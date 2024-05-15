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Армия России бьет врага – ВСУ потеряли еще 1165 боевиков - РИА Новости Крым, 15.05.2024
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Армия России бьет врага – ВСУ потеряли еще 1165 боевиков
Армия России бьет врага – ВСУ потеряли еще 1165 боевиков - РИА Новости Крым, 15.05.2024
Армия России бьет врага – ВСУ потеряли еще 1165 боевиков
ВСУ за сутки потеряли в зоне спецоперации еще 1165 боевиков, военную технику и вооружения, в том числе западного образца, а также три полевых склада... РИА Новости Крым, 15.05.2024
2024-05-15T14:02
2024-05-15T14:02
потери всу
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
новые регионы россии
украина
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. ВСУ за сутки потеряли в зоне спецоперации еще 1165 боевиков, военную технику и вооружения, в том числе западного образца, а также три полевых склада боеприпасов. Об этом сообщает в среду Минобороны России.На западном направлении улучшено положение по переднему краю, отражены десять вражеских атак, уничтожены до 190 боевиков, две боевые бронированные машины, два автомобиля, боевая машина РСЗО "Град", американская гаубица М198, гаубица Д-20, три САУ "Гвоздика", американское орудие М119.На южной линии российская группировка войск заняла более выгодные рубежи. Противник потерял более 510 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 10 автомобилей, гаубицы М777, М198, FН-70, по две Д-20 и Д-30, пушку "Гиацинт-С", британское орудие L-119, радиолокационную станцию "Каста". Также разбиты три полевых склада боеприпасов ВСУ.На центральном участке фронта российские военные улучшили тактическое положение, отразили шесть контратак ВСУ, уничтожили до 175 украинских боевиков, четыре боевые бронированные машины, в том числе немецкую Marder, пять автомобилей, гаубицы М777, М102 и Д-30, орудие М119.На восточном направлении заняты более выгодные рубежи. ВСУ потеряли до 140 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три автомобиля, американскую гаубицу М777, гаубицу "Мста-Б".Подразделениями группировки войск "Днепр" полностью освободили Работино Запорожской области , уничтожили до 25 боевиков ВСУ, два автомобиля, гаубицу М777 производства США, а группировка войск "Север" освободила Глубокое и Лукьянцы Харьковской области, отразила три контратаки противника, уничтожила до 125 военнослужащих, три танка, три боевые машины пехоты, пять автомобилей, боевые машина РСЗО "Ольха" и Vampire, две гаубицы Д-30 и противотанковую пушка "Рапира", сообщалось ранее.Читайте также на РИА Новости Крым:Внезапный удар: как наступление под Харьковом отразится на ходе СВОВС РФ уничтожили еще 1360 боевиков и три склада боеприпасов ВСУРезерва больше нет: Буданов* назвал ситуацию под Харьковом критической
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РИА Новости Крым
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потери всу , инфографика, новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, новые регионы россии, украина, всу (вооруженные силы украины)
Армия России бьет врага – ВСУ потеряли еще 1165 боевиков

ВСУ потеряли еще 1165 боевиков за сутки – Минобороны

14:02 15.05.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. ВСУ за сутки потеряли в зоне спецоперации еще 1165 боевиков, военную технику и вооружения, в том числе западного образца, а также три полевых склада боеприпасов. Об этом сообщает в среду Минобороны России.
На западном направлении улучшено положение по переднему краю, отражены десять вражеских атак, уничтожены до 190 боевиков, две боевые бронированные машины, два автомобиля, боевая машина РСЗО "Град", американская гаубица М198, гаубица Д-20, три САУ "Гвоздика", американское орудие М119.
На южной линии российская группировка войск заняла более выгодные рубежи. Противник потерял более 510 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 10 автомобилей, гаубицы М777, М198, FН-70, по две Д-20 и Д-30, пушку "Гиацинт-С", британское орудие L-119, радиолокационную станцию "Каста". Также разбиты три полевых склада боеприпасов ВСУ.
На центральном участке фронта российские военные улучшили тактическое положение, отразили шесть контратак ВСУ, уничтожили до 175 украинских боевиков, четыре боевые бронированные машины, в том числе немецкую Marder, пять автомобилей, гаубицы М777, М102 и Д-30, орудие М119.
На восточном направлении заняты более выгодные рубежи. ВСУ потеряли до 140 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три автомобиля, американскую гаубицу М777, гаубицу "Мста-Б".
Сводка МинобороныСводка Минобороны
Подразделениями группировки войск "Днепр" полностью освободили Работино Запорожской области , уничтожили до 25 боевиков ВСУ, два автомобиля, гаубицу М777 производства США, а группировка войск "Север" освободила Глубокое и Лукьянцы Харьковской области, отразила три контратаки противника, уничтожила до 125 военнослужащих, три танка, три боевые машины пехоты, пять автомобилей, боевые машина РСЗО "Ольха" и Vampire, две гаубицы Д-30 и противотанковую пушка "Рапира", сообщалось ранее.
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