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Украина обсуждает с Францией передачу истребителей Mirage – Зеленский
Украина обсуждает с Францией передачу истребителей Mirage – Зеленский - РИА Новости Крым, 26.02.2024
Украина обсуждает с Францией передачу истребителей Mirage – Зеленский
Киев обсуждает с Парижем возможность передачи Украине французских истребителей Mirage. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью... РИА Новости Крым, 26.02.2024
2024-02-26T14:06
2024-02-26T14:06
2024-02-26T14:06
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истребитель mirage
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Киев обсуждает с Парижем возможность передачи Украине французских истребителей Mirage. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью французскому телевидению, сообщает РИА Новости.Ранее посол Украины во Франции Вадим Омельченко призвал "не верить слухам" о возможной передаче Киеву истребителей Mirage 2000D.Премьер-министр Дании Метте Фредериксен на прошлой неделе заявила, что первые истребители F-16 могут быть переданы ВСУ уже весной. По ее словам, только техническая причина сдерживает их передачу.Возможные поставки Украине F-16Издание Politico со ссылкой на помощника министра обороны США по делам международной безопасности Селеста Уолландера ранее сообщило, что Пентагон передаст Украине первые истребители F-16 в этом году. По словам представителя ведомства, несколько украинских пилотов проходят соответствующую подготовку на базе ВВС в США.В начале января представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что пока никакой информации о передаче Киеву F-16 нет.В конце лета прошлого года президент Украины Владимир Зеленский заявил о достижении договоренности с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте о том, что Амстердам передаст Киеву 42 истребителя F-16. Однако эта поставка оказалась под угрозой срыва по итогам парламентских выборов в Нидерландах, на которых победила ультраправая "Пария свободы". Ее лидер Герт Вилдерс выступает за прекращение военной помощи Украине.Минобороны Бельгии в свою очередь объявило о намерении передать Киеву F-16 в 2025 году.Москва неоднократно подчеркивала, что накачивание Украины западным оружием только затягивает противостояние. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров для ВСУ на своей территории.Читайте также на РИА Новости Крым:Времени мало: Зеленский назвал крайний срок ожидания помощи от СШАУмеров: Украина теряет территории из-за задержек поставок оружияБудет ли Киев бить западным оружием по Крыму – заявление Зеленского
https://crimea.ria.ru/20240225/rakety-dalnostyu-700-kilometrov-u-kieva-ekspert-otsenil-riski-dlya-rossii-1135203567.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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украина, франция, поставки западного оружия украине, новости, новости сво, владимир зеленский (президент украины), в мире, истребитель mirage
Украина обсуждает с Францией передачу истребителей Mirage – Зеленский
Зеленский заявил о переговорах с Францией по поводу передачи Киеву истребителей Mirage
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Киев обсуждает с Парижем возможность передачи Украине французских истребителей Mirage. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью французскому телевидению, сообщает РИА Новости.
"Да, мы говорим об истребителях", - ответил Зеленский на вопрос телеканала, думает ли он, что Франция поставит Киеву истребители Mirage.
Ранее посол Украины во Франции Вадим Омельченко призвал "не верить слухам" о возможной передаче Киеву истребителей Mirage 2000D.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен на прошлой неделе заявила, что первые истребители F-16 могут быть переданы ВСУ уже весной. По ее словам, только техническая причина сдерживает их передачу.
Возможные поставки Украине F-16
Издание Politico со ссылкой на помощника министра обороны США по делам международной безопасности Селеста Уолландера ранее сообщило, что Пентагон передаст Украине первые истребители F-16 в этом году. По словам представителя ведомства, несколько украинских пилотов проходят соответствующую подготовку на базе ВВС в США.
В начале января представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что пока никакой информации о передаче Киеву F-16 нет.
В конце лета прошлого года президент Украины Владимир Зеленский заявил о достижении договоренности с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте о том, что Амстердам передаст Киеву 42 истребителя F-16. Однако эта поставка оказалась под угрозой срыва по итогам парламентских выборов в Нидерландах, на которых победила ультраправая "Пария свободы". Ее лидер Герт Вилдерс выступает за прекращение военной помощи Украине.
Минобороны Бельгии в свою очередь объявило о намерении передать Киеву F-16 в 2025 году.
Москва неоднократно подчеркивала, что накачивание Украины западным оружием только затягивает противостояние. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров для ВСУ на своей территории.
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