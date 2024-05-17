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Сырский рассказал о положении ВСУ в Харьковской области - РИА Новости Крым, 17.05.2024
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Сырский рассказал о положении ВСУ в Харьковской области
Сырский рассказал о положении ВСУ в Харьковской области - РИА Новости Крым, 17.05.2024
Сырский рассказал о положении ВСУ в Харьковской области
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что российские войска расширили зону боевых действий в Харьковской области почти на 70 километров и вынуждают... РИА Новости Крым, 17.05.2024
2024-05-17T12:33
2024-05-17T12:33
украина
всу (вооруженные силы украины)
александр сырский
харьковская область
сумская область
потери всу
вооруженные силы россии
новости
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что российские войска расширили зону боевых действий в Харьковской области почти на 70 километров и вынуждают украинскую армию задействовать дополнительные резервы.Он отметил усиление российских сил "на направлении Стрелечья – Липцы", а также сосредоточение войск на освобождении Волчанска, "с дальнейшим выходом к Белому Колодезю и развертыванием наступления в тыл ВСУ".Украинский главком констатировал, что "впереди будут тяжелые бои". И добавил, что украинские военные готовятся к обороне в Сумской области.Подразделения группировки войск "Север" Вооруженных сил РФ продолжают успешные действия на Харьковском направлении, за несколько дней взяв под контроль более десятка населенных пунктов региона.Так, 15 мая Минобороны РФ сообщил об освобождении населенных пунктов Глубокое и Лукьянцы. Днем ранее был освобожден населенный пункт Бугроватка, а до этого — Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечья и другие населенные пункты.Генштаб ВСУ признал, что на данном участке фронта украинские войска оказались в сложном положении, а российская армия имеет тактический успех.По мнению журналистов британской газеты The Times, следующие несколько недель станут для украинской армии решающими, поскольку украинским генералам предстоит решить, куда направлять военных: "в бой на российской границе" или в Часов Яр "в надежде удержать Донбасс".Военный волонтер и блогер, политолог Алексей Живов в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что российское наступление в Харьковской области заставляет украинское командование перебрасывать туда силы с других направлений, что открывает для Вооруженных сил РФ перспективы успешного наступления на этих участках.Читайте также на РИА Новости Крым:В НАТО признали существенное ухудшение ситуации для ВСУЗаходят патрули РФ и обеспечивают контроль – обстановка под ХарьковомНаступление РФ на Харьков: как изменит ход СВО западная помощь Киеву
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украина, всу (вооруженные силы украины), александр сырский, харьковская область, сумская область, потери всу , вооруженные силы россии, новости, новости сво
Сырский рассказал о положении ВСУ в Харьковской области

Армия России расширила зону боевых действий в Харьковской области на 70 км – Сырский

12:33 17.05.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что российские войска расширили зону боевых действий в Харьковской области почти на 70 километров и вынуждают украинскую армию задействовать дополнительные резервы.
Он отметил усиление российских сил "на направлении Стрелечья – Липцы", а также сосредоточение войск на освобождении Волчанска, "с дальнейшим выходом к Белому Колодезю и развертыванием наступления в тыл ВСУ".

"Наступление (Вооруженных сил России) началось значительно раньше ожидаемого срока, когда ВСУ стали перебрасывать силы на это направление", - написал Сырский в своем Telegram-канале.

Украинский главком констатировал, что "впереди будут тяжелые бои". И добавил, что украинские военные готовятся к обороне в Сумской области.
Подразделения группировки войск "Север" Вооруженных сил РФ продолжают успешные действия на Харьковском направлении, за несколько дней взяв под контроль более десятка населенных пунктов региона.
Так, 15 мая Минобороны РФ сообщил об освобождении населенных пунктов Глубокое и Лукьянцы. Днем ранее был освобожден населенный пункт Бугроватка, а до этого — Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечья и другие населенные пункты.
Генштаб ВСУ признал, что на данном участке фронта украинские войска оказались в сложном положении, а российская армия имеет тактический успех.
По мнению журналистов британской газеты The Times, следующие несколько недель станут для украинской армии решающими, поскольку украинским генералам предстоит решить, куда направлять военных: "в бой на российской границе" или в Часов Яр "в надежде удержать Донбасс".
Военный волонтер и блогер, политолог Алексей Живов в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что российское наступление в Харьковской области заставляет украинское командование перебрасывать туда силы с других направлений, что открывает для Вооруженных сил РФ перспективы успешного наступления на этих участках.
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УкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)Александр СырскийХарьковская областьСумская областьПотери ВСУВооруженные силы РоссииНовостиНовости СВО
 
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