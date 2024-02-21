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НАТО – Украина: история вечных отказов - РИА Новости Крым, 21.02.2024
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НАТО – Украина: история вечных отказов
НАТО – Украина: история вечных отказов - РИА Новости Крым, 21.02.2024
НАТО – Украина: история вечных отказов
Украина не нужна НАТО, а блок НАТО не нужен Украине. Это утверждение поначалу казалось абсурдным тысячам украинцев. Теперь многим из них открылась страшная... РИА Новости Крым, 21.02.2024
2024-02-21T08:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Украина не нужна НАТО, а блок НАТО не нужен Украине. Это утверждение поначалу казалось абсурдным тысячам украинцев. Теперь многим из них открылась страшная правда об истинных целях НАТО на Украине, но случилось это слишком поздно. Sputnik на русском сняли небольшой мультипликационный ролик, в котором наглядно показано, что сейчас происходит на Украине, и как НАТО погубит эту страну.Главный герой мультфильма – парень Мыкола. Это собирательный образ украинского народа, который после развала СССР слепо поверил в евроатлантическое будущее Незалежной.Вот в кадре 1994 год. Теперь солдаты НАТО смогут участвовать в регулярных учениях на Украине. Украина первой из стран СНГ присоединилась к программе НАТО "Партнерство ради мира". При этом положение в стране все хуже, закрываются заводы и предприятия. Членами НАТО становятся Венгрия, Чехия и Польша.В 1999 году НАТО бомбит Югославию, а Украина закрыла небо для России. 2002 год – Украина отказалась от внеблокового статуса и намерена стать членом НАТО, у "нэньки" даже есть индивидуальный план партнерства с альянсом. При этом украинским политикам плевать на интересы страны, на ее культуру и народ. В 2014 году Украина возвращается к курсу на сближение с НАТО.
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нато, украина, видео, политика, видео, sputnik, в мире
НАТО – Украина: история вечных отказов

Sputnik на русском сняли ролик об отношениях Украины и НАТО

08:52 21.02.2024 (обновлено: 09:01 21.02.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Украина не нужна НАТО, а блок НАТО не нужен Украине. Это утверждение поначалу казалось абсурдным тысячам украинцев. Теперь многим из них открылась страшная правда об истинных целях НАТО на Украине, но случилось это слишком поздно. Sputnik на русском сняли небольшой мультипликационный ролик, в котором наглядно показано, что сейчас происходит на Украине, и как НАТО погубит эту страну.
Главный герой мультфильма – парень Мыкола. Это собирательный образ украинского народа, который после развала СССР слепо поверил в евроатлантическое будущее Незалежной.
Вот в кадре 1994 год. Теперь солдаты НАТО смогут участвовать в регулярных учениях на Украине. Украина первой из стран СНГ присоединилась к программе НАТО "Партнерство ради мира". При этом положение в стране все хуже, закрываются заводы и предприятия. Членами НАТО становятся Венгрия, Чехия и Польша.
В 1999 году НАТО бомбит Югославию, а Украина закрыла небо для России. 2002 год – Украина отказалась от внеблокового статуса и намерена стать членом НАТО, у "нэньки" даже есть индивидуальный план партнерства с альянсом. При этом украинским политикам плевать на интересы страны, на ее культуру и народ. В 2014 году Украина возвращается к курсу на сближение с НАТО.
 
10 лет госперевороту на УкраинеНАТОУкраинаВидеоПолитикаSputnikВ мире
 
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