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Времени мало: Зеленский назвал крайний срок ожидания помощи от США
Времени мало: Зеленский назвал крайний срок ожидания помощи от США - РИА Новости Крым, 25.02.2024
Времени мало: Зеленский назвал крайний срок ожидания помощи от США
Принятие решения в Конгрессе США о новом пакете помощи нужно Украине в течение одного месяца, заявил президент страны Владимир Зеленский. РИА Новости Крым, 25.02.2024
2024-02-25T20:02
2024-02-25T20:02
2024-02-25T20:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Принятие решения в Конгрессе США о новом пакете помощи нужно Украине в течение одного месяца, заявил президент страны Владимир Зеленский.По словам Зеленского, "надежда на Конгресс" в этом вопросе у него есть ."Уверен, что будет позитив. Иначе я тогда совсем не понимаю, в каком мы с вами мире начинаем жить – точно в другом. И поэтому мы рассчитываем на эту помощь", – добавил он.В Белом доме ранее заявляли, что средства на поддержку Киева были исчерпаны еще в конце прошлого года. США не могут поставлять Украине оружие и боеприпасы, пока Конгресс не одобрит выделение новых ассигнований. В частности, против выступают ряд представителей Республиканской партии.Сенат США одобрил альтернативный законопроект о выделении 95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Из них 60 млрд сенаторы предложили направить на нужды Киева. После этого законопроект должен был быть одобрен Конгрессом.Однако Палата представителей США ушла на перерыв до 28 февраля, так и не проголосовав по законопроекту.Читайте также на РИА Новости Крым:В Вашингтоне заговорили об "угрозе нацбезопасности" СШАУкраина проиграет: что говорят Такер Карлсон и Илон МаскПочему Карлсон и Маск заявляют о поражении Украины
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владимир зеленский (президент украины), новости, украина, поставки западного оружия украине, сша, политика, в мире
Времени мало: Зеленский назвал крайний срок ожидания помощи от США
Зеленский заявил о необходимости новой помощи от США в течение месяца
20:02 25.02.2024 (обновлено: 20:03 25.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Принятие решения в Конгрессе США о новом пакете помощи нужно Украине в течение одного месяца, заявил президент страны Владимир Зеленский.
"Они (члены Конгресса и президент США – ред.) знают, что это решение (о разблокировке помощи Киеву – ред.) нужно нам в течение месяца", – сказал он на пресс-конференции в Киеве.
По словам Зеленского, "надежда на Конгресс" в этом вопросе у него есть .
"Уверен, что будет позитив. Иначе я тогда совсем не понимаю, в каком мы с вами мире начинаем жить – точно в другом. И поэтому мы рассчитываем на эту помощь", – добавил он.
В Белом доме ранее заявляли, что средства на поддержку Киева были исчерпаны еще в конце прошлого года. США не могут поставлять Украине оружие и боеприпасы, пока Конгресс не одобрит выделение новых ассигнований. В частности, против выступают ряд представителей Республиканской партии.
Сенат США
одобрил альтернативный законопроект о выделении 95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Из них 60 млрд сенаторы предложили направить на нужды Киева. После этого законопроект должен был быть одобрен Конгрессом.
Однако Палата представителей США ушла на перерыв до 28 февраля, так и не проголосовав по законопроекту.
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