Заходят патрули РФ и обеспечивают контроль – обстановка под Харьковом
В Харьковской области патрули РФ обеспечивают контроль в освобожденных населенных пунктах
08:05 16.05.2024 (обновлено: 08:07 16.05.2024)
© Министерство обороны РФВ Харьковской области патрули РФ обеспечивают контроль в освобожденных населенных пунктах
© Министерство обороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. В освобожденных населенных пунктах Харьковской области ситуация находится под контролем патрулей ВС РФ. Об этом, оценивая обстановку в регионе, рассказал военнослужащий с позывным "Руда".
"Военных объектов ВСУ здесь нет. В деревни уже заходят наши патрули, они обеспечивают контроль. Разворачиваем посты", – рассказал "Руда", видео опубликовано в официальном ТГ-канале Минобороны РФ.
По словам военнослужащего, зная, что в населенных пунктах находится мирное население, ВСУ пытаются обстреливать дороги, дома и улицы.
Бойцы группировки войск "Север" держат под огневым контролем отрезок трассы Харьков – Липцы: если противник направляется из Харькова, то попадет под обстрел.
"Эвакуация, боеприпасы, все их (ВСУ – ред.) резервы, которые они там будут отправлять, уже под огневым контролем (ВС РФ – ред.)", – уточнил боец.
Накануне в Минобороны РФ сообщили, что группировка "Север" ВС РФ освободила населенные пункты Глубокое и Лукьянцы Харьковской области и продвинулись вглубь обороны противника. Подразделения группировки войск "Север" Вооруженных сил РФ продолжают успешные действия на Харьковском направлении, за несколько дней взяв под контроль более десятка населенных пунктов региона. Генштаб ВСУ признал, что на данном участке фронта украинские войска оказались в сложном положении, а российская армия имеет тактический успех.
Кроме того, 15 мая подразделения группировки войск "Днепр" полностью освободили населенный пункт Работино Запорожской области.
Читайте также на РИА Новости Крым: