https://crimea.ria.ru/20240512/v-rayone-simferopolya-silami-pvo-sbit-vrazheskiy-bpla-1137215181.html

Над Симферополем сбили беспилотник – Аксенов

Над Симферополем сбили беспилотник – Аксенов - РИА Новости Крым, 12.05.2024

Над Симферополем сбили беспилотник – Аксенов

Беспилотник ВСУ был уничтожен в районе Симферополя. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 12.05.2024

2024-05-12T17:46

2024-05-12T17:46

2024-05-12T18:04

симферополь

новости крыма

крым

пво

безопасность республики крым и севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/19/1130956453_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7ecdaf9fb18bca11fcd6ba5e09f5d25c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Беспилотник ВСУ был уничтожен в районе Симферополя. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Также глава республики призвал соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации.В понедельник украинский дрон был уничтожен над северо-западом акватории Черного моря.Ранее в Минобороны сообщили о ликвидации у берегов Крыма пяти безэкипажных катеров ВСУ.На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководством Минобороны сообщил, что благодаря работе береговых радиотехнических постов Черноморского флота, которые активно используются для обнаружения объектов противника, за время спецоперации удалось уничтожить 20 безэкипажных катеров ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы "Днепра" уничтожили опорные пункты ВСУ на правом берегуМорпехи ЧФ уничтожили опорный пункт ВСУ на правом берегу ДнепраКрымские саперы разминировали штурмовикам подходы к опорному пункту ВСУ

симферополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, новости крыма, крым, пво, безопасность республики крым и севастополя