https://crimea.ria.ru/20240516/zakhodyat-patruli-rf-i-obespechivayut-kontrol--obstanovka-pod-kharkovom-1137317406.html

Заходят патрули РФ и обеспечивают контроль – обстановка под Харьковом

Заходят патрули РФ и обеспечивают контроль – обстановка под Харьковом - РИА Новости Крым, 16.05.2024

Заходят патрули РФ и обеспечивают контроль – обстановка под Харьковом

В освобожденных населенных пунктах Харьковской области ситуация находится под контролем патрулей ВС РФ. Об этом, оценивая обстановку в регионе, рассказал... РИА Новости Крым, 16.05.2024

2024-05-16T08:05

2024-05-16T08:05

2024-05-16T08:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. В освобожденных населенных пунктах Харьковской области ситуация находится под контролем патрулей ВС РФ. Об этом, оценивая обстановку в регионе, рассказал военнослужащий с позывным "Руда".По словам военнослужащего, зная, что в населенных пунктах находится мирное население, ВСУ пытаются обстреливать дороги, дома и улицы.Бойцы группировки войск "Север" держат под огневым контролем отрезок трассы Харьков – Липцы: если противник направляется из Харькова, то попадет под обстрел.Накануне в Минобороны РФ сообщили, что группировка "Север" ВС РФ освободила населенные пункты Глубокое и Лукьянцы Харьковской области и продвинулись вглубь обороны противника. Подразделения группировки войск "Север" Вооруженных сил РФ продолжают успешные действия на Харьковском направлении, за несколько дней взяв под контроль более десятка населенных пунктов региона. Генштаб ВСУ признал, что на данном участке фронта украинские войска оказались в сложном положении, а российская армия имеет тактический успех.Кроме того, 15 мая подразделения группировки войск "Днепр" полностью освободили населенный пункт Работино Запорожской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России бьет врага – ВСУ потеряли еще 1165 боевиковЗачем в США заявляют о перемирии на УкраинеГде Армия России продвинулась вперед в зоне СВО

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

харьковская область, новости, новости сво, россия, вооруженные силы россии