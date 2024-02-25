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Времени мало: Зеленский назвал крайний срок ожидания помощи от США

Времени мало: Зеленский назвал крайний срок ожидания помощи от США - РИА Новости Крым, 25.02.2024

Времени мало: Зеленский назвал крайний срок ожидания помощи от США

Принятие решения в Конгрессе США о новом пакете помощи нужно Украине в течение одного месяца, заявил президент страны Владимир Зеленский. РИА Новости Крым, 25.02.2024

2024-02-25T20:02

2024-02-25T20:02

2024-02-25T20:03

владимир зеленский (президент украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Принятие решения в Конгрессе США о новом пакете помощи нужно Украине в течение одного месяца, заявил президент страны Владимир Зеленский.По словам Зеленского, "надежда на Конгресс" в этом вопросе у него есть ."Уверен, что будет позитив. Иначе я тогда совсем не понимаю, в каком мы с вами мире начинаем жить – точно в другом. И поэтому мы рассчитываем на эту помощь", – добавил он.В Белом доме ранее заявляли, что средства на поддержку Киева были исчерпаны еще в конце прошлого года. США не могут поставлять Украине оружие и боеприпасы, пока Конгресс не одобрит выделение новых ассигнований. В частности, против выступают ряд представителей Республиканской партии.Сенат США одобрил альтернативный законопроект о выделении 95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Из них 60 млрд сенаторы предложили направить на нужды Киева. После этого законопроект должен был быть одобрен Конгрессом.Однако Палата представителей США ушла на перерыв до 28 февраля, так и не проголосовав по законопроекту.Читайте также на РИА Новости Крым:В Вашингтоне заговорили об "угрозе нацбезопасности" СШАУкраина проиграет: что говорят Такер Карлсон и Илон МаскПочему Карлсон и Маск заявляют о поражении Украины

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский (президент украины), новости, украина, поставки западного оружия украине, сша, политика, в мире