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Армия России разгромила цех производства ударных беспилотников ВСУ

Армия России разгромила цех производства ударных беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 14.05.2024

Армия России разгромила цех производства ударных беспилотников ВСУ

Российские войска уничтожили цех производства и хранения ударных беспилотников ВСУ, а также поразили склады хранения боеприпасов и авиатехнику на аэродромах. Об РИА Новости Крым, 14.05.2024

2024-05-14T14:10

2024-05-14T14:10

2024-05-14T14:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Российские войска уничтожили цех производства и хранения ударных беспилотников ВСУ, а также поразили склады хранения боеприпасов и авиатехнику на аэродромах. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, поражены склады боеприпасов, горючего и авиатехника на военных аэродромах, а также скопления живой силы и техники противника в 143-х районах.Накануне в ходе наступления российские военные отразили около 30 контратак, потери украинских сил составили 1455 человек и десятки единиц техники, включая американские гаубицы и танк Leopard производства Германии. Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные освободили село Бугроватка в Харьковской области ВСУ потеряли 1,5 тысячи боевиков и еще один LeopardГде Армия России продвинулась вперед в зоне СВО

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2024

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