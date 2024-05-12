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Над Симферополем сбили беспилотник – Аксенов - РИА Новости Крым, 12.05.2024
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Над Симферополем сбили беспилотник – Аксенов
Над Симферополем сбили беспилотник – Аксенов - РИА Новости Крым, 12.05.2024
Над Симферополем сбили беспилотник – Аксенов
Беспилотник ВСУ был уничтожен в районе Симферополя. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 12.05.2024
2024-05-12T17:46
2024-05-12T18:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Беспилотник ВСУ был уничтожен в районе Симферополя. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Также глава республики призвал соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации.В понедельник украинский дрон был уничтожен над северо-западом акватории Черного моря.Ранее в Минобороны сообщили о ликвидации у берегов Крыма пяти безэкипажных катеров ВСУ.На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководством Минобороны сообщил, что благодаря работе береговых радиотехнических постов Черноморского флота, которые активно используются для обнаружения объектов противника, за время спецоперации удалось уничтожить 20 безэкипажных катеров ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы "Днепра" уничтожили опорные пункты ВСУ на правом берегуМорпехи ЧФ уничтожили опорный пункт ВСУ на правом берегу ДнепраКрымские саперы разминировали штурмовикам подходы к опорному пункту ВСУ
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симферополь, новости крыма, крым, пво, безопасность республики крым и севастополя
Над Симферополем сбили беспилотник – Аксенов

Аксенов: над Симферополем сбили беспилотник

17:46 12.05.2024 (обновлено: 18:04 12.05.2024)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4
Работа зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4 - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Беспилотник ВСУ был уничтожен в районе Симферополя. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"В районе Симферополя силами ПВО сбит вражеский БПЛА. Разрушений и пострадавших нет", – написал он в своем Telegrsm-канале.

Также глава республики призвал соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
В понедельник украинский дрон был уничтожен над северо-западом акватории Черного моря.
Ранее в Минобороны сообщили о ликвидации у берегов Крыма пяти безэкипажных катеров ВСУ.
На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководством Минобороны сообщил, что благодаря работе береговых радиотехнических постов Черноморского флота, которые активно используются для обнаружения объектов противника, за время спецоперации удалось уничтожить 20 безэкипажных катеров ВСУ.
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СимферопольНовости КрымаКрымПВОБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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