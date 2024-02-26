"План Б": введет ли НАТО войска на Украину
В НАТО рассматривают введение войск на Украину как "план Б"
© DANIEL MIHAILESCUCолдаты французской и румынской армий. Фото AFP
© DANIEL MIHAILESCU
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Страны НАТО могут официально ввести свои войска на территорию Украины – это их "план Б". Такое мнение РИА Новости Крым выразил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, комментируя слова премьер-министра Словакии Роберта Фицо, заявившего, что некоторые страны раздумывают об этом.
"Теоретически это (ввод НАТОвского контингента на Украину – ред.) возможно. Они считают, что это некий "план Б", хотя на самом деле достаточно простой случайности для начала войны, – объяснил Алексей Мухин. – Например, чтобы Украина применила высокоточное тяжелое НАТОвское вооружение по российской территории, имеется ввиду в границах, признанных ООН. И это будет casus belli (формальный повод для объявления войны – ред.). Российское руководство уже неоднократно давало предупреждения, что мы будем рассматривать это как начало открытого конфликта с НАТО".
Де-факто военнослужащие стран НАТО уже давно присутствуют на Украине, хотя никто из государств-членов альянса никогда не заявлял о введении войск официально.
"Американские военнослужащие гибнут на Донбассе. <…> Отрицать это сложно, когда гробы едут в Соединенные Штаты, и невообразимым образом командный состав, как пишут их СМИ, вдруг начинает гибнуть то в каком-то ДТП, то на вертолете разбиваются и так далее. Можно сколько угодно отрицать участие высокопоставленных натовских военных и солдат в этом конфликте, но фактически это секрет Полишинеля", – заявил Алексей Мухин.
Ранее премьер-министра Словакии Роберт Фицо сообщил журналистам, что некоторые страны-члены Евросоюза и НАТО обдумывают вариант отправки своих военных на Украину на основе двусторонних договоренностей. Лидер Словакии озвучил это перед совещанием в Париже, где члены ЕС и Североатлантического альянса намерены обсудить ситуацию на Украине.
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