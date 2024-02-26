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"План Б": введет ли НАТО войска на Украину - РИА Новости Крым, 26.02.2024
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"План Б": введет ли НАТО войска на Украину
"План Б": введет ли НАТО войска на Украину - РИА Новости Крым, 26.02.2024
"План Б": введет ли НАТО войска на Украину
Страны НАТО могут официально ввести свои войска на территорию Украины – это их "план Б". Такое мнение РИА Новости Крым выразил генеральный директор Центра... РИА Новости Крым, 26.02.2024
2024-02-26T19:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Страны НАТО могут официально ввести свои войска на территорию Украины – это их "план Б". Такое мнение РИА Новости Крым выразил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, комментируя слова премьер-министра Словакии Роберта Фицо, заявившего, что некоторые страны раздумывают об этом.Де-факто военнослужащие стран НАТО уже давно присутствуют на Украине, хотя никто из государств-членов альянса никогда не заявлял о введении войск официально."Американские военнослужащие гибнут на Донбассе. &lt;…&gt; Отрицать это сложно, когда гробы едут в Соединенные Штаты, и невообразимым образом командный состав, как пишут их СМИ, вдруг начинает гибнуть то в каком-то ДТП, то на вертолете разбиваются и так далее. Можно сколько угодно отрицать участие высокопоставленных натовских военных и солдат в этом конфликте, но фактически это секрет Полишинеля", – заявил Алексей Мухин.Ранее премьер-министра Словакии Роберт Фицо сообщил журналистам, что некоторые страны-члены Евросоюза и НАТО обдумывают вариант отправки своих военных на Украину на основе двусторонних договоренностей. Лидер Словакии озвучил это перед совещанием в Париже, где члены ЕС и Североатлантического альянса намерены обсудить ситуацию на Украине.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина обсуждает с Францией передачу истребителей Mirage – ЗеленскийНАТО – Украина: история вечных отказов 32 тысячи солдат НАТО стоят на границе России и Белоруссии - Лукашенко
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нато, мнения, алексей мухин, роберт фицо, украина, сша
"План Б": введет ли НАТО войска на Украину

В НАТО рассматривают введение войск на Украину как "план Б"

19:31 26.02.2024
 
© DANIEL MIHAILESCUCолдаты французской и румынской армий. Фото AFP
Cолдаты французской и румынской армий. Фото AFP
© DANIEL MIHAILESCU
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Страны НАТО могут официально ввести свои войска на территорию Украины – это их "план Б". Такое мнение РИА Новости Крым выразил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, комментируя слова премьер-министра Словакии Роберта Фицо, заявившего, что некоторые страны раздумывают об этом.

"Теоретически это (ввод НАТОвского контингента на Украину – ред.) возможно. Они считают, что это некий "план Б", хотя на самом деле достаточно простой случайности для начала войны, – объяснил Алексей Мухин. – Например, чтобы Украина применила высокоточное тяжелое НАТОвское вооружение по российской территории, имеется ввиду в границах, признанных ООН. И это будет casus belli (формальный повод для объявления войны – ред.). Российское руководство уже неоднократно давало предупреждения, что мы будем рассматривать это как начало открытого конфликта с НАТО".

Де-факто военнослужащие стран НАТО уже давно присутствуют на Украине, хотя никто из государств-членов альянса никогда не заявлял о введении войск официально.
"Американские военнослужащие гибнут на Донбассе. <…> Отрицать это сложно, когда гробы едут в Соединенные Штаты, и невообразимым образом командный состав, как пишут их СМИ, вдруг начинает гибнуть то в каком-то ДТП, то на вертолете разбиваются и так далее. Можно сколько угодно отрицать участие высокопоставленных натовских военных и солдат в этом конфликте, но фактически это секрет Полишинеля", – заявил Алексей Мухин.
Ранее премьер-министра Словакии Роберт Фицо сообщил журналистам, что некоторые страны-члены Евросоюза и НАТО обдумывают вариант отправки своих военных на Украину на основе двусторонних договоренностей. Лидер Словакии озвучил это перед совещанием в Париже, где члены ЕС и Североатлантического альянса намерены обсудить ситуацию на Украине.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымНАТОМненияАлексей МухинРоберт ФицоУкраинаСША
 
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