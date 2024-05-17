https://crimea.ria.ru/20240517/syrskiy-rasskazal-o-polozhenii-vsu-v-kharkovskoy-oblasti-1137356548.html

Сырский рассказал о положении ВСУ в Харьковской области

Сырский рассказал о положении ВСУ в Харьковской области - РИА Новости Крым, 17.05.2024

Сырский рассказал о положении ВСУ в Харьковской области

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что российские войска расширили зону боевых действий в Харьковской области почти на 70 километров и вынуждают... РИА Новости Крым, 17.05.2024

2024-05-17T12:33

2024-05-17T12:33

2024-05-17T12:33

украина

всу (вооруженные силы украины)

александр сырский

харьковская область

сумская область

потери всу

вооруженные силы россии

новости

новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/1f/1134575151_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_10b4d0df2fe4de7f15d6c84262663c06.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что российские войска расширили зону боевых действий в Харьковской области почти на 70 километров и вынуждают украинскую армию задействовать дополнительные резервы.Он отметил усиление российских сил "на направлении Стрелечья – Липцы", а также сосредоточение войск на освобождении Волчанска, "с дальнейшим выходом к Белому Колодезю и развертыванием наступления в тыл ВСУ".Украинский главком констатировал, что "впереди будут тяжелые бои". И добавил, что украинские военные готовятся к обороне в Сумской области.Подразделения группировки войск "Север" Вооруженных сил РФ продолжают успешные действия на Харьковском направлении, за несколько дней взяв под контроль более десятка населенных пунктов региона.Так, 15 мая Минобороны РФ сообщил об освобождении населенных пунктов Глубокое и Лукьянцы. Днем ранее был освобожден населенный пункт Бугроватка, а до этого — Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечья и другие населенные пункты.Генштаб ВСУ признал, что на данном участке фронта украинские войска оказались в сложном положении, а российская армия имеет тактический успех.По мнению журналистов британской газеты The Times, следующие несколько недель станут для украинской армии решающими, поскольку украинским генералам предстоит решить, куда направлять военных: "в бой на российской границе" или в Часов Яр "в надежде удержать Донбасс".Военный волонтер и блогер, политолог Алексей Живов в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что российское наступление в Харьковской области заставляет украинское командование перебрасывать туда силы с других направлений, что открывает для Вооруженных сил РФ перспективы успешного наступления на этих участках.Читайте также на РИА Новости Крым:В НАТО признали существенное ухудшение ситуации для ВСУЗаходят патрули РФ и обеспечивают контроль – обстановка под ХарьковомНаступление РФ на Харьков: как изменит ход СВО западная помощь Киеву

украина

харьковская область

сумская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, всу (вооруженные силы украины), александр сырский, харьковская область, сумская область, потери всу , вооруженные силы россии, новости, новости сво