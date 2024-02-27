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Жаркая дискуссия в Париже: что заявили о вводе войск НАТО на Украину

Жаркая дискуссия в Париже: что заявили о вводе войск НАТО на Украину - РИА Новости Крым, 27.02.2024

Жаркая дискуссия в Париже: что заявили о вводе войск НАТО на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита по поддержке Украины в Париже заявил, что лидеры западных стран обсудили возможность... РИА Новости Крым, 27.02.2024

2024-02-27T07:03

2024-02-27T07:03

2024-02-27T07:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита по поддержке Украины в Париже заявил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут."Сегодня нет консенсуса по отправке сухопутных войск в официальной манере. Но в развитии ситуации ничего не может быть исключено. Мы сделаем все, чтобы Россия не выиграла эту войну. Все возможно, если это будет полезно, чтобы достичь нашей цели", – цитирует Макрона РИА Новости.Страны НАТО расходятся во мнениях по поводу возможности отправить своих военных на Украину, заявил президент Польши Анджей Дуда журналистам по окончании конференции."Если речь идет о предоставлении конкретной помощи, то отдельные страны решают, какую помощь конкретно они предоставляют Украине. Самая жаркая дискуссия шла вокруг направления солдат на Украину, и здесь не было абсолютного взаимопонимания по этому вопросу. Мнения есть разные. Но хочу подчеркнуть, что таких решений абсолютно нет", – цитирует Дуду РИА Новости.Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис после конференции также заявил журналистам, что вопрос об отправке европейских сил НАТО на Украину не стоит."Поскольку я слышал различные комментарии от моих коллег по вопросам, которые, возможно, обсуждались в зале, я хочу заверить вас, что не стоит вопрос об отправке сил, европейских сил НАТО, на Украину. Этой проблемы не существует для Греции, и, я думаю, не существует для подавляющего большинства наших коллег", – цитирует Мицотакиса РИА Новости.Агентство ЧТК со ссылкой на заявление чешского премьера Петра Фиалы сообщает, что Чехия не собирается отправлять своих военнослужащих на Украину."Участвующий в работе парижской конференции о помощи Украине премьер Петр Фиала заявил о том, что Чехия не собирается направлять своих военнослужащих на Украину. По словам Фиалы, на саммите в Париже предполагается обсуждение не только поставок боеприпасов и оборудования, но и создание долгосрочных производственных мощностей в оборонной промышленности в Европе и на Украине, а также помощь в обучении украинских военнослужащих", – цитирует сообщение РИА Новости.Накануне премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что некоторые страны ЕС и НАТО обдумывают возможность на основе двусторонних договоренностей направить своих военных на Украину.Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, комментируя слова премьер-министра Словакии, выразил мнение, что де-факто военнослужащие стран НАТО уже давно присутствуют на Украине, хотя никто из государств-членов альянса никогда не заявлял о введении войск официально.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина обсуждает с Францией передачу истребителей Mirage – ЗеленскийНАТО – Украина: история вечных отказов 32 тысячи солдат НАТО стоят на границе России и Белоруссии - Лукашенко

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, эммануэль макрон, анджей дуда, греция, чехия, париж, франция, польша, нато, политика