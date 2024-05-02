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Макрон назвал условия ввода французских войск на Украину

Макрон назвал условия ввода французских войск на Украину - РИА Новости Крым, 02.05.2024

Макрон назвал условия ввода французских войск на Украину

Франция может ввести свои войска на Украину в случае прорыва Вооруженными силами России фронта и соответствующего обращения Киева к Парижу. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 02.05.2024

2024-05-02T15:02

2024-05-02T15:02

2024-05-02T15:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Франция может ввести свои войска на Украину в случае прорыва Вооруженными силами России фронта и соответствующего обращения Киева к Парижу. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон.Макрон добавил, что после его первого заявления о возможной отправке войск на Украину, которое было сделано в феврале, "многие страны в последующие недели заявили, что поняли наш подход, согласны с нашей позицией и считают, что наша позиция верна".В феврале президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита по поддержке Украины в Париже заявил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут.Союзники Франции по НАТО, включая Германию, подвергли слова Макрона критике. Генсек альянса Йенс Столтенберг также заявил, что Макрону стоит консультироваться в важных вопросах с членами НАТО, поскольку решение одного союзника влияет на всех членов организации.В самой Франции лидеры всех политических партий обвинили президента во втягивании Парижа в конфликт, в легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом.Президент Украины Владимир Зеленский в начале апреля заявил, что полностью поддерживает инициативу Макрона по вводу войск.В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняет "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".Министр обороны РФ Сергей Шойгу предупредил, что отправка французского военного контингента на Украину создаст проблемы для Парижа.Читайте также на РИА Новости Крым:Отправка военных на Украину утянет Европу на дно – ОрбанПлохая пародия: почему "новая Антанта" против России обречена на провалКризис на Украине рискует выйти за географические рамки - МИД РФ

https://crimea.ria.ru/20240426/zachem-polshe-nuzhny-sistemy-pro-u-granits-s-kaliningradom-1136895820.html

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