот

пво

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Российские силы противовоздушной обороны сбили украинский самолет Су-27 и 33 беспилотника, а также уничтожили ракеты "Точка У", HARM и Storm Shadow. Об этом сообщает Минобороны РФ.Всего за сутки оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ поражена живая сила и военная техника ВСУ в 129 районах.С начала проведения спецоперации российскими силами уничтожено 596 самолетов, 274 вертолета, 24020 беспилотников, 518 зенитных ракетных комплексов, 16008 танков и другие виды техники и вооружения.Накануне российские военные в зоне проведения спецоперации уничтожили украинский самолет МиГ-29 и пять вражеских вертолетов: четыре Ми-24 и один Ми-8. Кроме того, силы ПВО перехватили 36 вражеских беспилотников.Читайте также на РИА Новости Крым:14 реактивных снарядов сбиты над жилыми кварталами Белгорода Над Симферополем сбили беспилотник – Аксенов ВС РФ сбили украинский самолет МиГ-29 и пять вертолетов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, министерство обороны рф, армия и флот, пво, всу (вооруженные силы украины)