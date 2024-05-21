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Бить по России: зачем из США все чаще угрожают американскими ракетами

Бить по России: зачем из США все чаще угрожают американскими ракетами - РИА Новости Крым, 21.05.2024

Бить по России: зачем из США все чаще угрожают американскими ракетами

США боятся официально разрешить Киеву применение американских ракет по территории РФ, однако на фоне провалов ВСУ разгоняют эту тему в надежде остановить... РИА Новости Крым, 21.05.2024

2024-05-21T12:33

2024-05-21T12:33

2024-05-21T13:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым, Галина Оленева. США боятся официально разрешить Киеву применение американских ракет по территории РФ, однако на фоне провалов ВСУ разгоняют эту тему в надежде остановить наступление российской армии и фактически не препятствуют нелегитимному украинскому президент Зеленскому совершать такие удары. Об этом заявил РИА Новости Крым директор Центра военно-политических исследований МГИМО, профессор Алексей Подберезкин.Экс-заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд призвала Вашингтон разрешить вооруженным силам Украины наносить удары дальнобойным оружием по России, пишет газета The Hill."Они поднимают уровень эскалации на фоне провалов ВСУ, для которых ситуация на всех направлениях становится практически критической. Следующий этап - нанесение ударов в глубину РФ, в том числе с применением ракет типа ATACMS повышенной дальности. Там есть несколько модификаций, пока что Украине поставляли старые ракеты, теперь, видимо, будут еще и новые", - говорит эксперт.Он также напоминает, что фактически обстрелы российских регионов американским оружием уже идут и без официальных разрешений США, в частности, ВСУ бьют такими вооружениями по Крыму, Белгородской, Ростовской областям. С появлением дальнобойных ATACMS такие атаки станут опаснее: нелегитимный Зеленский будет их применять с молчаливого согласия США, хотя официально Вашингтон таких разрешений давать не будет, "боится".При этом, не давая официальных разрешений, США вкладывают угрозы в уста бывших чиновников, специально разгоняя тему.По мнению Подберезкина, единственное реальное средство предотвращения угрозы заключается в повышении эффективности российских средств ПВО."В настоящее время наши средства ПВО очень эффективны. В зависимости от типа ракет и от того, насколько массированные атаки, перехватывается до 98% средств поражения противника. Плотность систем ПВО, видимо, еще повысится, что обесценит эти ATACMS и "Скальпы" (французские ракеты Scalp - ред.), которые, по правде говоря, не бог весть что из себя представляют", - заключил эксперт.Как сообщалось, украинские власти запросили у США разрешение на применение американских вооружений против целей на территории России. Накануне экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус в интервью CNN выразил мнение, что Вашингтон должен дать Украине разрешение использовать американские системы ПВО для уничтожения целей в российском воздушном пространстве.Шеф Пентагона Ллойд Остин в понедельник заявил, что США ожидают от Украины применения американских вооружений в пределах ее границ, признаваемых Вашингтоном. При этом Минобороны РФ неоднократно сообщало об уничтожении над Белгородской областью американских ракет НАРМ.Вероятность того, что Вашингтон официально разрешит Киеву применять американские ракеты для ударов по территории РФ – минимальна, поскольку это сопряжено со слишком высокими рисками для самих США, комментировал ранее тему военный эксперт Александр Хроленко.На Параде Победы в Москве президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никому не позволит угрожать ей, стратегические силы страны всегда находятся в боеготовности. Минобороны РФ ранее сообщило, что Генштаб по поручению президента страны начал подготовку к проведению в ближайшее время учений ракетных соединений Южного округа с привлечением авиации и сил ВМФ. Уточняется, что в ходе учения будут на практике отработаны вопросы подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что подготовка к учениям ядерных сил стала вынужденным ответом на агрессивную риторику стран коллективного Запада.Читайте также на РИА Новости Крым:Лондон разрешил Украине бить по Крыму британским оружиемЧто ответил Кремль на слова Кэмерона об ударах по РФ британским оружиемМакрон назвал условия ввода французских войск на Украину

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сша, украина, новости сво, мнения, алексей подберезкин, россия, поставки западного оружия украине, ракеты atacms, новости, безопасность