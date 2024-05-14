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Армия России разгромила цех производства ударных беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 14.05.2024
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Армия России разгромила цех производства ударных беспилотников ВСУ
Армия России разгромила цех производства ударных беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 14.05.2024
Армия России разгромила цех производства ударных беспилотников ВСУ
Российские войска уничтожили цех производства и хранения ударных беспилотников ВСУ, а также поразили склады хранения боеприпасов и авиатехнику на аэродромах. Об РИА Новости Крым, 14.05.2024
2024-05-14T14:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Российские войска уничтожили цех производства и хранения ударных беспилотников ВСУ, а также поразили склады хранения боеприпасов и авиатехнику на аэродромах. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, поражены склады боеприпасов, горючего и авиатехника на военных аэродромах, а также скопления живой силы и техники противника в 143-х районах.Накануне в ходе наступления российские военные отразили около 30 контратак, потери украинских сил составили 1455 человек и десятки единиц техники, включая американские гаубицы и танк Leopard производства Германии. Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные освободили село Бугроватка в Харьковской области ВСУ потеряли 1,5 тысячи боевиков и еще один LeopardГде Армия России продвинулась вперед в зоне СВО
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россия, новости, новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), безопасность
Армия России разгромила цех производства ударных беспилотников ВСУ

Минобороны: российские военные уничтожили цех производства ударных беспилотников ВСУ

14:10 14.05.2024
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий артиллерийского расчета реактивной системы залпового огня
Военнослужащий артиллерийского расчета реактивной системы залпового огня - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Российские войска уничтожили цех производства и хранения ударных беспилотников ВСУ, а также поразили склады хранения боеприпасов и авиатехнику на аэродромах. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожен цех производства и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов ВСУ", - говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, поражены склады боеприпасов, горючего и авиатехника на военных аэродромах, а также скопления живой силы и техники противника в 143-х районах.
Накануне в ходе наступления российские военные отразили около 30 контратак, потери украинских сил составили 1455 человек и десятки единиц техники, включая американские гаубицы и танк Leopard производства Германии.
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